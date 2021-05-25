



Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сирийские католические патриархи и епископы подверглись критике после того, как в ходе ежегодной сессии Совета глав католических Церквей в Сирии призвали принять участие в выборах президента этой страны. Само голосование пройдет в среду, 26 мая. Как говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи, сирийских граждан просят реализовать «свое право голоса в соответствии с совестью и с учетом национальных интересов в контексте конфликтов и кризисных факторов, которые терзают Ближний Восток».

Как отмечает ватиканское издание Agenzia Fides, Конституционный суд Сирии допустил к участию в выборах только трех кандидатов из 51 выдвинувшегося. Оппозиционные группировки настаивают на бойкоте голосования, поскольку переизбрание нынешнего президента Башара Асада, находящегося у власти с 2000 года, кажется очевидным. На последних выборах, в 2014 году, он набрал 88%. Теперь президент баллотируется на четвертый срок. Портал предполагает, что призыв католических патриархов и епископов прийти и проголосовать «может вызвать новую критику со стороны западных наблюдателей, которые уже давно обвиняют сирийские церковные общины в чрезмерном подчинении аппарату власти во главе с Асадом».

Проблема здесь заключается в том, что выдвигаемые в адрес иерархов претензии в сервилизме могут осложнить сбор пожертвований и гуманитарной помощи для сирийцев среди католиков, проживающих в богатых западных странах. И это нанесет существенный урон сирийским гражданам, 90% которых находятся на грани выживания из-за десяти лет гражданской войны, западных санкций, пандемии коронавируса и экономического кризиса. По словам апостольского нунция в Сирии кардинала Марио Зенари, «это правда, что в течение нескольких месяцев на города и поселки больше не падали бомбы и ракеты», но «взорвалась страшная «бомба» бедности», а гуманитарная поддержка со стороны международных организаций не сможет «продолжаться вечно».

Centro Televisivo Vaticano Марио Зенари

Сирия нуждается в системном решении. Сирийские католические патриархи и епископы, представители Ватикана и католических благотворительных организаций видят его прежде всего в отмене западных санкций против страны, кульминацией которых стал «Акт Цезаря», принятый администрацией президента США Дональда Трампа, которые являются «несправедливыми и должны быть отменены». Надо сказать, что «Акт Цезаря» католики считают самым опасным и поэтому требующим немедленного прекращения законодательным решением со стороны Вашингтона. Как говорит исполнительный директор сирийского отделения международной католической благотворительной организации Caritas Internationalis Риад Сарги, он воздействует на душу Сирии, не щадя наиболее уязвимых граждан, отчего «контейнеры с мусором на улицах стали источником пропитания для самых бедных».

При этом санкции не решают задачи, поставленной их западными инициаторами, — смены действующего президента Сирии на кого-то другого. Глава халдейской епархии Алеппо епископ-иезуит Антуан Аудо поясняет: «Мы хорошо знаем, что большинство тех, кто пойдет голосовать, снова выберут Асада, но помимо того, что могут говорить и делать западные аналитики, есть еще мы, люди, которые здесь живут. Мы знаем, как обстоят дела. Мы погружены в сирийский и ближневосточный контекст. Давайте посмотрим на его связь с геополитикой. Мы понимаем, что перед лицом встающих перед нами проблем нам не нужны абстрактные теории демократии». Речь идет о желании сирийских христиан остаться на Ближнем Востоке, чему угрожает «исламистский экстремизм», с которым борется Дамаск.

В свою очередь предстоятель Сирийской католической церкви патриарх Игнатий Иосиф III подчеркивает, что западные правительства «неправильно истолковали сирийскую ситуацию, ее религиозное, конфессиональное и этническое разнообразие». Они «поспешили поддержать насильственное восстание, в основном по геополитическим причинам», навязывая «демократию, которая, несомненно, непригодна для ближневосточного региона, поскольку игнорирует разделение церкви и государства, религии и политики». По словам патриарха, «там, где нет религиозной свободы, все другие свободы исчезают». Он отметил, что «христиане, как в Сирии, так и в Ираке, уже испытали на себе пагубные и смертельные последствия хаоса, созданного конгломератом — средствами массовой информации, политическим давлением и военным вмешательством западных стран».

Bertramz Христанская церковь в Сирии

А что собирается в этой связи делать администрация Байдена, который публично позиционирует себя президентом-католиком? Он вроде бы начал ревизию наследства, оставленного Трампом, отменяет некоторые его указы. Но непонятно, когда руки Байдена дойдут до решения проблем его сирийских единоверцев. Как пишет портал Al-Monitor со ссылкой на бывшего спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, прежняя политика Вашингтона на сирийском направлении практически не изменилась — войска остаются на северо-востоке Сирии, поддерживается резолюция ООН № 2254, санкции остаются в силе. «Но не видно ни руководящей стратегии, ни посланника для ее реализации, и переговоры с русскими прекратились, — говорит Джеффри. — Почему? Я не могу этого объяснить».

Между тем отмена «Акта Цезаря» могла бы для Байдена стать возможностью показать, что его в Сирии интересуют люди, а не нефть или свержение Асада. Однако когда это произойдет, если произойдет вообще, сказать пока невозможно.