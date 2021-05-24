Глава пресс-службы МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф посетит Азербайджан и Армению. Но при этом он не назвал цели визита и вопросы, которые будут обсуждаться в ходе закавказского турне Зарифа. Последний раз глава МИД Ирана проходил по такому маршруту в конце января нынешнего года. Но тогда к Баку и Еревану добавились Тбилиси, Анкара и Москва, что выглядело поездкой зондирующего характера. Тегерану важно было не только оценить изменения в регионе, произошедшие после подписания Россией, Азербайджаном и Арменией мирного соглашения 9 ноября 2020 года, завершившего вторую карабахскую войну, но и найти свое место в новой региональной геополитической реальности.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Было произнесено немало слов о необходимости налаживания многостороннего сотрудничества между странами региона в различных секторах экономики, в транзитной сфере, в деле задействования коридоров Восток — Запад и Север — Юг с подключением к этому процессу Ирана. Но не во всех столицах стран Закавказья на «ура» воспринимали мажорно одобрительные заявления Зарифа общего характера. Так, если в Баку он говорил о «важности территориальной целостности, независимости и национального суверенитета всех стран региона, включая Армению», то в Ереване указывал на «агрессивные действия» Баку и его попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе исключительно силовыми средствами. Что касается Тбилиси, который с удовлетворением воспринимал заверения Зарифа о «поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии», там с настороженностью восприняли предлагаемый Анкарой новый формат регионального сотрудничества (3+3) Россия, Турция, Иран плюс Азербайджан, Грузия и Армения. В Тбилиси, который стали вводить в этот формат без согласования с ним, считают его для себя «суперневыгодным» потому, что в нем не нашлось места для «стратегических партнеров» — ЕС и США, и эта инициатива стала даже восприниматься как «тревожный сигнал» в процессе готовящихся геополитических перемен в регионе. К настоящему моменту ситуация в этом отношении не изменилась. И не случайно на сей раз Зариф не посещает с визитом Тбилиси.

President.az Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Любопытно и то, что как раз в этот момент Анкара анонсировала визит в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который должен состояться «в ближайшие недели». Предыдущий раз Эрдоган был в Азербайджане в декабре 2020 года. Сообщатся, что он и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев «продолжат дискуссии о том, как планировать восстановительные и другие работы в Карабахе». Но осведомленные источники утверждают, что главной целью визита Эрдогана в Баку станет обсуждение постконфликтной ситуации в регионе и перспективы реализации платформы «3+3». В данном случае Анкара и Тегеран пытаются втиснуться в «закавказское уравнение», чтобы обозначить свое присутствие в регионе, что происходит на фоне участившихся на публичном уровне разговоров о подключении Азербайджана к работе Евразийского экономического союза. А этого еще недавно представить себе было невозможно. При этом все понимают, что интеграция Баку в ЕАЭС решает вопросы, связанные не только с Закавказьем — речь идет о направлениях на Иран, Турцию, Ближний Восток, и это очень важный вопрос уже не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения стратегических интересов России и ее партнеров.

Как заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью «Известиям», «двери ОДКБ должны быть открыты для всех, включая Азербайджан». Кстати, при таком ходе событий контуры нового будущего Карабаха могут стать самыми неожиданными. Конечно, за этими процессами внимательно наблюдают в Иране и в Турции. Они изучают ситуацию, и далеко не факт, что их действия в Закавказье будут носить конфронтационный характер по отношению к витающим в воздухе новым геополитическим проектам. Выбор у них простой: остаться в стороне или соглашаться на совместное в них участие. Возможно, в ходе очередного визита Зарифа в Азербайджан и в Армению будут озвучены какие-то дополнительные предложения, нацеленные на развитие региона в постконфликтный период. Тем более что с момента окончания войны прошло полгода, за это время многое было сделано, многое стало понятнее. Возможно, какие-то варианты дальнейших действий Тегерана будут найдены, но в любом случае пока это непростая задача, любое решение которой внесет заметные коррективы в геополитическую повестку, ведь в региональном аспекте Иран и Турция являются откровенными соперниками, интересы которых, начиная с экономики и заканчивая той же геополитикой, часто бывают диаметрально противоположными, особенно в ситуациях, когда Иран «начинает выходить из обороны».

Mfa.am Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян

Есть еще один фактор — наличие тюркоязычного населения на севере страны. Это обстоятельство сдерживает любые активные действия Ирана на этом плацдарме. Для него важно конкретизировать свои условия взаимодействия с соседними государствами, так как в ходе встреч Зарифа в Баку и в Ереване речь пойдет и о конкретных совместных проектах и возможностях их реализации. Не вызывает сомнения то, что Тегеран использует этот важный нюанс в переговорах в Баку и в Ереване для того, чтобы внести определенные коррективы в геополитическую повестку.