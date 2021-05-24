Момент пуска в Челябинске метротрамвая всё ближе. Если верить официальным заявлениям, то уже в 2024 году, максимум — в 2025-м, горожане смогут ездить этим видом транспорта. Накануне на пока так и не построенной подземной станции «Комсомольская площадь» губернатор области Алексей Текслер раскрыл основные параметры проекта. По его словам, согласно планам, в городе появятся три линии метротрамвая.

Gubernator74.ru Алексей Текслер презентовал проект метротрамвая в Челябинске

Метро в Челябинске пытаются построить уже 30 лет, но пока не могут осилить даже первый участок из четырёх станций. Не Москва, чай, денег куры не клюют, ибо клевать и ловить особо нечего. Глава региона пообещал, что по новому проекту стоимость создания линий будет гораздо ниже, чем если бы все станции делать глубокого залегания. Всего потребуется порядка 46 млрд рублей. Для сравнения: только один пусковой участок по старому проекту требовал вложения более 100 млрд.

Горожане активно обсуждают будущий проект в соцсетях. Они уже устали от частых обещаний и согласны даже на гибрид метро с наземными видами транспорта. Правда, далеко не все верят в то, что даже в таком виде план будет реализован.

Gubernator74.ru Алексей Текслер презентовал проект метротрамвая в Челябинске

«Очень круто! С федеральными деньгами теперь точно дело пойдёт, ждём», — отмечает Савелий К.

Александра К. планы решить, наконец, вопрос с созданием в Челябинске нового вида общественного транспорта тоже явно порадовали. «Наконец-то! Очень ждём, когда недострой превратится, наконец. в рабочую транспортную сеть», — говорит гражданин.

Пётр Т. тоже из тех, кого устроили эти планы. «Мне кажется, что одно-единственное и правильное решение, я могу сказать, что «Метротрамвай» — это вторая часть подземки, после Волгограда. Если сделают на две части движений надземной и подземной трамваи, то все пассажиры будут рады, ездить быстрее, пересаживаться на личный транспорт», — отмечает уралец.

Но всё же во многих комментариях царит вполне здоровый скепсис. Денис К. отмечает, что на проспекте Победы не могут сделать нормальные переезды через рельсы, куда уж там до метротрама. А Алексей Ч. предлагает губернатору вначале довести до ума имеющуюся трамвайную сеть. «А точнее путь. Ленинский, ЧМЗ, Калининский: это американские горки», — говорит горожанин.

Gubernator74.ru Метро в Челябинске

Ольга И. считает, что никакого метротрамвая Челябинск не получит, по крайней мере в ближайшее время. Константин Ю. спрогнозировал дальнейшее развитие событий такой фразой: «Бла-бла-бла и деньги кончились!» Виталий Р. опасается, что если проект всё же реализуют, то с нарушениями. «Ливневые сливы не могут сделать, а тут метротрамвай», — говорит гражданин. А Леонид М. задаётся вопросом: «Очередные Нью-Васюки?»

«Подождём ещё 30 лет», — считает Марина К. Кстати, не только она сомневается в возможности запустить метротрамвай к 2024−2025 годам.

А Ирина К. полагает, что метро, даже в обновлённом виде, не нужно. «Проект старый. Ветки метро старые. Уже кучу новых микрорайонов построили. Как было всё без ума, так и осталось», — считает горожанка.

Екатерине К., наоборот, не нравится то, что власти решили облегчить проект. «Лучше бы метро нормально достроили», — говорит челябинка.

Gubernator74.ru Алексей Текслер презентовал проект метротрамвая в Челябинске

Инна М. полагает, что ездить метротрамом будет страшновато, «учитывая, как у нас обычно всё делается и как потом содержится». Впрочем, Павел Р. отмечает, что опасения эти напрасны, а деньги просто так не закопают. «Всё-таки теперь-то подход серьёзный к делу», — говорит южноуралец.