Выступление российской певицы Манижи в финале конкурса «Евровидение», которое принесло ей девятое место в голосовании, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 мая в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

«Неужели кто-то надеялся, что Манижа возьмёт первое место? Для меня вообще загадка, как она до девятого места добралась», — пишет Evgeniya G.

Многие пользователи крайне негативно отреагировали на выступление Манижи. Люди считают, что песня и форма выступления не соответствуют уровню шоу, а также чаяниям российского населения.

«Позорная песня Манижи. Позорное выступление. У нас что, разучились распознавать талант? После ковида все стали маразматиками и слепыми? Помните сказку «Голый король»? Ну очень похоже, что все ослепли и восхваляют то, что вообще нельзя восхвалять», — поделилась своим мнением Ольга Р.

Цитата из видео Manizha — Russian Woman — LIVE — Russia — First Semi-Final — Eurovision 2021. eurovision.tv

Некоторые комментаторы предположили, что негативный информационный фон, который сложился вокруг Манижи в России, позволил ей добрать ещё пару позиций в голосовании. Но люди убеждены, что ни о какой победе на конкурсе с такой песней говорить изначально было нельзя.

«Вообще девятое место Маниже дали из-за чёрного пиара. Типа в России её не любят, значит, надо поставить повыше. Так бы, скорее всего, вообще в финал не попала. Пожалели», — предполагает Michelle M.

Часть людей отнеслись к выступлению российской певицы более сдержанно, отметив, что выбор композиции для выступления оказался крайне неудачным.

«Я согласен с мнением Агутина. Слова в песне нормальные, кому-то бы даже понравились, но общее исполнение говорит о том, что выступление Манижи станет очевидным провалом России на «Евровидении». Просто не надо было никого туда посылать», — считает Евгений Ч.

Ряд пользователей выразили своё непонимание по поводу того, почему так мало жителей в соседних Российской Федерации странах отдали голоса за представительницу нашей страны.

«Я в шоке что Эстония, Украина, Румыния, Грузия, Литва, не отдали большинство своих голосов России. Там же куча русских людей!» — заметила Zamir O.

Цитата из видео Manizha — Russian Woman — LIVE — Russia — First Semi-Final — Eurovision 2021. eurovision.tv

Отдельные граждане выступили в защиту Манижи, отметив, что песня всё-таки несёт позитивный и созидательный смысл, который просто не все смогли уловить.

«Ну, можно ненавидеть Манижу сколько угодно, но спасибо ей за песню на русском языке и упоминание русских женщин! Наши женщины действительно очень сильные и красивые! И воевали, и детей растили, и впахивали за десятерых!» — напомнила Леся П.

Нашлись и те, кто оказался рад окончанию конкурса «Евровидение» в этом году. Люди уверены, что без его обсуждения информационное поле будет занято куда более важными вещами.

«Радует одно — этот шабаш наконец-то закончился и можно спокойно целый год не вспоминать про эти европейские Содом и Гоморру» — пишет Иван К.

Напомним, 22 мая российская певица Манижа выступила в финале конкурса «Евровидение» и заняла девятое место в голосовании.