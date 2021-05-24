Кадры видеотрансляции песенного конкурса «Евровидение», на которых видно, как солист группы Måneskin, победившей в шоу, совершает движения, словно он принимает наркотики, вызвали жаркую дискуссию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 24 мая в социальной сети Facebook.

Цитата из видео «Måneskin — Zitti E Buoni — Italy 🇮🇹 — Grand Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Солист рок-группы Maneskin

«В 2006 году заняла первое место группа LORDI из Финляндии. Тогда тоже все были в шоке от этой группы. Неухоженные, грязные. Группа из Италии что-то напоминает мне. То же самое», — напомнила Раиса Р.

Некоторые комментаторы вынесли однозначное мнение, что солист рок-группы является наркоманом, а руководство «Евровидения» делает вид, что не замечает очевидных наклонностей певца.

«Там и без лупы было видно, что он обдолбанный. Заподозрили они… Европейские ценности во всей своей красе!» — отметила Olga O.

Другие пришли к выводу, что доказательства выглядят крайне неубедительно, но организаторам конкурса следовало бы всё-таки провести расследование, чтобы представить публике объективные факты.

«Что значит «заподозрили»? А почему не проверили сразу? Российских спортсменов быстро проверяют на допинг, а тут сопли жуют!» — указала Stella V.

(сс) Indrek Galetin Вокалист группы Lordi

Часть людей отметили, что не считает наркотики фактором, который должен влиять на мнение жюри песенного конкурса. Граждане считают, что наркотики не влияют на результаты музыкального соревнования.

«Ну это же не Олимпиада, чтобы лишать награды из-за допинга! И более того, практически все певцы всю жизнь выступают под дурью, будь то алкоголь или наркотики», — считает Севда Д.

Для ряда пользователей последнее «Евровидение» стало последней каплей. Людям очень не нравится, во что превратилось это шоу и какие исполнители теперь представляют страны на песенном состязании.

«Позор этому конкурсу! Ужас какой-то сплошной! Больше никогда не буду его смотреть и терять своё время на этот кошмар!» — пишет Наиля Г.

Отдельные пользователи указали на очевидную политизированность данного мероприятия, а наркотические скандалы ставят точку в общем моральном уровне этого шоу.

«Я лично ставлю крест на «Евровидении». Какой-то политизированный конкурс. Реально. После того, как этот конкурс выиграло это посмешище наркоманское, вообще не верю в адекватность организаторов этого шоу!» — написала Алена К.

Цитата из видео «Måneskin — Zitti E Buoni — Italy 🇮🇹 — Grand Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Группа Maneskin на «Евровидении»

Нашлись и те, кто сравнил конкурс «Евровидение» с российским «Голубым огоньком». Последний оказался куда лучше, по мнению людей, чем подобное европейское мероприятие.

«Я честно не понимаю, кто в здравом уме может смотреть этот конкурс? Это же настоящий паноптикум. А люди ещё жалуются на идиотские «Голубые огоньки». Там же то же самое, только с серьёзным лицом, очнитесь!» — обращается Иван Е.

Напомним, 23 мая в социальных сетях получили распространение кадры из видеотрансляции песенного конкурса «Евровидение», на которых видно, как солист группы Måneskin, победившей в шоу, совершает движения, словно он принимает наркотики.