Пора школьных выпускных экзаменов началась в Северной Осетии с трагедии. В одной из школ на экзамене умерла девятиклассница. ЧП произошло 24 мая во время сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) в школе поселка Калининский Моздокского района.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

Сразу же после трагедии в ней стали разбираться следователи. Появились первые версии причин гибели девочки-подростка, среди которых в том числе жара и возможные проблемы со здоровьем. Некоторые паблики называли причиной сильное волнение, из-за которого девочка даже не могла есть в последние три дня перед экзаменом.

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На трагическую гибель девятиклассницы пользователи соцсетей отозвались комментариями, среди которых в первую очередь были соболезнования родным погибшей.

«Очень жаль родителей. Вырастить до девятого класса, а потом потерять ребенка, что может быть больнее этого!» — выразил общее мнение alan t. — читатель страницы «Владикавказ|Осетия» в Instagram.

Большинство комментаторов предлагали (в который уже раз!) отменить ЕГЭ, которые, по мнению пользователей соцсетей, мало того, что не дают реальной картины для выявления уровня знаний по окончании школы, но еще и подрывают здоровье детей.

«Сколько детей ещё должно умереть, чтоб отменили эти чёртовы ЕГЭ и ОГЭ?» — задает вопрос Alina.

«Эти экзамены — экзекуция, гробят наших детей», — считает Lyudmila V.

«Уволить министра образования РФ за смерть детей. Сколько можно издеваться над детьми?! Куда смотрит власть страны?» — обратила внимание представителей органов власти на проблему и предложила наказать главу образовательного ведомства indlola902017.

Obrnadzor.gov.ru Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Ряд читателей высказал мнение, что в данном конкретном случае виноваты врачи, которые не увидели проблем со здоровьем у погибшей школьницы и допустили ее до экзамена вместе со здоровыми учащимися, хотя существует система индивидуального подхода для детей с ослабленным здоровьем.

«В школах проводят диспансеризацию — значит, знали о проблемах с сердцем. Почему не освободили от экзамена по решению ВКК? И что толку от этих осмотров — всё для галочки», — обвинила в формализме медиков и чиновников от образования Алла К.

«Дело не в ОГЭ, а в весьма формальных школьных медосмотрах и невнимании родителей к собственным детям», — согласилась с ней Галина К.

Многие комментирующие сегодняшний трагический случай в школе Северной Осетии обвинили в гибели подростка родителей, которые не смогли успокоить ребенка перед экзаменом, не уделили должного внимания переживаниям девочки.

«Родители! Подготавливайте своих детей, объясняйте, что это не конец света, жизнь на этом не заканчивается. Не в этом, так в следующем году поступят», — высказала свое мнение одна из участников разговора.

«О каких разговорах вы сейчас говорите? Никто не знает, как кто себя поведёт на экзамене. Ведь это рулетка. А как себя ведут некоторые наблюдатели? Как фашисты. Нас уже не интересуют баллы. Мы опасаемся за жизни и здоровье наших детей», — возразила ей одна из матерей школьников.

Алексей Колчин ИА REGNUM Инструктаж перед сдачей ЕГЭ

Сравнение с фашистами прозвучало не раз. К пыткам приравнивали родители выпускников и маски, надетые из-за коронавируса. Вызывают страх у детей и металлоискатели при входе, и камеры, под прицелом которых сдают экзамены дети, и наблюдатели.

«Бедные дети! Придумали какие-то ОГЭ, ЕГЭ, а знаний у них не прибавилось. Детей затравили, начинают пугать, устраивают настоящее гестопо», — высказал свое мнение Л.ЦЕЙ.

«Натыкали камер, металлоискатели, маски нацепили на детей в такую жару. Тут никакая детская психика не выдержит», — поддержал еще один комментатор.

«Они так кошмарят не только детей, но и родителей! Как будто наступает конец света, а не экзамен! Так нагнетают! Мой сын должен был сдавать ОГЭ, родителей собирали несколько раз в течение года по этому поводу. Я сама выходила с собрания с нервным тиком! А дети наши каждый день это выслушивают и, конечно, очень боятся!» — рассказала одна из матерей.

Многие родители вспоминали, как раньше, еще до внедрения ЕГЭ, была организована сдача экзаменов. По их словам, волнение присутствовало во все времена, но чтобы умирать от этого — такого не было.

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Алексей Колчин ИА REGNUM Досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ

«Мы сдавали экзамены в своей школе, своим учителям, билеты и вопросы были известны заранее. Да, нервничали и плакали, но нас не снимали на камеру и не шмонали», — вспомнила Ольга Ч.

«Отмените наконец-то уже в России этот адский эксперимент с ЕГЭ над детьми! Спросите у грамотных психологов, что происходит с организмом ребёнка, живущего в непрерывном затяжном стрессе для подготовки к ЕГЭ минимум три года (9, 10, 11 классы)! Психосоматика страдает, происходит нарушение во всех внутренних органах у ребёнка. И мы получаем в итоге на выходе из школы массу детей с подорванным здоровьем! Вот так и разрушают нашу страну изнутри. И внешнего врага не нужно, когда есть такой «суперэкзамен» ЕГЭ», — высказала свое мнение подписчица страницы «Подслушано у учителей» в соцсети «ВКонтакте».