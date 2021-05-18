Ситуация, возникшая в селе Южный Урал Оренбургского района Оренбургской области, получила федеральную огласку. О том, что оренбуржцы задыхаются от запаха фекалий и вынуждены гулять в противогазах, стало известно всей России.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Человек в противогазе

Соцсети информируют, что жители села за свой счет организовали фотосессию и разместили фото на больших рекламных баннерах, чтобы достучаться до власти и не только обратить внимание на проблему, но и заставить принять меры по ее устранению.

Новый всплеск комментариев в соцсетях вызвали сообщения о том, что один ребенок госпитализирован с подозрением на отравление сероводородом, а в посёлке до 20 мая будет работать передвижной экопост.

«Сегодня (25 мая) ночью из села Южный Урал с подозрением на отравление сероводородом в больницу госпитализировали ребенка. Родители с пострадавшим до сих пор находятся в лечебном учреждении. Также сегодня ночью в селах Южный Урал, 9 Января и Авиагородке вновь было нечем дышать. Люди не могли открыть окна», — сообщает паблик «Типичный Оренбург» соцсети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM В противогазе

»Жирные упыри и мутанты ждут жертвоприношения, без него они не пошевелятся», — оставил комментарий подписчик.

«Что, не могут установить, откуда дует? Давно бы перекрыли вентиль…» — недоумевает Михаил С.

Ряд комментаторов заметили, что людям надо было думать перед тем, как покупать землю возле очистных сооружений и иловых полей. Им в ответ парируют, что раньше не возникало проблемы зловония. Оренбуржцы предполагают, что дело в нарушении технологического процесса или же, наоборот, в модернизации, в рамках которой перемудрили. Так или иначе, но проблема существует, и уже долгое время. Замалчивать ее нельзя, считают местные жители.

«Ароматы» распространяются не только в Южном Урале. В эпицентре уже Авиагородок, 9 января, Ясень. Дошло до центра города. Будем молчать — весь город начнёт задыхаться», — сказала Маруся Р.

«У нас дача в Протопоповской роще, вчера (24 мая) воняло, причём периодами, и ветра-то особого не было, я сочувствую жителям Южного Урала, запах тошнотворный! Мы много лет на этой даче, но так в прошлом (2020) году не воняло», — призналась Наталья Е.

«Так и у нас в посёлке так не воняло, а сейчас каждый день, и уже во многих населённых пунктах. Вот это мы и хотим донести до властей и до людей, что не всегда так было, значит, можно всё исправить и модернизацию провести», — подчеркнула Елена К.

Люди с недоверием отнеслись к появлению в селе экопоста и достоверности замеров. «Вангую, что после «дежурства» экопоста, «нули» на газоанализаторе покажут чудеса переизбытка кислорода в окружающей среде данного поселения и окрестностей!» — прокомментировал Владимир М.

«Сколько можно уже замеры делать? Сами знаете, в каком состоянии очистные. Решать давно уже надо было», — отметил другой пользователь интернета.

Действенной мерой, по мнению пользователей соцсети, может стать визит губернатора в поселок. Но не анонсированный, а инкогнито, чтобы нарушители не успели подготовиться. Один оренбуржец предложил удерживать в Южном Урале губернатора и мэра Оренбурга пару суток.

Orenburg-gov.ru Губернатор Оренбургской области Денис Паслер

«Двадцати минут хватит, мы ж не звери. На двое суток. Уже один ребёнок в реанимацию попал, откачивали, отравление сероводородом», — сказала Елена К.

«Дышать невозможно, глаза режет, голова плывет. Ждем инкогнито губернатора в гости!!! В каждом доме! Пусть его потом спрашивают: чем пахнет? Точно ли *овном? А может, сероводородом? А может, свиньями? Как-то вы неуверенно отвечаете! Господин Паслер, а контакта с ковид-больными не было? А то, может, вас и спрашивать смысла нет. И так каждый вечер…» — оставила комментарий Ирина В.

Между тем информресурсы сообщают, что при необходимости дежурство передвижного экопоста в селе продлят. На 26 мая в сельском клубе запланирована встреча населения Южного Урала с гендиректором ООО «Оренбург Водоканал» Дмитрием Масловским, главой Оренбургского района Василием Шмариным и главой минприроды региона Александром Самбурским. На повестке дня вопрос о путях решения проблемы зловония.