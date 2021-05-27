В Турции разгорается нешуточный политический скандал. Бежавший из Турции криминальный авторитет Седат Пекер в YouTube предал гласности семь из 12 заготовленных роликов, в которых он утверждает, что турецкие власти связаны с мафиозными структурами. При этом называются имена близких к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану известных политиков из правящей Партии справедливости и развития (ПСР) с упором на главу МВД Сулеймана Сойлу, который «защищал представителей криминального мира от уголовного преследования и даже обеспечивал их полицейской охраной».

Иван Шилов ИА REGNUM

Особенностью момента является то, что если раньше активно критиковали внутреннюю и внешнюю политику правительства оппозиционные силы, то сейчас эту эстафету перехватил криминальный мир, который демонстрирует, что имеет тесные связи с властями. В такой ситуации оппозиция оказывается как бы в стороне, хотя и использует этот случай для атаки на правящую партию. И в ее поле зрения оказывается Сойлу, который, как сообщает турецкое издание Cumhuriyet, ранее санкционировал арест Атиллы, брата Пекера, в провинции Мугла на юго-западе страны. Решение о задержании было принято сразу после публикации седьмого видеообращения мафиози, в котором он обвинил Эркама Йылдырыма, сына бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, в организации нового маршрута доставки кокаина и иной незаконной деятельности. Одновременно Пекер утверждал, что его бегству за границу способствовал именно глава МВД.

Не будем сейчас подробно останавливаться на описании личности этого криминального авторитета. Как сообщают турецкие СМИ, он попал в поле зрения силовых структур в 1997 году, а в дальнейшем действительно был связан с некоторыми турецкими политиками, которые поручали ему решение определенных задач и помогали выпутываться из сложных историй. Пекер утверждает, что ему пришлось покинуть Турцию из-за личной неприязни к зятю Эрдогана, бывшему министру финансов и казначейства Берату Албайраку. В начале апреля против членов возглавляемой Пекаром организованной преступной группировки развернулась крупная спецоперация в пяти провинциях страны, в ходе которой были задержаны более 60 человек. Однако, как стало известно, сам криминальный авторитет был предупрежден и смог бежать за границу.

Цитата из видео на YouTube Седат Пекер

Вот почему властям не удается просто так отмахнуться от его обвинений, среди которых заявление о наличии в стране «глубинного государства». Это мафия плюс политики. «Если хоть что-то из того, что я говорю, ложь, я отрежу себе палец. Я обещаю вам, — заявляет Пекер, указывая на Сойлу, — разве не ты сказал мне: «Они готовят дело против Седата Пекера, я дам знать, если произойдет опасная ситуация»? Разве не ты предоставил мне охранную полицию?». Кроме того, мафиози обвинил Сойлу «в создании стены» вокруг Эрдогана, из-за чего к президенту просто-напросто сложно подступиться». Так Пекер как бы предупреждает Эрдогана «быть бдительнее со своими сподвижниками».

С опровержением ряда утверждений Пекера выступила жандармерия. Сойлу, комментируя разоблачения, заявил, что криминальный авторитет является «оперативным сотрудником в руках определенных людей и причинил боль и страдание многим в стране». Но каких? И почему оппозиция требует расследования деятельности Сойлу на посту главы МВД? Сам министр призвал создать специальную комиссию и заявил, что «мы могли бы сказать, что все это неправда, и отойти в сторону, но он (Пекер. — С.Т.)пытается угрожать Турции». Более того, Сойлу сообщил, что приостановил совместную подготовку и программы между турецкими и американскими полицейскими силами, отказал США в раннем доступе к разведданным турецкой полиции о подозреваемых и отказался делиться информацией о текущих турецких расследованиях с американскими коллегами.

То есть он открыто намекает на то, что американские спецслужбы используют в своих оперативных интересах получаемую из Турции информацию о состоянии национального криминального мира. И не только это. На отношении Вашингтона к Сойлу сказались и его обвинения о причастности американцев к попытке военного переворота 15 июля 2016 года, и намеки на то, что администрация президента США Джо Байдена, которая уже грозила «сместить Эрдогана», теперь режиссирует процессы, направленные на обрушение рейтинга правящей в Турции партии и лично президента. В этом отношении Сойлу стал выступать как политическое копье против Вашингтона, что позволило экспертам утверждать, что он «пользуется огромной популярностью среди однопартийцев и может стать преемником Эрдогана».

Так созданной интриге придается определенная политическая направленность и вроде бы прозрачность. В то же время турецкие эксперты констатируют, что такого прицельного «выбивания» американцами руками криминального мира турецкого руководства ранее не наблюдалось. Причем это происходит в преддверии встречи Эрдогана и Байдена на полях саммита НАТО, на которой, как пишет турецкое издание Hürriyet, «Анкара будет говорить о проблемах своей национальной безопасности и попытается выстроить против Вашингтона свою контригру». Хотя масло в огонь подливает не только криминальный мир, но и нынешний председатель «Партии будущего» Ахмет Давутоглу, с 2009 по 2014 год — глава турецкой дипломатии, затем до 2016 года — премьер-министр.

Marc Müller Ахмет Давутоглу

Давутоглу заявил буквально следующее: «Турецкий президент находится под контролем неких серых кардиналов из «глубинного государства» (derin dövlet). Эрдоган не совсем свободен в своих действиях и обременен обязанностями перед неизвестными влиятельными кругами. И скоро его сместят». И вот теперь Сойлу ставит вопрос о необходимости выявить «настоящих вдохновителей и организаторов» военного путча 2016 года, поскольку гюленизм выставляется всего лишь прикрытием». Он также ведет разговор о возможном новом перевороте «в результате досрочных выборов или каким-либо другим способом». Возможно, что такие суждения со стороны властей всего лишь удобная уловка, позволяющая отвлечь внимание общественности от экономического кризиса и финансовых проблем страны. Но фактом становится то, что и криминальный мир в Турции стал обозначать себя в качестве «центра силы» и ведет свою игру».

Эрдоган поначалу не реагировал на заявления Пекера. Однако неутихающие дискуссии в турецком обществе на эту тему в итоге заставили его высказаться. «Нас переполняет печаль при виде того, что в нашей стране есть жалкие и недостойные люди, принимающие помощь от мафиозных группировок, — заявил он. — Криминальные группировки — ровно такое же зло, как и террористические организации». Значит, скоро начнутся политические чистки под прикрытием парламентской комиссии для расследования обвинений. Может быть, такой ход событий позволит Эрдогану избавиться от некоторых своих амбициозных политиков и поднять падающий рейтинг правящей партии. Посмотрим.