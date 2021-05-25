Ковид в РФ: либо вакцинация, либо депрессия, либо «схлопывание перспектив»
На 60-м месте в мире по числу вакцинированных от COVID-19 находится Россия. Это странно и печально, считают ученые. Об этом они заявили на президиуме РАН во вторник 25 мая 2021 года. Темой докладов участников заседания стало «Российское общество в условиях пандемии: социальные, экономические и психологические аспекты».
Особую тревогу вызывает позиция многих россиян — отрицание ковида. Так называемые «ковид-диссиденты» занимают ощутимое место в российском обществе. Люди не носят маски, не делают прививки, считают, что власти нагнетают обстановку, а производители наживаются на лекарствах и средствах защиты от инфекции. Естественно, ученые пытаются понять причину такого поведения и психологии россиян.
При этом специалисты уверены — требуется 60% вакцинированных граждан, чтобы в стране исчезла пандемия и сформировался коллективный иммунитет. Но до этого, как говорится, нам, как до Луны. И 60-е место в мире — тому доказательство.
«У нас каждый врач трактует пандемию и вопросы вакцинации по-своему», — обозначил корень проблемы вакцинации академик Сергей Алдошин. — «Спрашиваешь коллег, почему не вакцинировались. «А мне врач не рекомендует», — такой ответ дают на вопрос». Академик уверен, что врачи не имеют права отговаривать от вакцинации, выносить субъективные суждения в вопросе ковида и средств профилактики.
По его словам, пандемия объективировала проблемы общества. Во-первых, стало ясно, что реформа медицины, задуманная в 2011 году, была ошибкой. Во-вторых, в Трудовом кодексе неправильная формулировка относительно организации труда.
Что касается вакцинации, к ней нельзя подходить, как к одномерному явлению, убежден депутат. Он рассказал, что в Госдуме много обсуждают эту тему. Точки зрения разные. Но его позиция состоит в том, что нельзя принимать никаких решений, опираясь только на социологию.
Депутат уверен — экспертное мнение РАН востребовано сегодня, как никогда. Тем более что в условиях, когда ни одна вакцина в мире не прошла третью фазу испытаний, сомнения населения вполне законны.
Это, конечно, прекрасный и, я бы даже сказала, прекраснодушный порыв депутатского сердца. Но СМИ, в частности, ИА REGNUM, более месяца ведет расследование того, куда же дели «Ковивак»? Почему вакцина, одобренная Минздравом, никак не поступает к москвичам? И тут уж можно сколько угодно говорить о гласе и чаяниях народа, о власти СМИ — нет, чиновникам все едино. И все нипочем! Нет ответа на вопрос. И точка.
«Агрессивную в хорошем смысле политику в вопросе вакцинации» предложил проводить член-корреспондент РАН, банкир Гарегин Тусунян. Он убежден: необходимо междисциплинарное академическое мнение, чтобы власти и граждане имели возможность услышать не отдельные суждения тех или иных специалистов, а коллективную позицию РАН как экспертной организации.
Идею многих о необходимости сформулировать позицию РАН поддержал вице-президент Академии наук Алексей Хохлов. Он предложил принять документ с призывом к вакцинации и разъяснением от РАН, почему это важно.
«Обращений к народу такого жанра у нас еще не было», — озадачился глава РАН, академик Александр Сергеев. Он призвал, задуматься над этим предложением и сформулировать академическую позицию.
На самом деле, это действительно важно. Как важно и властям не уповать на случай и на то, что само как-то рассосется. Не рассосется. С ковидом нам предстоит жить, а значит, бороться. Но сил у населения уже почти не осталось, как и психического здоровья.
«У каждого второго вологжанина симптомы того или иного расстройства. Симптом депрессии — самый высокий за 30 лет, 38%», — поделилась данными выступившая с докладом представитель Вологодского центра РАН Александра Шабунова. Она считает, что нужен исследовательский центр по проблеме ковида и психологии общества в период пандемии.
На фоне растущей тревоги в обществе, напротив, получило второе рождение поисковое движение, растет интерес к истории, войне и подвигам солдат Великой Отечественной. И это, если задуматься, неудивительно.
Ковид — враг номер один сегодня. Это наш фронт. И успех «военных действий» в таких обстоятельствах зависит от нас самих. И от специалистов, конечно. У нас же, как было отмечено в одном из выступлений, наблюдается явная «диффузия ответственности управленческих структур». А это ведет к непониманию ситуации людьми. Ведь если ты, как Татьяна Голикова, весной 2020 года уверенно говоришь президенту Путину«к июню будем жать друг другу руки», а в июне наступает очередной всплеск коронавирусной инфекции, но ее уже как бы не замечают власти, успокаивая народ словами в духе «все хорошо, прекрасная маркиза», что остается этому самому народу?
Остается либо депрессия, либо «схлопывание перспектив», как отметил один из выступающих. Он же призвал всех — и власти, и народ — бороться с позицией страуса в отношении COVID-19. Это крайне вредная позиция и чрезвычайно неудобная…