В Великобритании продолжают обсуждать скандал с участием ВВС и принцессы Дианы, касающийся противоречивого интервью с ней в 1995 году, в котором она публично призналась в измене принцу Чарльзу, булимии и многом другом. По результатам расследования лорда Дайсона выяснилось, что ВВС скрывали лживое поведение журналиста Мартина Башира.

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24 мая член парламента от Консервативной партии Ли Андерсон заявил: «Я лично разорвал свою лицензию на телевидение, и они ни копейки никогда больше не получат от меня, потому что, на мой взгляд, некогда великие ВВС прогнили».

Большое количество пользователей поддержали такое решение Андерсона, сказав, что «отписка» и, таким образом, отказ от спонсирования ВВС помогут реформировать структуру и изменить его отношение к новостям.

«Он прав, что ВВС прогнили до основания, впрочем решение этому — фундаментальное изменение ВВС и их редакционной политики. Нужно побороться с этой анти-британской предвзятостью. Это полный беспорядок в организации, но все ещё можно спасти», — написал @BritishAlba.

«Учитывая, что и председатель и генеральный директор ВВС являются основными финансирующими спонсорами для Тори с нулевым опытом в медиа-индустрии, он, возможно, хочет, чтобы все выглядело, как в Северной Корее», — прокомментировал @unrealMarkTynan.

Многие пользователи заподозрили Ли Андерсона во лжи, ведь он не раз был задействован в фейк-ньюс и проведении дезинформационной политики. Также пользователи отметили, что просмотр телевидения без лицензии является правонарушением в Великобритании, хотя деяние давно пора декриминализовать. В комментариях ожидают, когда Андерсона привлекут к ответственности за подобное.

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«Будет интересно посмотреть, будет ли этот парень иметь какое-то отношение к просмотру чемпионата Европы по футболу этим летом… потому что без платы за лицензию он не сможет посмотреть игры», — отметил @DanielJ88_.

«Правительство Великобритании ещё не декриминализовало это — 121 тыс. человек осуждены за неуплату лицензии на телевидение в 2018 году, а пятеро были посажены, по существу, за преступление долга. Давно пора что-то менять», — считает @EdiDisgaces.

Ряд пользователей отметил, что ситуация, в которой ВВС расследуют сами себя, ничем хорошим не закончится, поэтому следует расследовать действия настоящего правительства, а не вспоминать историю.

«Я не понимаю, почему из-за этого поднялся такой шум. Это всё кажется маленькой проблемой в сравнении с тем, как Тори тратят миллиарды фунтов на приватизацию, идеологические реорганизации и снижение налогов для богачей за последнее десятилетие», — написал @flaming_rh.

Цитата из мф Ну, погоди! реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Телевидение

Ли Андерсон в своей речи предложил сделать сервис подписки для ВВС вместо лицензии. Мнения в сети следующие: кто-то считает, что лицензия и подписка — одно и то же, кто-то — что такое решение не поможет избавиться от проблемы.

«Это случится. Без сомнений. Они уже пробовали такое с ВВС3. Но тогда никто не подписывался на повторы и пропаганду. Зачем тогда правительство поднимает цены на теле-лицензии?» — спросил @meld1508.

«Услуги подписки на видео по запросу (SVOD) кардинально отличаются от услуг, предоставляемых национальным вещателем. Бесконечная второсортная драма не сравнится с диапазоном и выпуском ВВС», — написал @complia69425584.

Некоторые пользователи удивлены таким заявлением представителя консерваторов, по их мнению он должен защищать ВВС в этой ситуации, потому что «свои друг друга обижать не должны».

«Учитывая, что ВВС защищали свою партию от исследований эндемичной грубой коррупции, он должен восхвалять корпорацию», — прокомментировал @ViewNorthern.

Kasre.ru Коррупция

«Защищали» — это ещё по-доброму. ВВС News продвигали, развивали и увековечивали ложь. Они — инструмент государственной пропаганды, их надо не только лишить финансирования, они должны нам платить, чтобы мы их смотрели», — ответил @mywonderfulbest.

Напомним, руководство ВВС приняло решение пересмотреть редакционную практику и расследовать, почему журналист Мартин Башир был вновь принят на работу в компанию после расследования лорда Дайсона.