В том, что правительство России сможет быстрее добиться снижения уровня бедности, если пойдёт по пути увеличения «адресности» социальной поддержки малообеспеченным гражданам, сомневаются в Алтайском крае. В социальных сетях и комментариях по поводу слов главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина опубликованы десятки комментариев. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные из них.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Может, всё-таки начать новою индустриализацию? Начать строить заводы, перерабатывающие предприятия, чтобы дать людям рабочие места и средства к существованию. А так это просто перекладывание из кармана в карман. Собрали налоги с населения — отдали часть самым нищим, опять собрали.

Чтобы деньги появились, нужно производство создавать и не ждать, пока частный малый бизнес дорастёт до крупного. Россия — один из крупнейших поставщиков сырья в мире, но перерабатывающих заводов единицы.

А подачки от государства ситуацию не выправят, пока это самое государство не начнёт думать о будущем. Помните поговорку: «Дай человеку рыбу и он будет сыт целый день, дай человеку удочку и он будет сыт всю жизнь»? Так вот разного рода производства — это удочка», — считает читатель ИА «Амител».

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина, Алексей Кудрин и Антон Силуанов

»Адресная помощь не сделает людей богаче, люди просто проедят эту помощь. Нужно создать условия, чтобы люди могли заработать достойную зарплату. Работающие люди не должны жить как нищие, в то время когда топ-манагеры получают миллион в день. Это не просто наглость и презрение к своему народу, это издевательство», — считает другой участник дискуссии.

«Ага, я работаю на трёх работах, заработал три машины, три квартиры, а кто-то сидит дома и ждет адресную помощь, нормально», — приводит довод другой читатель.

«Господи, дай им ума, а нам всем терпения», — вопрошает Алекс.

«Не верю я, что люди с двумя машинами и домами оформляют какие-то соц. выплаты. Бедные у нас учителя, инженеры и учëные, которым надо платить больше, а они получают меньше», — отмечает участница группы «Инцидент Барнаул» (ВКонтакте) Инесса Спиркина.

«Так у многих нет вообще официальных доходов, а квартиры и машины есть. Поэтому и выводят сейчас из тени неофициальное трудоустройство, и таким, кто не работает, пособия тоже не одобряют детские многие», — подержана тему Анна Блок.

«Почему вариант не рассмотреть о выплате прожиточного минимума каждому, без определения, богат или беден. Это гарантия того, что в стране без фабрик и заводов (наверное, раз в 10 меньше, чем было в СССР) человек не помрет от голода.

В нормальных странах так делается. Никто не гарантирован от нищеты. А если богатому стремно, может отказаться. Хотя такие от копейки лишней не откажутся», — предлагает Валерий Зиястинов.

«Пока у нас количество бедных уменьшают только путём снижения планки бедности», — иронизирует Никита Прилепский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Потребительская корзина

«Одни разговоры, а по сути, им просто плевать на весь народ. Этими подачками никакую бедность не победить. Себе пусть зарплаты понизят и попробуют прожить», — предлагает Евгения Лаханова.

Напомним, ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что если оказывать более адресную помощь нуждающимся с учётом имущественного ценза, то число бедных в России в течение трёх-четырех лет можно снизить вдвое.

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