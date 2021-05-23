



Франсиско Гойя. Шабаш ведьм. 1819-1823

Победа итальянской рок-группы Måneskin вызвала экспрессивные отклики в социальных сетях. Одни считают, что сам факт лидерства рок-исполнителей, а «не попсы» — уже достижение. Скептики в ответ замечают, что «рок деградировал», оценивая песню как «попсу с элементами рока» и полагая, что в целом это «соответствует общему уровню деградации». Третьи считают, что вообще не нужно участвовать в этом «евро-шабаше», потому что конкурс имеет и «политическую подоплёку», аргументируя это нулевым баллом британского исполнителя после выхода Великобритании из Евросоюза.

Второе место с 499-ю баллами заняла французская певица, третье место завоевал швейцарский исполнитель, получив 432 балла. В топ-5 также вошли представители Исландии и Украины, которые набрали соответственно 378 баллов и 364 балла.

Реакция в социальных сетях разделилась от негативно-разочарованных отзывов до «щенячьего восторга», который большей частью связан с тем, что «наконец-то победила хоть рок-группа, а не попса».

«Было «Евровидение»?» — удивился Арсений С.

«О да, рок одержал победу. Прям мёд для моих ушей. Италия, ты супер!» — ответила Надежда К.

«Омерзительно», — дала свою оценку прошедшему конкурсу Ольга П.

«Ничего нового так и не случилось. Скучно и вторично», — менее эмоционально отреагировал Виктор М.

Måneskin Группа Måneskin

Высказывалось мнение, что в этом году, «как ни странно», было больше «хороших песен», чем обычно, полагаю, что на творческий порыв исполнителей повлияла изоляция и пандемия. И итальянская группа получила довольно много мажорных отзывов на фоне других исполнителей, потому что они «самые заметные».

«Евровидение» подарило миру этих ребят! Их ждёт успех! А у меня теперь ещё одни музыкальные любимчики!» — восторгается Юлия М.

«Невероятно! Я прослезилась на объявлении результатов», — признаётся Astharoshe.

«Италия победила на «Евровидении», и я пищала от восторга», — пишет Дарья.

«Рок — рулит, молодцы, болел за них изо всех сил», — более скупо замечает Саня Б.

«Я в шоке, что рок побеждает на таком «Евровидении». Случай с итальянцами меня подталкивает к тому, что я буду следить за ними, фанатеть, и, уверен, что эта группа явно разорвёт мой плейлист в будущем», — оставляет комментарий Юрий.

Немало и скептических отзывов. Большая часть связана с тем, что «рок деградирует», а «Фредди Меркьюри нынче не тот».

«Стесняюсь спросить: а вот это из Италии — это мальчики или девочки? Что-то я не понял», — признаётся Deep.

«Действительно, непонятно — мужчины или женщины», — пишет Dali.

На что кто-то бросает реплику о том, что это, «вероятно, последователи Кончиты», другие сравнивают группу с Мерлином Менсоном, третьи считают, что победители «сами в шоке, что победили».

«Нормально всё там с итальянцами, очень сильно, самобытно, сложно», — парирует Луина.

Федор Бронников. Кулисы цирка. 1859

«Да, нормально. Соответствует общему уровню деградации», — замечает Виктор А.

«Я очень уважаю рок, но это не рок, это попса с элементами рока. Разочарована», — высказывает мнение Виктория П.

«Стыдно за итальянскую эстраду, которую мы всегда так любили», — пишет Tatyana.

«Какая деградация Европы», — считает Тофик.

Отдельно досталось и исполнительнице от России Маниже. Одни считают, что Манижа — «просто чудо и талант», выражая сожаление, что «русские её критикуют».

«Для русской публики «хламур» нужен: три притопа, да два прихлопа», — считает Kristina G, вступившись на Манижу.

«Мне нравится Европа, мне нравится Манижа, и девятое место чем вам не нравится? Девочка на весь мир призналась в любви к своей стране, пела на русском, песня современная, креативная, тема актуальная… Господа, да вы узколобые снобы», — солидарна Пигафетта.

«Спасибо за чудесное выступление на русском языке. Посыл всем женщинам», — поддержал комментаторов Юрий З.

В ответ посыпались мнения, что на конкурс была «выставлена песня-пародия про русских женщин», а кто-то сгоряча и вовсе предлагает «не пускать больше Манижу в Россию».

«В огромном платье, которое, по её словам, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Русские женщины ходят в этом каждый день и все подряд? Она за длинным теньге приехала, а там — хоть какое платье, хоть без платья вовсе», — полагает Cherry.

Политики. Рисунок карандашом. 1863 ГТГ

«Так вам и надо!!! Ей бы вообще первое место… только с конца подошло», — полагает Ирина Т.

«Слава богу, что не первое место на этом евро-шабаше», — продолжает тему Igor.

«Какая песня, такое и место. Одно радует, что не первое! Когда уже первоканальные менеджеры поймут, что в первую очередь на такого плана конкурсы надо посылать самобытных музыкантов, а не протеже с многозначительными фамилиями», — недоумевает Наталья Ф.

На что им отвечают, что это не просто музыкальный конкурс.

«Много чего удивительно интересного, наверное, и про Великобританию стоит сказать. Вышла из ЕС — получите Zero. Да, да, да, это музыкальный конкурс, не политический вовсе», — пишет Alexs.

«Евровидение» — это политика!» — заявляет Нина М.

«Закономерно! И нечего в этой кунсткамере вообще участвовать!» — уверена Лариса А.

Отметим, Великобритания заняла последнее место на «Евровидении». Исполнитель Джеймс Ньюман получил ноль баллов по итогам конкурса.