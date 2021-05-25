Согласно сообщению компании «Грибная радуга», это стало возможным благодаря увеличению производственных площадей и растущим продажам свежих шампиньонов на российском рынке.

Пресс-служба «Грибной радуги» Контроль за качеством необходим на каждом этапе выращивания шампиньонов

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

За первый квартал 21-го года урожай курского производителя шампиньонов составил более 6,3 тысячи тонн — это более чем в полтора раза превышает прошлогодние показатели за тот же период. Согласно подсчетам специалистов «Грибной радуги», общим объем российского рынка шампиньонов за первые три месяца года составил около 30 тысяч тонн. Эти цифры свидетельствуют о том, что компания Александра Удодова и Олега Логвинова сохраняет лидерство, удерживая долю в одну пятую рынка. Еще один позитивный итог — рост средней заработной платы на предприятии. Она составила более 55 тысяч рублей и на четверть превысила прошлогодние показатели. Всего на предприятии сейчас трудятся 1268 человек.

Пресс-служба «Грибной радуги» Спрос на грибы в России в последние несколько лет стабильно растет

Как заявил соучредитель «Грибной радуги» Олег Логвинов, высокие показатели первого квартала года свидетельствуют о росте потребления шампиньонов в целом. По его словам, за первые три месяца текущего года рынок в натуральном выражении вырос на 39%. И курский стартап растет вместе с рынком, на полную мощность вышла четвертая очередь производства, до этого она работала в тестовом режиме. Теперь компания может производить 30 тысяч тонн грибов в год — такие цифры были заложены на старте проекта несколько лет назад.

Уверенные темпы роста «Грибной радуги» не смогли притормозить растущая конкуренция, снижение цен на шампиньоны и пандемические сложности. Эксперты объясняют это правильно выбранной инвесторами стратегией. Проект появился в 2016 году, когда российское производство культивируемых грибов находилось в зачаточном состоянии и только делало первые шаги. Александр Удодов и Олег Логвинов решили построить агрокомплекс по образцу лучших мировых производителей грибов, взяв за основу голландскую технологию и построив предприятие полного цикла. В заброшенном поле под Курском были возведены не только грибные цеха, но и производство ключевых компонентов, которые на тот момент российские грибоводы в основном импортировали. Это обеспечило независимость от сторонних поставщиков, позволило сэкономить на дорогом импорте и избавило от негативных последствий колебаний валютных курсов.

Пресс-служба «Грибной радуги» Преимуществом компании Александра Удодова и Олега Логвинова стало собственное производство компоста

Летом 2017 года на «Грибной радуге» собрали первый урожай, а уже по итогам следующего года компания заняла лидирующие позиции на российском рынке шампиньонов.

БУДУЩЕЕ ЕСТЬ

Спрос на грибы в России в последние несколько лет растет на 20−40 процентов ежегодно, в прошлом году россияне съели более 120 тысяч тонн шампиньонов, и это не предел. К примеру, в европейских странах ежегодное потребление грибов на душу населения составляет порядка 4 кг, а в России — чуть более 800 гр. В исследовательском агентстве «Гидмаркет» посчитали, что если мы догоним европейцев по потреблению грибов, что вполне реально, то емкость нашего грибного рынка превысит полмиллиона тонн ежегодно. В прошлом году шампиньоны из-за конкуренции на рынке существенно подешевели, что только усиливает спрос на них. В компании Александра Удодова и Олега Логвинова оценивают снижение цены примерно на 16% по сравнению с 2019 годом.

Потребительский интерес к грибам подогревает также и рост числа адептов здорового образа жизни, которые стремятся к отказу от мясной пищи или хотя бы снижению ее количества в своем рационе. По оценкам экспертов, в ближайшие десять лет около 10 процентов потребляемого сейчас мяса будет замещено различными альтернативами, в том числе грибами. В исследовании, которое недавно провели ГК «ЭФКО» и компания «Самокат», около 36 процентов россиян выразили готовность отказаться от мяса, и еще 36 процентов в принципе рассматривают для себя возможность стать вегетарианцем или веганом. И даже те, кто вегетарианцами становиться не собираются, заявили о том, что растительная пища занимает ключевое место в их ежедневном рационе. Около трети россиян собираются приучать к растительной пище своих детей. Для поклонников здорового образа жизни шампиньоны, которые выращивают без использования химических удобрений, становятся всё более важным продуктом. Соответствовать высоким экологическим запросам потребителей стремятся и российские грибоводы. Например, курская компания Александра Удодова и Олега Логвинова первой получила сертификат качества «Росэкостандарта».

В грибах содержатся полезные для здоровья микроэлементы: железо, фосфор, йод, цинк и многие другие, а также витамины группы В и D, антиоксиданты. Не так давно американские ученые из Пенсильванского университета провели масштабное исследование и пришли к выводу, что регулярное употребление грибов снижает риск развития рака, что объясняется высокой концентрацией в них эрготионеина — аминокислоты, известной своими антиоксидантными и антивозрастными свойствами.

В восточной медицине в лечебных целях используют более 100 видов грибов, а европейские и российские ученые начали изучать целебные свойства грибов относительно недавно. Различные препараты из грибов лечат простуду, укрепляют иммунитет и нормализуют гормональный баланс. Получается, что грибы всё больше будут востребованы в качестве сырья для фармацевтической промышленности. Это, конечно, пока отдаленные перспективы, но те, кто сумеет их разглядеть, останутся в выигрыше. Грибная компания Александра Удодова и Олега Логвинова тоже начиналась на рынке, который до этого не оценивался как перспективный.

Пресс-служба «Грибной радуги» Агрокомплекс Александра Удодова и Олега Логвинова производит пятую часть шампиньонов на российском рынке

КАКОЙ БИЗНЕС РАЗВИВАЕТ АЛЕКСАНДР УДОДОВ

Помимо «Грибной радуги», Александр Удодов реализует ряд успешных проектов в других сферах. В Белореченском районе Краснодарского края полтора года назад начал работать крупный рекреационный неморской курорт, построенный бизнесменом в партнерстве с несколькими инвесторами. Удодов инвестирует в строительство доступной жилой недвижимости, ему принадлежат два торговых центра в Москве и Подмосковье.