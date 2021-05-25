«Спланированная диверсия!» В Севастополе сорвали показ фильма «Ополченочка»
Показ фильма «Ополченочка» был сорван в Севастополе в рамках кинофестиваля «Золотой витязь» 24 мая. Информация об этом появилась в социальных сетях и СМИ. Фестиваль не взяли в конкурсную программу, но должны были показать вне конкурса
Показ кинофильма «Ополченочка» представлял на фестивале творческий коллектив из Луганска.
«Событие происходило, но не состоялось, в кинотеатре «Москва» при большом стечении народа. Следует отметить, что в начале демонстрации вместо объявленного фильма начался показ украинской киноленты о героях АТО, и только вмешательство Романа Разума остановило эту провокацию. Ошибочка вышла, сказали нам работники кинотеатра. Каково? Стыдно за наш город и перед кинематографистами ЛНР», — написал в Facebook экс-сенатор от Севастополя, общественный деятель, журналист Андрей Соболев.
Видео из кинозала в момент срыва показа опубликовано и на YouTube.
«У них не работает проектор, у них села лампа, хотя ещё вчера они показывали здесь какие-то другие фильмы. Нам директор кинофестиваля «Золотой витязь» сказал, это какая-то диверсия. Я не знаю, что это, но мы уже сотни раз показывали этот фильм, и в первый раз у нас такая ситуация. Вы простите, пожалуйста», — сказал, обращаясь к зрителям в зале руководитель военного ансамбля народной милиции ЛНР «Новороссия» Роман Разум, уже после срыва кинопоказа. После этого к Разуму подошли зрители со словами поддержки и благодарности.
«Я не думал, что это произойдёт в городе-герое Севастополе», — добавил Разум.
«Почему-то в начале фильма мы начинаем смотреть фильм не наш, а фильм про украинских каких-то героев. Как он попал туда, кто его туда скачивал, я не знаю. Мы остановили, нашли наш фильм, его запустили, но всё не пошло, потому что ужасная картинка, нет фокуса, тусклый экран. И вот так мы печально уезжаем из Севастополя», — сказал Разум.
Большинство пользователей в комментариях под постом Соболева сошлись во мнения, что эта ситуация похожа на диверсию.
«Ничего себе! Вот это провокация!» — написала Виктория С.
«Ошибочка? А плёночку где эта «ошибочка» взяла?» — задаёт вопрос Владимир К.
«Чистить там у вас пора тех, кто примазался к новой власти», — считает Сергей М.
Пользователи призывают ФСБ задать вопросы руководителю «Севастополь Кино» Дмитрию Гарнеге.
«Пусть там спросят, откуда кинишка», — написала Елена А.
«Бить рублём провокаторов!» — призывает Евгения Ш.
«Невыносимо стыдно было. Обидно за испорченный вечер. Люди расходились с тяжёлыми мыслями. И словами, чего уж… Увольнения маловато будет», — отозвалась Татьяна В.
«А где ФСБ? Это же чистейшей воды диверсия на территории РФ!» — считает Сергей К.
«Это не ошибка, это диверсия», — уверен Алексей А.
«Зарядить «Позывной «Бандерас» вместо «Ополченочки» — это как случайно трижды сорвать джек-пот в казино. Крупье либо полный идиот, либо в доле. Органы, ау», — добавил в комментариях Андрей Соболев.
Отдельные пользователи вступились за прокатчиков, отметив, что виновников нужно искать среди организаторов фестиваля.
«Посмотрела видео, которое выложил Андрей Соболев, и мнение изменилось. Я думаю, что наши прокатчики не виноваты. Они поставили то, что им передали под названием «Ополченочка», и вредителей нужно искать среди организаторов. Ведь, оказывается, дирекция этот фильм даже не взяла в конкурсный показ. Очень интересно», — считает Елена А.
«Какая ошибка! Это же спланированная диверсия! Как можно подготовить прокат показа одного фильма, а показать АТО? А почему ошибочно не показали любой другой фильм?» — возмущена Нина П.
«Скорее всего, и в теме, и в доле», — делает выводы В.