



Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

В антисемитских протестах в Германии виновен Эрдоган

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, глава МВД Баварии Йоахим Херман заявил, что в антисемитских протестах в Германии из-за конфликта между Израилем и ХАМАС отчасти виновен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В интервью немецкой газете Bild Херрман сказал: «В протестах, которые мы сейчас наблюдаем, преобладают не ультраправые, а скорее члены ассоциации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отчасти спровоцированные жесткими высказываниями турецкого лидера Эрдогана и тех, кто полагает, что этот конфликт должен получить свое распространение на улицах Германии».

Мухаррем Индже избран на пост председателя партии «Родина»

Как сообщает NTV, Мухаррем Индже прекратил членство в Республиканской народной партии, основал движение «Родина» и подал в МВД заявление о регистрации новой политической партии. Индже был единогласно избран на пост председателя партии «Родина». Подача заявления ускорит процесс формирования новой партии. Ранее Индже участвовал в президентских выборах, в ходе которых проиграл действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Признания Седата Пекера вызвали бурю негодования в Турции

Как передает TR724, признания лидера мафиозной группировки Седата Пекера, раскрывающего свои «грязные отношения» с членами правящей Партии справедливости и развития (ПСР), стали предметом бурного обсуждения во Франции. Le Monde осветила на своих страницах видеоролики Седата Пекера, набравшие около 20 миллионов просмотров. В статье «Секреты турецкого мафиози вызвали бурю негодования в Турции» говорится: «Каждую неделю гангстер Седат Пекер на YouTube-канале рассказывает о своих связях с высокопоставленными представителями власти Турции. Разоблачения, за которыми пристально следит огромное количество людей, вызывают беспокойство в рядах президентской Партии справедливости и развития. Его видеоролики, которые намного интереснее и занимательнее телесериалов, разоблачают «страсти» Турции, где с 29 апреля по 17 мая действует трехнедельный комендантский час».

Цитата из видео на YouTube Седат Пекер

Канал «Стамбул» — минное поле

Газета Sözcü со ссылкой на американский журнал Forbes опубликовала результаты всестороннего анализа причин, по которым президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на упорное противодействие общественности и экологов, все же настаивает на реализации проекта по строительству канала «Стамбул». В статье говорится, что «ни для кого не секрет, что власть имущие выкупили земельные участки на предполагаемой трассе канала «Стамбул», который представляет собой «минное поле для всего региона и мира в целом». Согласно результатам исследования, основные причины настойчивости и решительности Эрдогана в реализации данного проекта резюмированы следующим образом.

Владельцы земельных участков на предлагаемом маршруте канала в большинстве своем граждане, которые склонны поддерживать оппозицию. Следовательно, проект изменит демографическую структуру населения; Эрдоган хочет, чтобы большие деньги были сконцентрированы в определенных руках, как в модели нефтяной экономики. В данном случае они фактически принадлежат ему и обеспечивают большую часть занятости в стране; подобного рода гигантские проекты привлекают глобальные инвестиционные фонды серой зоны из источников неизвестного происхождения; Эрдоган рассматривает этот проект как щит для смягчения последствий возможного эмбарго США, которое позволит привлечь свободные инвестиции.

Бурные обсуждения доклада по Турции в Европарламенте

Как передает TR724, Генеральная Ассамблея Европейского парламента рассмотрела доклад по Турции за 2019−2020 годы, подготовленный испанским парламентарием Начо Санчесом Амором. «Мы пережили один из худших периодов в отношениях с Турцией, и это отражено в докладе. Критика очень резкая, но двери Европы открыты для Турции», — сказал Амор. Большое количество парламентариев потребовали прекращения переговоров с Турцией о членстве в ЕС или внесения какого-либо другого предложения, кроме членства. Парламентарии также отвергли перспективу принятия положительного решения до тех пор, пока в Турции не наметится прогресс в области демократии и прав человека. «Мы обсуждаем жесткий доклад, содержащий резкую критику в адрес Турции, и пытаемся двигаться вперед в сложных условиях», — сказал докладчик, обращаясь к членам Генеральной Ассамблеи. Резюмируя сказанное, Амор добавил: «Это один из самых критичных докладов. Я не буду пересказывать все 30 страниц доклада, но он содержит важные послания турецкому правительству».

