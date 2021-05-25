После прекращения авиасообщения с Минском аэропорт «Львов» потеряет порядка миллиона гривен доходов в месяц, заявила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская, сообщает «112 Украина». В Минск из Львовского аэропорта выполнялся ежедневный регулярный рейс компании «Белавиа».

Зал ожидания

"Аэропорты в зимний период были убыточными. Очень мало было регулярных рейсов и чартерных (из-за ситуации с пандемией коронавируса. — М. Р.). «Белавиа» одними из первых возобновили регулярные рейсы. Они были в пятерке авиакомпаний, которые летали после возобновления рейсов во время пандемии. Доходы были мизерными. Мы только сейчас начали выходить на прибыльность и вышли на полный фонд рабочего времени с июня. И фактически только сейчас начинаем работать в прибыль», — отметила Романовская.

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие восприняли заявление Романовской как ожидаемое.

«Ну-ну! «Правильным» путём идёте. Разваливать, так уж всё, до основания», — написала Ирина В.

«Так ведь «Львів — це Европа!» (Львов — это Европа. — М. Р.) Она и поможет! Обратитесь к Тихановской, она знает, где взять бабло. Заодно поможет мусор вывезти…» — отметил Олег Валентинович.

«Что такое 1 млн гривен в месяц для правительства Украины (не для населения), ерунда. Зато какой пиар. Хороший понт дороже денег!» — написал Виталий М.

«Общие потери для всех аэропортов думаю будут исчисляться в десятках, а то и сотнях миллионов гривен, учитывая, что теперь и в Прибалтику, и в северную Европу крюк придется делать. А если РБ психанет и даст ответку, то речь пойдет о миллиардах баксов убытков для Украины», — добавил Станислав М.

«Печально, когда тупое думает, что оно ещё и хитрое!» — иронизирует Маргарита П.

«А подскажите, в какой отрасли у нас в стране прибыль после таких «реформаторов»?» — спрашивает Валентина Ф.

«Укрзализницу» уже обанкротили, теперь за авиасообщение взялись. Ломать не строить, ума не надо», — пишет Ольга З.

Losth Львовский аэропорт

«Так это мелочи жизни. Мы что, бедные? За транзит газа потеряли 5 млрд долларов в год, за воду в Крым, электроэнергию тоже отключили, вернее, «герои» опоры подорвали. Давно закрыто воздушное пространство для России. Работали совместные предприятия. Потеряли десятки миллиардов. Зато за 1 млрд кредита МВФ готовы оставить в голоде и холоде свой народ», — отметил Юрий М.

«Супер, за глупость и дурость надо платить, а у нас очень богатая страна», — иронизирует Инна П.

«Вот во Львове умеют трезво оценить ситуацию», — отметила Светлана А.

«А не пора ли народу Украины, перенаправить этих горе-руководителей в обход Украины?» — спросил Василий К.

«Что такое миллион для нас? Главное — в унисон… с европейскими друзьями осудить действия Минска. Главное, чтоб за бугром заметили, как мы гневно возмущаемся, осуждаем…» — отметил Иван К.

«Так, гражданка гендиректор, а теперь надо извиниться и сказать, я ошибаюсь, наоборот, мы получим многомиллиардные прибыли. А то уволят нахрен», — шутит Татьяна Ч.

«Сколько себя помню, Украина, Белоруссия и Россия были славяне-братья. Господи! Что случилось с нами? Вокруг одни враги, думаем мы друг о друге так. Когда же будем думать ясными головами, а не задницами? Когда наступит мир и мамы не будут ждать с войны детей? Мы пишем комментарии и поливаем друг друга грязью. Ни одна мать, потерявшая своего ребенка на войне, не пишет гадости. Так давайте жить дружно, ведь мы этого достойны. В наших странах не всем хочется войны, я знаю это. Кому этого хочется, выберите чисто поле и дубасьте друг друга на здоровье», — написала Людмила Т.

«Урежут зарплаты рабочим, бо (потому что. — О. П.) дяденьке кушать-то надо», — отметил Стас В.

«Но зато мы Евросоюз поддержали и Латвию. А это, знаете ли, перемога (победа. — О.П.)», — иронизирует Людмила Д.

«Нам, голодранцам, терять нечего. Где наша не пропадала? Головне (главное. — О. П.), чтобы хозяину подлизать!» — отметил Сергей З.

Аэропорт

«Наши правители, наверное, мазохисты… Удовольствие получают, когда сами себе вред наносят!» — предположила Ирина К.

«А чего вы ждали? Пилите дальше сук, на котором сидите», — призвал Андрей М.

«Ничё страшного! Вам деньги не нужны! Самое главное — гиднисть (достоинство. — О. П.)!!!» — добавила Liliya К.

«Из Львова 7 рейсов в Минск за неделю, а из Киева 35. Математика простая», — пишет Геннадий Х.

«И пусть вам будет хуже. Зецарь решил, так и будет», — отметила Ira M.

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Напомним, 25 мая украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина готова оказать поддержку государствам и частным компаниям, уже прекратившим или ограничившим авиационное сообщение с Белоруссией. По словам чиновника, поддержка выражается в том, что Киев поможет государствам и частным компаниям с перестройкой маршрутов так, чтобы они проходили через воздушное пространство Украины.