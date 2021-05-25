Еще 40 лет назад академик Сахаров предсказал нынешнюю ситуацию в вопросе ядерного оружия.

(сс) Rob C. Croes (ANEFO) Андрей Сахаров

«Стратегическая стабильность — то, что регламентирует отношения ядерного сдерживания», — рассказал академик Алексей Арбатов на очередном заседании Президиума РАН (25 мая 2021 г.).

Заседание было посвящено 100-летию со дня рождения академика Андрея Дмитриевича Сахарова.

«К 1953 году международная обстановка была напряженной. США имели в 10 раз больше атомных зарядов и более 1800 бомбардировщиков для их доставки, — сообщил в своем докладе академик РАН Радий Илькаев. — На первом этапе Атомного проекта эффективно выступала Ленинградская школа физиков, на втором — термоядерном — этапе Московская школа физиков с молодым лидером Андреем Дмитриевичем Сахаровым».

Разумеется, главный вклад Сахарова в науку — создание водородной бомбы, знаменитой Сахаровский «слойки». Однако он первым публично сформулировал идею ядерного сдерживания, подчеркнул академик Арбатов. Он рассказал, что всего год не дожил Сахаров до реализации своих идей, а именно — до появления так называемой Международной формулы стратегической стабильности (сформулирована в 1991 году в результате соглашения между Россией и США).

White House Встреча президента США Рональда Рейгана с Андреем Сахаровым в Овальном кабинете в 1988 году

Сахаров оказался еще и пророком: в самом начале гонки вооружений он предвидел трудности на пути сдерживания. Докладчики это подчеркивали.

«Мы имеем разное представление на предмет переговоров. Это беспрецедентная ситуация. США предлагают сократить ядерные вооружения, а Россия — ограничить. Наше предложение предполагает учет систем внеядерного назначения, пусковых установок многоцелевого назначения. Американское предложение — еще больший ящик Пандоры. Они предлагают учитывать заводы, производящие ядерное вооружение и т. п. Мало того, что достичь согласия будет трудно, но и создать системы проверки будет исключительно трудно», — подчеркнул в своем выступлении докладчик.

«Умных физиков много, а заниматься этим могу только я», — ответил Андрей Сахаров на недоуменный вопрос коллег, зачем ему нужна правозащитная деятельность. Эту цитату вспомнил академик РАН Роберт Нигматуллин, делясь своими впечатлениями от встреч с Сахаровым.

«Он никогда не стоял на том, чтобы власть свергать. Это остаток русской православной интеллигенции. Это особая личность в русской истории», — отметил ученый.

Заслуги Сахарова не ограничиваются ядерной бомбой, подчеркнул в заключение глава РАН Александр Сергеев:

«Можно было бы упомянуть, что Андрей Дмитриевич занимался вопросами термоядерной энергии не только в военных, но и в мирных целях. Мы должны отдать ему должное за вклад в концепцию ТОКАМАКА — как использовать долгоживущую плазму, чтобы контролировать термоядерную реакцию. Токамаки до сих пор остаются одним из главных инструментов, чтобы термоядерная энергия была использована управляемым способом. Мы испытали в 1949 году бомбу, а через пять лет построили уже Обнинскую АЭС. Сейчас 21-й год, прошло 70 лет, а термоядерная реакция до сих пор не приручена».

Kremlin.ru Президент Российской академии наук Александр Сергеев

Президент РАН обратил внимание еще на одно направление работы Сахарова — термоядерный синтез.

«Мы связываем начало работ с публикациями в США. Однако наши коллеги в Сарове говорят, что был закрытый отчет, в котором концепция термояда была предложена Сахаровым, — заявил Сергеев и добавил, что «мы также знаем его работы, связанные с физикой частиц и космологией».

Глава РАН предложил в этом году, который посвящен Сахарову, «строить обсуждение с историками». Тем более, что, по его словам, появляется много рассекреченных документов.

«Когда мы были в Сарове, нам презентовали сборники этих документов, — рассказал глава РАН. — Есть, например, письмо Сахарова Суслову по вопросам, связанным со стратегической стабильностью. Можно удивляться его смелости. Он анализирует ситуацию с ПВО и говорит, что отказ от ПВО — одна из форм стратегической стабильности».

(сс) Beko Бюст Сахарова в Ереване

Идея в то время абсолютно недопустимая, подчеркнул академик Сергеев. Тем более что премьер Косыгин придерживался противоположной позиции. Сахаров же не боялся возражать и «апеллировал к здравому смыслу — если нет ПВО, никому не придет в голову первым нанести ядерный удар».

Когда из-за правозащитной деятельности Андрея Сахарова удалили из Сарова и посадили под домашний арест, коллеги академика ужасались — как же нам дальше работать. Он ответил очень просто — «Работать, трудясь».