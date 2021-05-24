Освободить основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича должны немедленно власти Белоруссии, призвал 23 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«В Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич, — сообщил Николенко. — Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей».

По словам дипломата, власти Украины требуют от Белоруссии немедленного освобождения Протасевича.

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Призыв украинского дипломата обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка» и «Первый независимый». Многие напомнили, что на Украине задерживаются журналисты, закрываются оппозиционные телеканалы, а некоторые журналисты были вообще убиты. Кроме того, некоторые напомнили инцидент 2016 года с принудительным возвращением самолета авиакомпании «Белавиа» в киевский аэропорт «Жуляны». Тогда Киев пригрозил поднять в воздух истребители, если самолет не посадят.

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«А как же украинские СМИ? На них можно давить?» — спросила Галина Ч.

«Лукашенко предложит Зеленскому отпустить Медведчука, как предлагал Байдену самому сделать перевыборы», — написал 287ir356.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

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«Украина, разберись со своей «свободой слова». Требует она…» — пишет Lily.

«Министерсво абсурда. Впрочем, вся страна становится такой, к сожалению», — добавил Grigorii.

«Пусть к Тихановской обращаются, она же признана Европой «президентом», че к Лукашенко доколе*ались?» — иронизирует Sky.

«Я знал, что у зелёных… будет такая реакция, но что так мгновенно, не позвонив в одно посольство и не посоветоваться, не ожидал… А может, оттуда уже и звонили, и требовали срочно принимать меры?» — спросил Николай К.

«Украина призвала? Это что за пшик был? Еще не поняли, что Украину не слушают? С нее смеются», — спросил Dober.

«По-моему, Украина с «вагнеровцами» и научила Лукашенко, как отлавливать оппозиционеров», — добавил Alexandr L.

«Да вы что? Давление на СМИ, да не может быть», — смеется Светлана.

«А когда наши в 2016-м белорусский самолёт сажали? Уж не говоря об убийствах журналистов и посадках…» — напомнил Дмитрий Н.

Ssu.gov.ua СБУ

«Про три закрытых канала расскажи, чудик», — призвал Koрифей.

«Батьке пора уже показать зелёным мухам, что такое наглухо закрытое экономическое сотрудничество с Украиной. Когда ничего не поставляют в Украину от Батьки», — добавил Олег К.

«А наши что, считают себя вровень со странами Европы? И ещё что-то там вякают? Уймитесь, недоумки. Ваше мнение никто не спрашивал. А Батька — молодец!!!» — написала Наталья.

«Передайте твиттерным дипломатам, что после удаления [аккаунта Дональда] Трампа из твиттера эта помойка перестала быть популярной», — пишет один из читателей.

«А почему никто не вспоминает, как двух молодых девчонок в Харькове за администрацию телеграм СБУ в СИЗО закрыла? А «вагнеровцев» наши СБУ точно так же в самолёте в Украине хотели принять и целую операцию разработали. Уродливое двуличие…» — отметил World.

«Арестовали — это лучше, чем убили. У нас белорусского журналиста Шеремета просто взорвали вместе с авто, и всё. Никто не озабочен наездом на свободу слова», — написал Вячеслав С.

«Двуликие, а сами закрыли каналы, телеграмы, сроки людям…» — написал hop.

«Протасевич-то оказывается кто? Журналист, епта! А я-то думала… Теперь ему корячиться ближайшие лет 15…» — написала одна из читательниц.

«Забыли, как в 2016 году с истребителями сажали самолёт «Белавиа»? Как сняли с него пассажира? И о какой свободе слова можно говорить в стране, где СНБО закрывает без суда ТВ-каналы?» — спросил NaSid.

Цитата из видео из YouTube Роман Протасевич

«В сети поднялся вой и стон по поводу самолёта Ryanair, который посадили в Белоруссии, чтобы арестовать сотрудника оппозиционного телеграм-канала. Воют так, как будто воскрес как минимум Пол Пот, если не сам Гитлер: уже и до государственного терроризма договорились, и до воздушного пиратства. На самом же деле это совершенно нормальная практика. В той же Украине совсем недавно именно так же планировали арестовывать участников войны в Донбассе (история с «вагнеровцами»). А в 2016 году посадили самолёт «Белавиа», вылетевший из Киева, чтобы задержать Армена Мартиросяна. В целом же это совершенно обычная практика. В 2012 году Турция силой посадила самолёт Москва — Дамаск. В 2017 году в Британии подняли в воздух истребители, чтобы посадить самолёт тех же Ryanair из Каунаса. Израиль в 2020-м посадил иранский борт. А в 2013-м самолет президента Боливии Эво Моралеса заставили сесть в Вене, так как заподозрили, что на его борту может быть Эдвард Сноуден. Так что сделайте лицо попроще. Ничего экстраординарного не случилось», — написал в своем телеграм-канале одесский журналист, главный редактор издания «Таймер» Юрий Ткачев.

«Можно вспомнить достаточно случаев принудительной посадки [самолетов] в интересах стран Запада, когда этот самый Запад коллективно молчал и соглашался с этим. Ведь такое нарушение норм права — это же в их интересах, а не против них. Но когда такими методами да против Запада? Это «шок» для Запада! Пора уже понять, что никаких норм международного права не существует — их уничтожил Запад. Для Запада нет никаких норм права: только собственные интересы и двойные стандарты в этой связи. Отныне международное право — это право сильного. Западу пора уже смириться, что сильные на планете не только они», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.