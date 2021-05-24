На окраине Омска обнаружили свалку с опасными отходами — ртутными лампами. Об этом сообщили омские паблики в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Вот во что превратили рощу за Чкаловским посёлком…» — так на странице паблика «Омск Live» подписаны ужасающие фотографии с раскиданным повсюду мусором.

Судя по оставленным под фото комментариям, омичей эта ситуация обеспокоила и напугала, ведь среди отходов нашли ртутные лампы.

«Так это ещё и лампы!!!» — ужаснулась Татьяна К.

«Ртутные лампы нужно специально утилизировать. Конец экологии!» — пишет Весёлый Ш.

«Это ртутные лампы, это экологическая катастрофа», — отметил Шурик Б.

«Потому что мусор вывозить некуда, везде помойки, вонь страшенная, баки переполнены, людям что делать, никто ничего не вывозит, катастрофа!!!» — возмущена Ольга Д.

«Такое же скотство в пойме реки Омь (по 20-й линии), какая-то т… вывалила строительный мусор», — рассказал Василий З.

Скриншот со страницы паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Опасная свалка в Омске

Пользователь Олег Д. попытался обратить на эту проблему внимание городских властей.

«Администрация города Омска, что будем делать с этим бардаком?» — спросил Олег Д. На момент подготовки этого материала ответа от администрации ещё не было.

«Очень красиво, только не Омск, а Помойск», — иронизирует Артем Т.

По мнению Ольги Д., проблема с мусором в Омске не решается. «Все только и пишут, а ничего не делается, администрации плевать, куда обращаться? В нашем районе пишут, только безрезультатно», — подчеркнула она.

Напомним, не так давно, в апреле текущего года, в Омске прошёл общегородской субботник, в котором, по данным властей, приняли участие более 100 тысяч человек.

За время субботника было собрано более 7500 кубометров мусора, очищено 1500 га городских территорий.