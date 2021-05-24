23 мая в аэропорту Минска был задержан бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Аварийную посадку в аэропорту Минска совершил самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился Протасевич. Авиалайнер летел из Афин в Вильнюс и запросил экстренную посадку из-за сообщения о минировании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

«Всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них был редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга», бывший редактор Nexta, журналист Роман Протасевич. Его задержали», — сообщил 23 мая Telegram-канал Nexta.

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Новость вызвала оживленное обсуждение в украинском сегменте сети интернет. Многие комментирующие похвалили работу белорусских спецслужб, другие критиковали президента Белоруссии Александра Лукашенко, иные наоборот — хвалили белорусского лидера. Многие сравнивали происходящее в Белоруссии с тем, что происходило на Украине семь лет назад во времена так называемого Майдана. Новость обсудили в социальной сети Facebook читатели издания «Страна.ua», а также зрители канала «112 Украина».

«Почитав некоторых украинских «ЛОМОв-блогеров», которые восхищаются Шуриком и его КГБ, проделанной «ювелирной» операцией, возникает вопрос, если бы кого-то из них задержали спецслужбы Украины — в воздухе, на воде, в сортире, — как сильно бы их окружение «хвалило» Зеленского?! Не ройте яму другому, как говорили древние…» — призвала Polina G.

Цитата из видео на YouTube Роман Протасевич

«Следующая Света-котлета (формальный лидер белорусской оппозиции, в прошлом домохозяйка Светлана Тихановская. — О.П.)», — написала Natali K.

«Хмм, раз такие операции под силу КГБ РБ, то могут и до Тихановской дотянуться», — предположил Станислав М.

«Когда за базар надо ответить», — добавила Аза Л.

«Молодец, Батька! Эту заразу надо в зародыше уничтожать, потому что будет такая же беда, как в Украине», — отметила Галина Анатольевна.

«Да. Информация для раздумий. Молодой человек считал себя неуязвимым. Но и на старуху бывает проруха. Не рой никому яму…» — добавила Валя Б.

«Это который адреса полицейских в сеть выложил?» — спросила Виктория К.

«Чудесно. Теперь сдаст всех заказчиков», — отметил Николай Л.

«Сейчас «батя» ему «2» в дневник «поставит!..» — добавил Андрей Д.

«Браво Белоруссии!!! Специалисты работают четко!!! Старая школа КГБ СССР», — написал Юрий М.

«Некрасиво получилось. Нэдэмократычно», — иронизирует Pered S.

«Вот если бы 7 лет назад изолировали наших революционеров, был бы Янык (Виктор Янукович. — О. П.) не сцыкло, сейчас жили бы как люди. Лукашенко — мой герой…» — добавила Тамара Л.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«СБУ планом посадки самолета с «вагнеровцами» поделилась…» — пишет Dmitry V.

«Когда же в Киеве начнут брать тех, кто свергнул законную власть?» — задался вопросом Геннадий Е.

«Попалась кошке мышка!!! Отгребет по полной!» — отреагировала Людмила Б.

«Да, если надо, то и самолёт посадят, а мы недооцениваем органы!» — написала Светлана С.

«Не всегда отдых на пользу…» — добавил Сергей М.

«У Бацьки не забалуешь. Змагары перешли красную черту», — пишет Анна К.

«Вот так… Придет время и в Украине найдут виновных за организацию майдан-шабаша…» — отметил Игорь К.

«Очевидно, сдали свои же европейские друзья за ненадобностью. До Вильнюса было куда ближе лететь, чем делать крюк, и садить самолёт в Минске», — написал Андрей Евгеньевич.

«Полагаю «залёт» и арест администратора польского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси не случайный. Польским спецслужбам не выгодно стало держать Протасевича на свободе в Польше, для раскачки и подпитки оппозиции нужны яркие жертвы и натовские «политтехнологи», видимо, решили «пожертвовать пешкой» в надеждах на будущие протесты. Такова участь коллаборантов на службе у заграничных хозяев, если в белорусской тюрьме коллаборант принесёт больше пользы, его непременно сдадут. Скажите «спасибо» что НАТОвские «политтехнологи» не решили Протасевича просто публично казнить, возложив вину естественно на «белорусские спецслужбы». Теперь во всех западных СМИ вскоре будут вещать примерно следующее: «кровавый диктатор» пытает молодого мальчика в тюрьме, дети в опасности, все вперёд на белорусский «майдан»…» — написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Дмитрий Василец.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий и Светлана Тихановская

«Владелец телеграм-канала Nexta Протасевич летел бортом Ryanair из Греции в Литву. Видимо Госдеп нормас платит за теплые греческие моря и комфорт своих прибалтов в обмен на компрадорство… Аккурат во время пролета над Беларусью внезапно сообщили о минировании самолета и тот экстренно сел в Минске. Совершенно неожиданно спецслужбы РБ обнаружили на борту своего гражданина, которого как раз искали… Нежданчик спиткав (настиг. — О. П.) либерастичную сборную… Красиво… Нашим еще учиться и учиться… Хотя… Наши дебилы сделали так, что над нами уже никто не летает… Все через Беларусь и РФ… А там закрыть небо нельзя — убытки будут фантастическими…» — прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Михаил Чаплыга.

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Напомним, 23 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал власти Белоруссии немедленно освободить основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича должны немедленно.