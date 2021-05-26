Новость о том, что в рамках борьбы с бедностью справедливороссы предлагают платить по 10 тысяч рублей ежемесячно каждому гражданину России, оказалась одной из самых обсуждаемых в Забайкалье. Как пишет «Чита.ру» со ссылкой на представителя местного отделения партии Геннадия Щукина, эти деньги будут гарантией того, что человек не погибнет с голоду и не пойдёт побираться в трудную минуту.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Чем больше читаю предвыборный бред, тем сильнее ощущение неадекватности кандидатов. «Слуги народа», вам самим не стыдно и не противно нести эту пургу?» — высказал мнение читатель N.

«Хотя бы ЖКХ понизить пообещали, не так фантастично звучало бы», — отмечает другой участник обсуждения.

Цитата из видео Всероссийская пресс-конференция об инициативе по введению Справедливого базового дохода. spravedlivo.ru

«Всем сестрам по серьгам. Нужны призывы к труду, а не к тунеядству. Клянчат от государства, а стройки стоят из-за отсутствия рабочих», — привёл довод читатель под псевдонимом «Одна бабушка сказала».

«Неужто выборы скоро? Какого только популизма не наслушаемся. В каких это странах граждане имеют доход с природной ренты?» — задаётся вопросом N.

«Замечательное предложение. Стоимость в год — 16 трлн рублей. Остался нерешенным вопрос — где взять эти деньги при годовом бюджете 20 трлн рублей (которые все расписаны) и полном объеме фонда национального благосостояния (который и формируется за счет поступлений от недропользователей) — 13 трлн рублей», — приводит довод «Экономист».

Цитата из видео Всероссийская пресс-конференция об инициативе по введению Справедливого базового дохода. spravedlivo.ru

«Большего бреда я не слышал. А ВВП говорил, что за невыполнимые обещания будут наказывать», — добавил N.

А наибольшее одобрение получил комментарий — цитата из песни ДДТ «Борщевик»:

«Посмотри: за рекой деревенька уткнулась в заборы,

Здесь всё хорошо: не сеют, не косят, не пашут,

Здесь геройскою смертию пали любовь и коровы,

Есть за что воевать, есть за что выпивать — это наше!»

Напомним, ранее о том, что законопроект о ежемесячной безусловной выплате всем гражданам России по 10 тысяч рублей в месяц может быть внесён в Госдуму, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Цитата из видео Всероссийская пресс-конференция об инициативе по введению Справедливого базового дохода. spravedlivo.ru

В ходе пресс-конференции, состоявшейся в Чите 25 мая, было заявлено, что источником финансирования таких выплат может выступить доход от природной ренты, получаемый за счет выплат компаний за пользование природными ресурсами страны.