22 мая правительство Франции обновило данные, согласно которым общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 5 993 962, а общее число смертей составило 108 526. Согласно отчету Agence France-Presse, около 50 человек в районе Бордо — города на юго-западе Франции были инфицированы «чрезвычайно редким» мутантным штаммов вируса, который в свою очередь является особой новой производной британского штамма.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили множество комментариев под соответствующей публикацией на страничке портала «Китайская новостная сеть».

Один из пользователей, видимо, устав от бесконечных новостей о все новых и новых штаммах, предложил стильное, модное и молодежное название для очередной мутации вируса — «COVID-21 Max Pro+», что созвучно трендам названий на рынках смартфонов и прочей техники. Можно сказать, что зрит в корень, ведь очевидно, что коронавирус «втюхивают» населению мира столь же агрессивно, как и новые модели iPhone.

«Мутировавший вирус — это новая мутация мутировавшего вируса, обнаруженного в Великобритании…» — предложил полюбоваться словесной конструкцией пользователь «Тихая большая ночная кошка».

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«Симптомы этого вируса тоже проявляются крайне редко?» — издевательский спросил другой комментатор.

«Ничего страшного, Франция может, как всегда, поднять белый флаг, не привыкать», — не менее издевательски добавил еще один пользователь.

«Еще от индийского штамма не придумали лекарства, так уже на подходе новый французский», — отметил пользователь «Судьба».

Некоторые комментаторы отметили, что такими темпами эпидемию переживет только элита и не исключено, что вирус нужен ей для уничтожения большей части населения планеты.

«Вирус мутирует и мутирует по всему миру, я боюсь, что вакцины не будут поспевать за ним», — заявил Вэнь Сяо.

Однако некоторые пользователи предложили не впадать в панику и сначала узнать, какова летальность нового штамма, ведь может оказаться, что он хоть и редкий, но не столь смертельный или серьезный. Потому как в новостях о его свойствах ничего не упоминается.

«Почему он редкий? Есть ли какие-то необычные симптомы или он чрезвычайно заразен? Можете ли вы рассказать всю информацию в новостях?» — возмутился «Анимация».

(сс) Walter Grassroot Коронавирус в Китае

"Час от часу не легче… Основная причина в том, что вариантов этой штуки слишком много, а распространение очень высокое. Если есть что-то, что может удержать его, оно немедленно исчезает», — заявил Fuji.

Кто-то заметил, что новый штамм появился во Франции сразу после того, как были сняты жесткие ограничительные меры в стране, что наталкивает на некоторые мысли. При этом китайские пользователи в целом уверены, что только Поднебесная может спасти мир от эпидемии, если весь мир последует ее примеру, поскольку Китай, по их мнению, является самым безопасным с эпидемиологической точки зрения местом в мире.