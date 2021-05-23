По поводу желания президента Украины Владимира Зеленского обсуждать на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос Крыма пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1»: «Если приграничное сотрудничество — Москва готова, если принадлежность региона — нет».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Песков напомнил, что в Основном законе РФ есть статья, которая предполагает ответственность за обсуждение вопросов отчуждения российских территорий, заявив: «Обсуждение вопросов отчуждения российских территорий является уголовным преступлением».

Хотелось бы услышать подобный ответ и премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге, который также добивается переговоров с российским президентом о возвращении якобы принадлежащих Стране восходящего солнца российских Курильских островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и островной группы Плоские, по-японски Хабомаи. Как известно, официальный Токио уже много лет, по сути дела, шантажирует Москву своим отказом подписывать давно ставший анахронизмом и не имеющий смысла «мирный договор», выдвигая в качестве непременного условия «возвращение» Японии этих законно принадлежащих нашей стране территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Российские дипломаты же продолжают убеждать японское правительство подписать «всеобъемлющий мирный договор». На днях посол РФ в Японии Михаил Галузин, в частности, заявил: «Мы надеемся, мы думаем и мы верим, что будущий мирный договор между Россией и Японией станет всеобъемлющим договором о мире, добрососедстве, партнерстве, сотрудничестве и дружбе, что он будет шире, чем простой мирный договор, заключаемый сразу после окончания войны».

Tokyo.mid.ru Михаил Галузин

Надеяться и верить, конечно, хорошо и оптимистично, но, находясь в Токио и общаясь с японскими политиками, посол не может не понимать, что его слова «повисают в воздухе». Ибо представители политического класса Японии, включая как правящие, так и оппозиционные партии, уже не раз разъясняли Москве, что ни о каком договоре с Россией без удовлетворения японских территориальных требований, причем в полном объеме, речь идти не может. Так зачем эти заклинания и пустые призывы, которые только раздражают японских политиков и делают их позицию жестче? Гораздо честнее было бы вернуться к принципиальной позиции советского правительства, которое на высшем уровне разъясняло японцам, что все послевоенные вопросы пограничного размежевания уже разрешены и в советско-японских отношениях никакой «территориальной проблемы» не существует.