Учащиеся одной их школ Дагестана, одетые в балетные пачки, станцевали на концерте в честь последнего звонка танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского. Невинная, казалось бы, шутка юношей вызвала всеобщее возмущение. Школьников затравили в соцсетях. Высказался об их поступке как о нелицеприятном и неподобающем мужчине ряд общественников и известных блогеров.

Дагестанец. 1913

Так, член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что такие поступки даже в виде шутки в регионе не приветствуются. Мужчине неприлично переодеваться в женское платье, считает общественник.

«Тем более там один прыгает на другого, тот его поддерживает. У нас даже контактировать, кроме как рукой поздороваться, больше даже не принято», — цитирует Хадулаева «360».

Он высказался за то, что ответственность за этот поступок должны нести не только дети, но и дирекция школы, которая допустила такой концерт. Как оказалось, директор школы не была в курсе предстоящего выступления молодых людей. Об этом заявил общественник Булач Чанкалаев. По его словам, в телефонном разговоре она пообещала впредь такого не позволять своим ученикам.

«Это что такое? Что за танцы?! Аллах проклял мужчин, подобающих женщинам, и женщин, походящих на мужчин. Где мужество? Мы надеемся на мужчин, а они там в платьях танцуют. Вы что творите, братья младшие?» — возмутился публично видеоблогер, заместитель руководителя отдела просвещения Исламского университета в Дербенте Иса Гамзатов.

Председатель ассоциации «Патриоты», помощник члена общественной палаты РФ Шамиль Абдулгаджиев высказал крайнее возмущение и самим поступком детей, и теми взрослыми, которые должны были воспитывать в них правильные качества, подобающие мужчинам. По его мнению, все произошедшее оскорбляет народ Дагестана, которому чужды сомнительные ценности, пропагандируемые сексуальными меньшинствами.

«Это что? Что вы пропагандируете? На кого вы работаете? Я считаю это оскорблением тех, кто проводит колоссальную работу ради того, чтобы в Дагестане выросло достойное поколение людей, у которых правильные ценности и правильные ориентиры. Мы каждый день на всех мероприятиях с пеной у рта стараемся донести до молодёжи, до их родителей, что через социальные сети идёт работа с целью подмены ценностей нашей молодёжи, активно пропагандируются ЛГБТ и другие деструктивные сообщества, и чтобы они делали все, чтобы защитить своих детей. А тут на официальном мероприятии такой «шикарный танец». Это не наша культура, это не наши традиции, это не наш образ жизни», — написал Абдулгаджиев на своей странице в Instagram.

Он также обратился к минобру Дагестана, а заодно также к минкультуры вместе с министерством по делам молодёжи и миннацем с просьбой срочно обратить внимание на произошедший инцидент. В школах не место таким воспитателям и организаторам последних звонков, которые не могут провести их в соответствии с культурными ценностями народов РФ, считает общественник.

Скриншот страницы социальной сети Instagram @shamvil.a.g Шамиль Абдулгаджиев

Комментируя вызвавшее возмущение сообщение, ряд подписчиков его страницы в соцсети поддержали Абдулгаджиева.

«Не дай Аллах увидеть больше такое, желаю ума родителям и воспитанникам такого поколения», — высказалась Aminat M.

«Такое без шайтана не могло обойтись», — считает еще один читатель.

«Чайковский — это всего лишь творческая личность прошлого столетия. А мы мусульмане. Мусульманин должен следовать за своим пророком, а не Чайковским», — высказал свое мнение автор страницы «Молодёжь ст. Бавтугай» в Instagram.

«Это что за п??? Итог 11 лет учебы в школе? У них нет родителей, чтоб отлупить за такое позорное выступление? А учителя не видят этот позор? Учителя хотя бы должны быть разумными. Парни больше нигде не смогли себя проявить, кроме как выступая на танцах типа белая лебедь. После этого выйдет за них замуж уважающая себя девушка? И как им не стыдно называть себя дагестанцами», — пристыдил танцоров Аслан А.

«Уволить директора школы и всех тех, кто замешан в этом. Как так можно? Им доверяют детей, а они из них п… воспитывают», — возмутился еще один комментатор.

Нашлись и те, кто не увидел в выступлениях подростков ничего такого ужасного, что могло бы говорить о сплошь испорченном поколении молодежи Дагестана. Невинный танец, шутка, просто для веселья и без всякого тайного смысла, считают многие комментаторы.

«Они согласились, потому что ничего в этом криминального и порочащего парней нет и не было. А вы все подбрасываете угли в этот костёр. Угомонитесь уже, смешно смотреть на вашу мышиную возню», — написал Alia Is me.

Dagminobr.ru Дагестанские школьники

«Какой конченный у нас народ! Какая вам разница?! Ребята отлично выступили, повеселили всех! А у нас как всегда! У каждого свои ценности. Чем вам мешали эти ребята? Вас никто не заставляет надевать юбки! Не навязывайте своё никому не нужное мнение!» — посоветовал критикам Mar.

«Это был просто шуточный танец, который они подготовили на свой же выпускной. Они никого не принуждали надеть пачку и плясать с ними. Пальцем никого не тронули. Так в чем проблема?» — задал вопрос еще один неравнодушный житель региона.

«Что за бред вы несёте! У детей последний звонок. Они сами решили поставить такую сценку, для того чтобы посмеяться. Вам кто-нибудь что-нибудь навязывал? Вас что, эти юбки заставляют носить? Если у вас настолько не развито чувство юмора — это не значит, что у всех оно такое. Бред полнейший, следили бы лучше за собой и обращали бы внимание на более серьезные проблемы в школах Дагестана», — посоветовал Lol.