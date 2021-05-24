



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Папа Франциск встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Vatican News (Ватикан). Как сообщает Зал печати Святого престола, в ходе дружественной беседы была выражена признательность за добрые двусторонние отношения, получившие дальнейшее развитие благодаря структурированному диалогу между сторонами, а также были отмечены инициативы, проходящие в связи с 50-летием установления дипломатических отношений между Святым престолом и Европейским союзом. В ходе встречи была затронута тема человеческого и социального развития континента, в том числе в контексте недавно начатой конференции о будущем Европы. Стороны обсудили ряд вопросов взаимного интереса, таких как социальные последствия пандемии, миграция и изменение климата, а также последние события на Ближнем Востоке. После беседы с папой Франциском председатель Еврокомиссии встретилась с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Галлахером.

Отношения между Святым престолом и ЕС прекрасные, отметила Урсула фон дер Ляйен по итогам беседы с папой Франциском, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). По ее словам, последние «50 лет показали, что мы на одной волне». Доброе сотрудничество основано на общих ценностях: приверженности миру, солидарности, достоинству человека. Христианство глубоко укоренилось в Европе, подчеркнула председатель Еврокомиссии. Это осознается в наших повседневных действиях, когда мы говорим о мире, о достоинстве человека, о верховенстве права, о солидарности или милосердия, что обнажает христианские корни, а также глубину, с которой они переплетаются в наше время. В наших спорах христианство и его ценности играют важную роль, заметила фон дер Ляйен. Более того, во времена поляризации, популизма, национализма заметна огромная объединяющая сила религии, которая направлена на сплочение и примирение, и она имеет важнейшее значение.

«Соглашения Авраама» подвергаются испытанию огнем, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Молчание, замешательство и беспокойство охватили арабские страны, которые всего год назад подписали «Соглашения Авраама» с Израилем и США, установив политический и экономический диалог с еврейским государством и отложив в сторону «палестинский вопрос». Ставка была именно на то, что он останется в тени. К Объединенным Арабским Эмиратам, Бахрейну, Марокко и Судану вскоре добавилась и Саудовская Аравия. Однако восстание палестинцев в Восточном Иерусалиме и израильский обстрел сектора Газа в ответ на ракетные удары ХАМАС нарушили сценарий. Что теперь делать, спрашивают арабские страны? Первый ответ: как можно меньше говорить об этом, положившись на перемирие, достигнутое вечером 20 мая. В официальных изданиях Бахрейна и ОАЭ новости из Палестина отошли на второй план, и впервые с 1948 года власти половины арабского мира уклонились от открытого осуждения израильских рейдов, а вторая половина в основном ограничивалась констатацией фактов. Так, на этот раз король Марокко Мухаммед VI, потомок пророка Мухаммеда, выразил лишь «глубокое опасение» ввиду применения слезоточивого газа израильской полицией 7 мая возле мечети Аль-Акса, третьего священного места в исламе. А один из самых влиятельных клерикалов ОАЭ Вассем Юсеф выразил мнение, что в конце концов «палестинцам Иерусалим не нужен». Однако есть еще настроение арабской улицы. Опросы, проведенные во время подписания соглашений с Израилем в прошлом году, показали, что менее 10% всего арабского населения одобрили их: от 20% в Ливане до 3% в Иордании. Нынешний израильско-палестинский конфликт показал, что защита интересов палестинцев теперь в руках двух неарабских мусульманских держав — Турции и Ирана. На этом фоне «Соглашения Авраама» выглядят хрупкими. Это не значит, что они провалятся. Наблюдатели считают, что арабские страны будут продолжать тайно сотрудничать с Израилем, как они делали раньше, но не обмениваясь излишними улыбками и рукопожатиями. Многое будет зависеть от развития отношений между Израилем и администрацией президента США Джо Байдена. В эпоху Трампа израильский премьер Биньямин Нетаньяху получил практически абсолютную свободу действий в отношении к палестинцам и Ирану с Сирией. Однако с Байденом этого не будет. Для арабских стран присутствует риск остаться заложниками политики израильских правых, больше не поддерживаемой Вашингтоном.

