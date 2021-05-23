После обнародования результатов конкурса «Евровидение 2021», где представительница России Манижа заняла девятое место, а первое место завоевала итальянская рок-группа Maneskin, в социальных сетях появились сотни комментариев. На Алтае они носили в основном негативный оттенок. То же самое говорили и про этот песенный конкурс.

Питер Брейгель Старший. Калеки. 1568

«Я до «Евровидения» даже и не слышал, кто такая Манижа, а после «Евровидения» лучше бы я и до сих пор не слышал, кто это. Реально у «Литл Биг» были все шансы на победу», — отмечает участник группы «Барнаул22» («ВКонтакте») Николай Куковяткин.

«А глаза какие она делает страшные! Следом говорит, что всех русских девушек и женщин ассоциирует. Капец… Зачем ей такую песню дали? «Выйду в поле… далеко меня видать». Ужас!» — отмечает другой участник обсуждения Марина Марьина.

Иероним Босх. Корабль дураков (фрагмент). 1490-1500

«Лучше бы «Литл Биг» поехал, и место было бы гораздо выше, если даже не первое, да и ребята знают толк в современной музыке», — соглашается Денис Ильиных.

«Манижа — умница! Умная, талантливая певица. В России всегда не любили тех, кто выделяется. Сейчас ещё националисты набегут со своей грязью», — ответил Руслан Греков.

«Такой у нас менталитет, к сожалению. Субъективно — Манижа мне не нравится, ни внешне, ни в плане творчества, однако если смотреть объективно — человек развивается, старается, чего-то добивается… Это минимум достойно уважения. Как-то так», — соглашается Милана Ланге.

«Украина — у них шикарное было выступление! Я так поняла, что пока Россия не наладит внешнюю политику, нам не видать первых мест», — иронизирует Анастасия Лоткова.

«И выигрывают в основном из Европы на «Евровидении», то фрики, то лица с нетрадиционной ориентацией», — замечает Елизавета Старкова («Одноклассники»).

wackystuff Театр абсурда

«Евровидение давно превратилось в шоу фриков. Не нужны там никакие таланты…» — считает Алиса Логунова.

«С каждым годом думаю, что хуже «Евровидение» быть уже не может, а нет…» — добавила «оптимизма» Анастасия Ковешникова.

Как сообщало ИА REGNUM, выступавшая от России на международном песенном конкурсе «Евровидение 2021», проходившем в Ротердаме, исполнительница Манижа заняла девятое место. Прямая трансляция происходящего велась 23 мая на официальном сайте конкурса.

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