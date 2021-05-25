«А мы говорили, что в Раде клоуны. Оказывается, Латвия впереди!..»
Депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше предложил задержать белорусскую хоккейную команду до тех пор, пока в Белоруссии не освободят «всех политзаключенных». По мнению политика, Минск демонстрирует абсолютное равнодушие к правам человека и международным отношениям.
«Это абсолютная и жестокая демонстрация власти… Одно ясно — Евросоюз ударили по лицу», — написал Бикше 24 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Заявление латышского политика обсудили на странице депутата Верховной рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. Некоторые из комментирующих заявление политика намекнули на двойные стандарты «европейской демократии». Были и те, кто отметил, что хоккеистов не так уж и просто будет задержать в силу их физической формы.
«Догавкаются, что бацька и Латвию картошкой засадит и петь заставит «Вы шумице, шумице надо мною бярозы», — написал Николай Владимирович Т.
«А данный гражданин уверен, что сборная не положит на лопатки группу захвата?» — спросила Людмила Анатольевна.
«У них только предложил, а у нас уже взяли и менять собрались…» — добавил Елена С., вероятно, подразумевая домашний арест Виктора Медведчука и заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о возможности обмена Медведчука на граждан Украины, находящихся в заключении в России.
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«Это, конечно, 5+ Вот настоящая «демократия» по-европейски», — отметил Андрей Л.
«Да там такие парниши, что сами наплюхать могут захватчикам так, что мало не покажется. Мы ж помним из детства: «трус не играет в хоккей…» — добавил Евгений В.
«Сборным России, Беларуси, Казахстана надо собирать чемоданы и сваливать из этого недочемпионата», — написал Владимир Л.
«Это не демократия, а дерьмократия какая-то. С элементами терроризма», — пишет Павел Тотсамый.
«Они совсем в сосну ударились?» — спросила Алла Ч.
«Там тоже йокнутые депутаты есть?» — спрашивает Валентина Ч.
«Как угомонить уже это мегагосударство?» — спросила Алла Л.
«А мы говорили, что в Раде клоуны. Оказывается, Латвия впереди», — пишет Анатолий С.
«У нас один тоже предложил продавать собаку за коммуналку… И ничего, живем!» — написал Александр С.
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«Страна-шмакодявка и прихвостень НАТО, похоронившая конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале, хочет, чтобы там заглохло не только всё, что поёт, но и всё, что играет», — подытожил Volodymyr H.
Отметим, 25 мая Айгарс Бикше на своей странице в социальной сети Facebook принес извинения за ранее высказанное предложение.
«Мне так жаль, что многие воспринимали это так серьезно… Принять и реализовать такое предложение в Латвии совершенно невозможно. Латвия — демократическая… страна, где подобное невозможно… Мое предложение безумное, и его нужно оценивать в контексте безумных действий «белорусского диктатора», — написал политик.
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Напомним, 24 мая в центре Риги около одной из гостиниц, где проживают хоккейные сборные, участвующие в чемпионате мира, белорусский флаг был заменен на бело-красно-белый. Причём это собственноручно сделали глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.
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