Подписание в Белом доме Авраамских соглашений

В Израиль после беспорядков вернулось определенное спокойствие, говорит отец-францисканец Туфик Бу Мерхи из города Акко, рассказывает Katholisch.de (Бонн, Германия). Однако, по его словам, пройдут месяцы, прежде чем его регион вернется в нормальное состояние, причем есть вероятность «антиизраильской революции». Мусульмане Акко более консервативны и менее открыты, здесь мало представителей умеренного ислама и очень мало светских мусульман. Но они не трогают христиан. Однако непонятно, как будет дальше. Сейчас вроде бы всё под контролем. Но напряженность остается высокой. «Боюсь, настроение сдвигается в сторону антиизраильской революции, — считает отец Туфик. — Когда я слышу такие речи, то спрашиваю: вы хотите жить при режиме арабов? Я не получил на это ответа. Многие люди не знают, чего именно они хотят. Они не осознают, что потеряют при режиме арабов. Они считают, что здравоохранение и социальное обеспечение или школьное образование продолжали бы работать нормально даже без Израиля. Но очевидно, что израильские арабы живут намного лучше, чем в любой другой ближневосточной стране. С израильским паспортом вы можете въехать практически куда угодно без визы. С паспортом из арабской страны мне обычно нужна пачка бумаг для подачи заявления на визу. Израиль — это не страна третьего мира, в отличие от остального региона».

Христиане на Святой земле расстроены израильско-палестинским конфликтом, передает NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). Они разделились в оценках, кто виноват. Церкви, которые окормляют преимущественно палестинских христиан, публично обвинили Израиль в агрессии. Однако базирующаяся в Иерусалиме международная евангельская христианская организация считает, что ХАМАС и «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются зачинщиками. Совет церквей Ближнего Востока заявил, что оккупация Израилем в 1967 году Западного берега, Восточного Иерусалима и Голанских высот является основной причиной конфликта. Патриархи и главы иерусалимских Церквей тоже обвинили Израиль в создании напряженности в Иерусалиме (это было до ракетных атак ХАМАС). По словам представителя Латинского патриархата Иерусалима Сами Эль-Юсефа, и ХАМАС, и Израиль приносят страдания миллионам мирных жителей. Он отметил, что крошечная христианская община Газы сильно пострадала от боевых действий. Католики в Израиле были затронуты конфликтом. В дополнение к небольшой еврейскоязычной католической общине Израиля, в стране проживают десятки тысяч католических иностранных рабочих и мигрантов. На прошлой неделе ракеты ХАМАС убили трех иностранных рабочих.

Сирийские иерархи просят ООН вмешаться в израильско-палестинский конфликт, сообщает Vatican News (Ватикан). С 18 по 20 мая в Алеппо проходила ежегодная встреча Совета патриархов и католических епископов Сирии, в работе которой принял участие апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари. В центре встречи была тяжелая гуманитарная ситуация в стране, изнуренной десятилетней войной и экономическим кризисом, а также пандемией коронавируса. Иерархи коснулись вопроса массовой эмиграции сирийцев, в особенности молодежи, не представляющей своего будущего в Сирии. Католические патриархи и епископы вновь заявили о неприемлемости экономических санкций, наложенных на Сирию администрацией президента США Дональда Трампа, и осудили действия израильской армии в секторе Газа, требуя вмешательства ООН для предотвращения эскалации конфликта. Иерархи упомянули о плодах недавнего апостольского визита папы Франциска в Ирак и направили ему благодарственное письмо, выражая признательность за его интерес к Сирии, защиту обездоленных, угнетенных и отверженных, за его постоянный призыв к всеобщему братству, особенно отчетливо прозвучавший в энциклике Fratelli tutti. Что касается предстоящих выборов в Сирии, запланированных на 26 мая, то епископы обратились к сирийским гражданам с увещанием принять участие в голосовании.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

В Москве открылась выставка к 200-летию со дня рождения Достоевского, информирует KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша). В церемонии ее открытия приняли участие представители органов государственной власти России, правительства Москвы, Русской православной церкви, музейных кругов России и Германии, знатоки творчества писателя из разных стран, послы Польши Кшиштоф Краевский и Литвы Эйтвидас Баярунас, сотрудники посольств Швейцарии и Германии, Австрии и Израиля. Госсекретарь министерства культуры России Алла Манилова зачитала приветствие министра Ольги Любимовой и подчеркнула масштабность и уникальность этого проекта, ведь многие экспонаты посетители смогут увидеть впервые. Более того, она заявила, что по просьбе главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона министерство включило мероприятия, связанные с Достоевским, в программу Дней духовной культуры России за рубежом [в этом году они будут проводиться в 12 странах — KAI].