ВС Турции перебросили сирийских боевиков

Как сообщает новостное агентство Mezopotamya, 560 членов Свободной сирийской армии (ССА), выведенных Турцией из Ливии, переброшены в район Дереджик провинции Хаккари для участия в трансграничной военной операции против районов Зап, Авашин и Метина. Ранее около 1000 членов ССА были размещены на базе ВС Турции в Бамерни. По информации местных источников, в Метине происходят ожесточенные столкновения между ВС Турции и Народными силами обороны (НСО) — крылом Рабочей партии Курдистана. Столкновение произошло во время высадки десанта ВС Турции близ деревень Зендуре и Кесте в районе Метины. Кроме того, был прегражден путь танкам ВС Турции, пытавшимся войти в деревни Зендуре и Кесте. Сообщается, что во время высадки десанта уничтожены два вертолета и танк ВС Турции.

Диалог между курдами может смягчить отношения с Анкарой

Как передает турецкая редакция Rudaw, американский Wilson Center организовал видеоконференцию, посвященную курдам-езидам, Шенгалу и Африну. В ходе конференции бывший спецпредставитель США в Сирии Джеймс Джеффри заявил, что следует внимательно изучить действия протурецких вооруженных группировок. «Проблема Турции — это Рабочая партия Курдистана, и США не могут отрицать присутствие этой партии в Рожаве и Курдистане», — сказал Джеймс Джеффри. «Они постоянно находятся под давлением Турции, и единственное, что мы можем сделать, — это способствовать налаживанию диалога между курдами на северо-востоке Сирии. Это также может в определенной степени смягчить отношения между Отрядом народной самообороны, партией «Демократический союз» и эрбильскими курдами и Курдским национальным советом в Сирии», — добавил Джеффри.

Сторонники Рабочей партии Курдистана (PKK)

В ходе операции по «охоте на ведьм» задержано 227 человек

Как сообщает Shaber, начаты четыре отдельные операции по задержанию членов движения «Хизмет». В ходе операций, проводимых одновременно во многих провинциях, в том числе в Чанаккале, Анкаре и Самсуне, за день задержано 227 человек. В рамках расследования при поддержке регионального управления национальной разведывательной организации, управления безопасности, управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, региональным разведывательным управлением и подразделением жандармерии по борьбе с контрабандой и организованной преступностью провинции Чанаккале одновременно проведены операции по задержанию членов движения «Хизмет» в провинциях Чанаккале, Стамбул, Эдирне, Измир, Коджаэли, Айдын, Балыкэсир, Чорум, Бурса, Текирдаг, Ялова, Зонгулдак, Маниса и Кайсери.

Эрдоган: «Мы все расскажем, мы не остановимся, весь мир должен знать, что собой представляет террористическое государство Израиль»

Как передает Ahval News, в ходе выступления на церемонии открытия автомагистрали «Северное Мраморное море» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике нападения Израиля на Палестину. Ссылаясь на карту Палестины, которая с 1947 года постоянно меняется, Эрдоган заявил: «Мы все расскажем, мы не остановимся. Мы все расскажем, приведя в доказательство эту карту. Весь мир должен знать, что собой представляет террористическое государство Израиль». «Палестина ждет нас с плачем и криками детей», — добавил Эрдоган. Он также напомнил, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провела заседание, посвященное палестино-израильскому конфликту. «Они там что-то кричали, рассказывали о том, как с 1947 года Палестина была оккупирована этим террористическим государством Израиль, и сегодня превратилась лишь в кусок палестинской земли», — сказал Эрдоган.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В этом году производители томатов Анталии столкнулись с новой болезнью. Так называемый «израильский вирус», образующийся на саженцах из Израиля, стал причиной 14-дневного карантина в теплицах и уничтожения всей продукции. Эксперты полагают, что если так пойдет и дальше, то через три года томатов не будет вообще.

Относительно приостановления авиасообщения, введенного Россией в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Турции, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил, что Россия попросила дать ей время для оценки возможности изменения ситуации.

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон решительно осуждает «антисемитские высказывания» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Iaf.org.il Бомбы. ВВС Израиля

Стамбульский футбольный клуб «Бешикташ» завоевал титул победителя, обыграв «Антальяспор» в финале Кубка Турции со счетом 2:0. «Черно-белые» блистательно отыграли сезон, став чемпионами Суперлиги и обладателями кубка Турции. «Бешикташ» добился такого успеха в третий раз за историю своего существования.

Согласно оперативным данным, размещенным на сайте министерства здравоохранения Турции covid19asi.saglik.gov.tr, по состоянию на 19 мая 19:45 часов первую дозу вакцины получили 15 430 414, а вторую — 11 481 752 человека. Таким образом, общее количество введенной вакцины составило 26 912 166 доз.