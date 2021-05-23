Независимое расследование бывшего судьи лорда Дайсона выявило, что журналист Мартин Башир использовал обман для получения интервью и лгал руководителям в BBC.

Дмитрий Налбандян. Англия. Лондон

В этом интервью принцесса Диана призналась в измене, булимии и самовредительстве, она также сказала, что Камилла Паркер-Боулз, нынешняя герцогиня Корнуоллская, заставила принцессу чувствовать себя бесполезной, что принц Чарльз, возможно, не сможет приспособиться, чтобы быть королем. Вскоре после интервью королева Великобритании Елизавета II написала письмо принцу Чарльзу и принцессе Диане с указанием о разводе.

Представитель парламента от партии тори заявил, что BBC должны ответить ещё на множество вопросов после расследования интервью Дианы в «Панораме».

Председатель комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Джулиан Найт сказал ВВС, что он хочет знать, почему Башир был повторно нанят в качестве корреспондента в 2016 году. Он добавил: «Я также хочу знать, чем именно он занимался на своей должности? Он почти не выходил в эфир».

"Я бы сказал, что вас уважали, но нет, это получают корреспонденты. Вы проведете внутреннюю проверку и придёте к выводу, что «всё хорошо», пока будете увольнять несколько лишних для успокоения. Ничего не меняется, кроме истории», — написал @sirwinsalot8.

Некоторые пользователи отметили, что критика со стороны правительства сказана специально на публику, а на самом деле ничего не происходит и не произойдёт.

«И ничего не случится. BBC сказали эти легкие слова: «Извините, и мы извлечём из этого урок». Никого не убрали с должности, никто не ушел со своего поста. Просто голова вниз, пока всё уляжется…» — прокомментировал @worldcatlover.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец. Лондон, Великобритания.

Многие пользователи отметили, что главное новостное агентство страны превращается в жёлтую американскую прессу, которой руководит Руперт Мердок, такое поведение назвали позором.

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«За всю мою жизнь (мне 56 лет) BBC News и текущие события ушли от цели, надёжные новостные агентства пишут как бульварные газеты», — считает @metalfin.

«Самозащита ведёт к наименьшему общему знаменателю, такому как Fox Style TV или Talk Radio. Я в ярости, делаете такой бред с некоторыми скандалами, вброшенными, чтобы пощекотать нервы», — отметил @StrongbowsPub.

Ряд комментаторов считают, что скандал с принцессой Дианой превзошёл все ожидания со стороны общественности. Некоторые требуют лишать лицензии те информационные агентства, которые позволяют себе творить такой беспредел.

«Уже поздно, этот скандал уже перебор. Лишить лицензии, сделать добровольную подписку, заставьте постоять за себя на рынке…» — прокомментировал @afewpoints.

Несколько раз пользователи назвали ВВС манипуляторами, подконтрольными Консервативной партии и правительству.

«Правительству необходимо фундаментально изменить редакционные структуры BBC, чтобы побороть ужасающий рекорд политической предвзятости, недостоверных репортажей и манипулятивного поведения», — считает @BritishAlba.

Coroflot.com Нино Хурцилава. Иллюстрации к книге «Джельсомино в стране лжецов»

Также в комментариях предложили перестать спонсировать ВВС, потому что они пишут «всякий бред», а не реальные новости.

«Закончится всё тем, что общественность заберёт BBC News себе. Нас заставляют спонсировать их, в конце концов, а мы знаем, что им нельзя доверять. Мы просто перестанем платить коррумпированной, левой, предвзятой к ЕС ахинее», — написал @rec777777.

Среди пользователей нашлись и те, кто не считает, что так много внимания следует уделять прошлому и королевской семье, потому что в стране есть более важные вопросы и проблемы, которые стоит решить, например сделка по свободной торговле с Австралией, о которой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон упомянул в своем интервью 21 мая.

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«Союз находится в опасности, так что давайте отбросим королевскую историю… фермеры в Великобритании скоро останутся без бизнеса… давайте отбросим королевскую историю… приватизация железных дорог в Англии провалилась, а мы называем это великим обновлением британских железных дорог, пока помогаем нашим друзьям-миллионерам (снова)… Давайте оставим королевскую историю… серьёзно! Склоните голову от стыда, британские СМИ, за продажу пропаганды праведных английских властей, чтобы прикрыть абсолютный кошмар, который сотворило правительство тори с Brexit», — считает @fedupofwm.

Пользователи отметили, что ВВС надо было поменяться давно, но никто ничего не сделал, возможно, так произойдет и сейчас, и слова представителей палат парламента и премьер-министра вновь сказаны в пустоту.

«Правительство говорит о том, что BBC надо поменяться, потому что оно не поменялось ещё 25 лет назад. Также интересно, что сегодняшнее BBC, которое возглавляет назначенный тори, не будет писать ничего без кивка от правительства тори и всё ещё является крайне левыми и красными», — написал @vijram92.

В комментариях также существует мнение о том, что измениться следует не только «голодным до историй медиа», но и обычным людям Великобритании, которые во многом являются причиной написания этой лжи, ведь только она и привлекает внимание читателя.

«Рад услышать это. Отвратительно, что новостные организации, включая BBC, настолько голодны до историй, что они не получают всей правды, необходимой для того, чтобы она была правдой. Давайте надеяться, что 2021 год идет вперед, и поменяется то, как мы поглощаем новости, и как новости представляют факты», — отметил @bassewok81.

Напомним, в своем интервью 21 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил: «Я, безусловно, обеспокоена результатами расследования лорда Дайсона. Я очень благодарен ему за то, что он сделал. Я могу лишь представить, что чувствуют в королевской семье. И я очень надеюсь, что ВВС примет все возможные шаги, чтобы убедиться, что такое больше не повторится».