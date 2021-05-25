Предложение губернатора Орловской области Андрея Клычкова в адрес американского бизнесмена Илона Маска построить в регионе завод Tesla вызвало бурное обсуждение в орловских пабликах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Клычков

Об этом: Илон Маск получил предложение построить завод Tesla в Орловской области

21 мая миллиардер Илон Маск во время выступления на российском марафоне «Новое знание» заявил о намерении запустить Tesla в России. После чего в его адрес были направлены предложения о размещении предприятия от руководителей сразу нескольких российских регионов. В их числе оказался и губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Орел — символ преодоления, полета, бесстрашия и покорения вершин. Орел — символ результата, он всегда достигает цели и всегда побеждает. Разве эти качества и философия не объединяют Орел с компанией Tesla? Орел, Орловская область, Россия — лучший старт выхода Tesla на российский рынок. Для размещения производств Tesla у нас уникальные предложения и эксклюзивные приоритеты. Станьте первым в России и первым в Орловской области!» — предложил Маску орловский губернатор.

NVIDIA Corporation Илон Маск

Сами же жители Орловской области отнеслись к предложению губернатора с огромной долей скептицизма.

«Надо Тиму Куку написать, пусть заводы Apple перенесёт на Орловщину. Можно и Рогозину черкануть, пусть космодром строит на поле бывшего аэропорта. Под лежачий камень вода не течёт. Маску как раз Орёл пригодится. Свои марсоходы на наших дорогах тестировать. Лучше полигона для этого не придумать», — написал Константин А.

«Вот это он выдаёт…))) Ржака… Если бы Маск увидел дороги Орловской области, он бы вездеходы решил собирать с ковшом для мусора, чтобы ехать и разгребать одновременно», — написала пользователь Айседора Дункан.

«Я лично приезжал с представителем Москвы и предложением купить землю на Химмаше под производства дефектоскопических вагонов. Ответ был — у нас город туризма, а землю мы дадим в аренду. Итог — завод в Калуге на 2500 мест», — написал Александр М.

«Хорошая идея. Орлу нужны беспилотные мусоровозы», — написал Dark Side.

«Вместо того чтобы свое производство развивать, запускать, мы склонны ориентироваться на всё готовое иностранное! Интересно, какие-то перспективы у страны на выживание ещё остались??!» — сетует Александр О.

«Завод Volkswagen в свое время не дали построить и бешеные инвестиции потеряли в область, а Калуга — молодцы, не упускают шансы», — считает Игорь П.

«От Орла что до Москвы, что до Киева и Минска — плюс-минус час пути. Так что место вполне себе ничего. На базе того же СПЗ можно строить», — поддержал идею губернатора Максим Т.

«Фантазер — ты меня называла…» — вспомнила строчки из песни Наталья С.

«Сначала пусть с мусором по всему городу разберутся, а потом Илон Маск», — добавила она же.

«А если реально поверить, что откроет у нас в регионе завод. Может, в Орловской обл. дороги хотя бы сделают», — мечтает Андрей С.

Avda Эмблема Tesla

«Надеюсь, что губернатор, прежде чем делать такую заявку-предложение Илону Маску, продумал и просчитал предполагаемое место (район) для размещения автогиганта, финансовые условия и возможность скорой прокладки дорог. И не думает, что Илон Маск приедет и на свои сбережения нам дороги понастроит к автокомбинату. Это все уже должно быть или, по крайней мере, почти все, с возможностью небольших вложений, чтобы дообустроить и привести в соответствие», — написал Сергей Е.

«Новость молния! Илон Маск дал согласие на строительство завода на Орловщине! Руководитель по строительству Блохин, руководитель по охране труда и здоровью персонала — Залогин. Главный PR-менеджер — Лежнев…» — шутит Сергей К., упоминая известных чиновников.

«Чтобы мосты помог отремонтировать?» — спрашивает Алексей Н.

«Губернатор, вы на кого ориентируетесь? Заводы Tesla, кто и где, и как продукцию использовать планируете? Вы, вообще, на кого и где учились, и как учились?» — написала Татьяна Х.

«С такими дорогами ни одна тесла не выдержит», — считает Дмитрий П.

«Самое главное нашему губернатору — не заломить слишком огромную цену за аренду земли под завод электромобилей «Тесла». А то отпугнем Илона Маска. Как в свое время отпугнули завод «Фольксваген», и они обосновались в Калуге. Кажется, это было при Потомском ещё», — вспоминает Сергей Е.

«Орел… Символ преодоления остатков дорог», — иронизирует Сергей К.

«Может, и дороги тогда приведут в порядок, всё станет улучшаться», — мечтает Андрей Л.

«Хороший анекдот», — пишет Артур А.

«Какие преимущества он предложит. Инфраструктура хромает, специалистов как токарных нету. Орёл сплошная утопия для американского кита. Тут дороги и дворы страдают от обещаний. Страшно представить завод «Тесла» на землях Орловщины. Для начала обеспечили бы комфортное существование в Орле, а потом уже рассчитывали на «торт», — считает Рэм К.