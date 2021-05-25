Миграция в популяции «человека прямоходящего», безусловно, является самым значимым мировым явлением, древним, как и климатические изменения на планете, от которых она (через экономику) в главной степени и зависит. В не меньшей, пожалуй, степени, что и от управленческих просчётов представителей рода человеческого, способных, как показывает отечественный опыт, дестабилизировать любое, устойчивое даже и к самым сильным внешним воздействиям, сообщество.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Нынешнее положение дел не лучше. Откровенно слабая, полностью зависимая через несамостоятельное мерило ценности — национальную валюту — экономика. Отсутствие охраняемых границ с «дружественными» режимами юных государств. Откровенное жлобство «элит», живущих с гешефта от примитивнейшей откачки ресурсов с такого же примитивного внутреннего рынка в окрестности «Сверкающего Града на Холме», где по-русски не говорят. Отсутствие национальной идеи как таковой и даже косвенных признаков её появления в обозримом будущем.

Перечисленные реалии бытия весьма способствуют формированию условий для окончательной национальной «модификации» государства перед его неизбежным последующим распадом. Как канули в Лету СНГ и ОДКБ. Особенно дико смотрится на этом фоне отечественный «рынок» (вернее «восточный базар») труда, где мигранты фигурируют лишь в качестве перераспределяемых ресурсов (это — пока). И, как на любом базаре, есть товар на любой вкус: с сертификатами и подороже, либо — дешевле, но безо всяких документов и тем более гарантий. Из чего следует неумолимый в своей логичности вывод о большей востребованности в наших условиях именно нелегальной трудовой миграции. Наличие таковой извне образует благоприятнейшие условия, если не сказать — полную синергию этих двух явлений; одно из которых — нелегальная миграция — прискорбно, а другое — востребованность нелегалов на рынке труда — преступно. Так как бьёт по отечественному бюджету, а также — по правам (иногда — и на саму жизнь) скитальцев. А на осознании ущербности бытия (что — факт) строят свою вербовочную работу запрещенные в России исламистские и не только группировки. Так как справедливость — основа любого идеального общества.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Трудовые мигранты

Всё сказанное не касалось конкретики о прочих сферах жизни здоровых в массе своей мужчин призывного возраста, желающих кроме заработков также ещё и отправления естественных потребностей и вожделений. Стихийное удовлетворение которых до такой степени утомило наше самое терпеливое и ко всему привыкшее министерство, что оно — впервые в отечественной истории — буквально «встало на дыбы». Так в середине апреля этого года спокойно и буднично прозвучало заявление замглавы МВД РФАлександра Горового в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи стран содружества о необходимости для всех нелегальных мигрантов покинуть РФ к 15 июня. Иначе все они — а это 1 млн 137 тыс. человек — будут выдворены. По данным ведомства, на сегодняшний день в России находятся более 332 тыс. нелегальных мигрантов из Узбекистана, 152 тыс. с Украины, 120 тыс. из Азербайджана, 61 тыс. из оппонирующей Азербайджану Армении, 247 тыс. из Таджикистана и 115 тыс. из не очень дружественной ему Киргизии (но тоже — из ОДКБ), 56 тыс. из Молдавии и 49 тыс. из Казахстана.

В начале апреля сообщалось, что МВД не покладая рук работает и на мирное решение проблемы: разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать пребывание на территории РФ, несмотря на имеющиеся нарушения.

В период самоизоляции МВД России автоматически продлевало на 93 дня патенты, срок действия которых заканчивался в период с 15 марта по 15 июня. Иностранные граждане, которые не имели патента, в этот период могли работать без него. С 15 июня патент снова становится обязательным. 1 февраля стало известно, что в России побили рекорд 15-летней давности по числу новых граждан. Свыше 656 тыс. иностранцев получили российские паспорта в 2020 году. Больше всего иностранцев, получивших паспорт РФ, оказалось среди украинцев — 62,4%. Паспорта выдали 63 тыс. таджиков и 43 тыс. казахов.

То есть работа МВД нацелена на обеспечение легализации (в хорошем смысле) и учёта уже проживающих в стране мигрантов. Прозрачность же границ — в ведении иного ведомства…

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

Из прочих силовиков по теме трудовой миграции железным катком попыталась пройти и ФСИН. Так, 20 мая на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников заявил о возможности восполнить нехватку рабочей силы на крупных объектах за счёт осужденных, а не за счёт трудовых мигрантов. Таким образом, ведомство готово предложить трудовые лагеря как альтернативу налаживанию потока трудовых мигрантов из таких стран, как Таджикистан и Узбекистан. В дальнейшем эти люди останутся в регионах работать и социализуются, пояснил глава ФСИН. Он отметил, что в настоящее время в российских исправительных учреждениях содержатся 482 тыс. человек, и около 188 тыс. из них имеют право на принудительные работы.

Правда, по данным замглавы МВД РФ Александра Горового, нелегальных мигрантов в России 1 млн 137 тыс. человек. То есть — ровно в шесть раз больше возможностей ФСИН, в системе которой к тому же уже существуют отлаженные производства (швейных изделий, стройматериалов и прочего). Производства те испытывают сложности как из-за неконтролируемого доступа на отечественный рынок импортной продукции той же номенклатуры по демпинговым ценам, так из-за особенностей доступа к системе госзакупок, весьма схожих с коррупционными. По той же причине отнюдь не гарантировано участие территориальных подразделений ФСИН в муниципальных тендерах на работы вроде покоса травы и благоустройства улиц; однако, по личным наблюдениям, прорваться на этот рынок им иногда (с каждым годом всё реже и реже) всё-таки удаётся. Доступны работы те, правда, лишь относительно немногочисленной доле ЗК, осужденных не по тяжким статьям, к тому же — из числа т.н. «актива», то есть — сотрудничающих с администрацией. Пробел в численности предоставляемых кадров ФСИН могла бы заполнить привлечением к работе (на своих условиях) условно-досрочно освобожденных и осужденных условно. К тому же следовало бы объединить предпринимаемые усилия со структурами, занимающимися социальной реабилитацией лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, — наиболее социально уязвимой группой среди трудоспособного населения. О чём неформальное руководство криминального мира более чем в курсе.

Дарья Драй ИА REGNUM Под стражей

Решающий же вклад в ослабление нелегального давления на рынок труда могла бы внести Пограничная служба ФСБ РФ. Правда, для этого следует проявить волю для устранения двусмысленности в отношениях с бывшими республиками СССР и признать, наконец, их равноправие и свободу (в чём сами они отнюдь не сомневаются). Лавинообразный рост потребности в кадрах пограничной службы в данном случае и на начальном этапе (а возможно, при успешности эксперимента — и на постоянной бессрочной основе) можно компенсировать путём привлечения по специальной государственной программе российского казачества. А именно — предоставить казакам нашим исторически свойственную им функцию охраны рубежей Отечества, с предоставлением земельных участков, вплотную примыкающих к госгранице, налоговых льгот, субсидий на переезд и обустройство; оружие, транспорт и спецтехнику. С предоставлением статуса внештатного сотрудника Пограничной службы ФСБ, с оплатой и льготами. И это уже будет выглядеть солидно, сообразно реальному статусу и роли казачества в российской истории.