AsiaNews (Рим, Италия) рассказывает о социальных инициативах Русской православной церкви. Издание обратило внимание на работу 10-го церковного съезда социального служения, в котором приняли участие 1500 делегатов: священников, монахов и монахинь, волонтеров, представителей некоммерческих организаций, социальных работников, активистов благотворительных учреждений со всей России. За 30 лет, прошедших с конца советской власти, деятельность «церковного милосердия» приникла во всё российское общество. Церковь занимается устройством общежитий для бездомных, помогает в паллиативной медицине и прочим больным, поддерживает инвалидов в домах престарелых, распределяет гуманитарную помощь. Все эти инициативы сделали Русскую православную церковь ведущей благотворительной организацией страны. А в 1990-е годы инициативы исходили в основном от иностранных институтов. Сегодня именно Московский патриархат «экспортирует» благотворительность по всему миру, напомнил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей вступительной речи. По его словам, «одна из главных забот нашей Церкви — это близость женщинам, которые сегодня по многим причинам не хотят иметь детей, мы просим их не делать аборт, а отдать своих детей Православной церкви». Патриарх пообещал, что Церковь будет помогать воспитывать детей, не препятствуя их отношениям с матерями. С советских времен Россия переживает головокружительный демографический спад, а практика абортов по-прежнему остается чрезвычайно распространенной и частой в стране. На съезде также было отмечено, что церковная благотворительность становится всё более системной и популярной среди российского населения. Согласно некоторым опросам, почти 70% граждан заявляет о своей готовности поддерживать структуры Московской патриархии в делах милосердия, особенно это заметно среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

Апостольский нунций в России архиепископ Джованни д’Аниелло и московский архиепископ Паоло Пецци приняли участие в IX парламентских встречах в рамках Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», рассказывает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Чтения прошли в Государственной думе России, перед участниками выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Архиепископ Джованни Д’Аниелло

La Croix (Париж, Франция) анализирует взаимосвязь судьбы «Северного потока — 2» с «робким» расслаблением напряженности между Вашингтоном и Москвой. Первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и его российского коллеги Сергея Лаврова в Рейкьявике в рамках саммита Арктического совета получила оценку «конструктивной» со стороны Лаврова, в то время как Блинкен заявил, что хочет «предсказуемых и стабильных отношений с Россией». Радушию атмосферы способствовало объявленное в тот же день Вашингтоном решение о приостановке применения новых санкций в отношении компании, ответственной за строительство газопровода «Северный поток — 2». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это «позитивным сигналом» в контексте готовящейся встречи Джо Байдена и Владимира Путина, намеченной на середину июня. Шаг Вашингтона может позволить Москве наконец завершить строительство российско-германского газопровода, работы по которому уже завершились почти на 95%. «Для Вашингтона выгоды, которые США извлекут из остановки строительства, не стоят тех затрат, которые они понесли бы в диалоге с Берлином и другими европейскими союзниками», — отмечает Сэмюэл Грин, директор Российского института Королевского колледжа Лондона. В то же время «стратегическая ценность «Северного потока — 2» снизилась, — поясняет директор Центра энергетики Французского института международных отношений Марк-Антуан Эйль-Мазегга. — Американцам уже удалось вызвать серьезные трудности для ввода проекта в эксплуатацию, а энергетическая трансформация в Европе означает, что роль газа обречена на спад». Признаки разрядки между США и Россией произошли на фоне нескольких месяцев напряженности, в частности после перемещения российских войск на границу с Украиной и высылки дипломатов. Для снятия напряженности, которая имеет глубокие корни, встречи между двумя президентами, вероятно, будет недостаточно, отмечает Грин. У него сложилось впечатление, что «Москва хочет этого саммита гораздо больше, чем Вашингтон». Для администрации Байдена цель состоит в том, чтобы показать, что они готовы к разговору, что они хотели бы более стабильных, если не дружеских, отношений. Но, похоже, ни у кого нет иллюзий относительно шансов на успех. Рассматривая Китай и Ближний Восток, Вашингтон прежде всего стремится избежать конфронтации с Кремлем.