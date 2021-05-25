Индийская полиция 24 мая провела обыск в офисах Twitter в Дели и Гургаоне. По имеющимся данным, причиной инцидента стал твит представителя партии «Бхаратия Джаната» о «доказательствах нападения «Индийского национального конгресса» на премьер-министра Нерендру Моди и партию «Бхаратия Джаната», который был отмечен Twitter как «контент, манипулируемый средствами массовой информации».

India.gov.in Моди

Руководитель компании Twitter India дал лишь некоторые расплывчатые пояснения по этому поводу. Правительство Индии ранее просило удалить твиты о неэффективной борьбе правительства с эпидемией.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обменялись мнениями касательно данной ситуации на соответствующей страничке паблика «Микромир».

»Моди: «Пока твиты удаляются достаточно быстро, вирус меня не догонит», — пошутил пользователь «Бинго».

Некоторые пользователи заметили, что это действительно очень тяжелая работа — модерировать Twitter, благо Китаю она не грозит, потому что он вообще заблокирован в этой стране.

Esther Varga Twitter

Многие уверены, что нужно рассматривать Twitter исключительно как бизнес-структуру, которая тесно связана с властями США и транснациональных структур, которая продвигает интересы своих хозяев.

«Комментировать этот вопрос очень непросто, с одной стороны, это странные действия Индии, которые может сделать только Индия. С другой стороны, Twitter не является «нейтральным объектом без позиции», — заметила «Норвежская спичка».

«Кто-то в комментариях считает, что Twitter, Facebook и другие площадки «честны и объективны», отрицая существование манипуляций СМИ на Западе, это насколько смешно и грустно!» — заметила «Ледяная душа августа».

«Индия — демократическая страна. Независимо от того, сколько людей погибнет, на них никто не нападет. Если мы это сделаем, на нас нападет куча так называемых демократических стран и прочих собак», — добавил другой комментатор.

«Похоже, что индийская полиция усилила контроль над общественным мнением, и аккаунты в Twitter, обвиняющие правительство Моди в провале борьбы с эпидемией, могут быть заблокированы», — пришел к выводу «Голубой океан».

«Не собирается ли Twitter заблокировать учетную запись Моди? А что, с Трампом же получилось», — добавил Муи.

Дональд Трамп

«Я счастлив, что Индия — демократическая страна, и то, что делает демократическая страна — это правильно. Стало быть, Китай тоже демократический, у нас Twitter вообще заблокирован», — с издевкой заявил «Это я».

«Объясните мне, так являются ли «доказательства того, что «Индийский национальный конгресс» напал на Моди и партию «Бхаратия Джаната», правдой или ложью?» — выразил общую заинтересованность «Сиджун».

Стоит отметить, что китайцы крайне неприязненно относятся к Индии, поскольку считают ее региональным противником и конкурентом Китая, который тесно связан с США как главным геополитическим противником страны.