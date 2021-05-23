



Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой в понедельник, 24 мая, отправляется с двухдневным визитом в Турцию. По всем признакам для Варшавы это не рядовое событие. Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о закупке 24 турецких беспилотников Bayraktar TB2, причем «без конкурса, в рамках так называемой неотложной производственной необходимости». Некоторые польские эксперты выразили недоумение или подвергли критике решение министерства. Однако оно вызвано не военной, а политической необходимостью. Покупка оружия — это фирменный приём Польши, к которому она прибегает, когда хочет подчеркнуть особую значимость для нее страны-экспортера. Так в 2015 году в отношении контракта с Францией о поставках 50 вертолетов Caracal действовало польское правительство «Гражданской платформы», а после с американцами по самолетам F-35 — правительство «Права и Справедливости» (PiS).

Поэтому для ведущих польских востоковедов сообщения о покупке Bayraktar TB2 стали важным, хотя и не первым звоночком об изменениях стратегического подхода Варшавы к Анкаре. Ведь еще год назад отношения между ними были напряженными после того, как Турция заявила о намерении блокировать принятие нового плана НАТО по защите Польши и стран Прибалтики, пока не получит поддержки своим действиям против курдов. Но уже в сентябре 2020 года Дуда распорядился отправить польский военный контингент в Турцию, чего ранее Варшава не делала. При этом глава Бюро национальной безопасности при президенте Польши Павел Солох заявил, что «мы положительно отреагировали на недавнее обращение турецкой стороны к союзникам по НАТО в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на сирийско-турецкой границе», что намекало на «курдский вопрос». Вслед за этим Варшава начала оказывать Турции политическую поддержку, причем в ряде случаев не просто Анкаре, а дуэту Анкара — Баку. В июне 2020 года депутат Европарламента от PiS Рышард Чарнецкий основал и возглавил группу дружбы ЕС — Турция. Во время второй карабахской войны эксперты «Права и Справедливости» призывали к поддержке турецко-азербайджанского альянса против Армении. Наконец, евродепутаты от PiS на этой неделе сначала воздержались во время голосования по резолюции о приостановке переговоров о вступлении Турции в ЕС, а затем выступили против резолюции с призывом к Азербайджану освободить армянских пленных.

Prezydent.pl Президент Польши Анджей Дуда со своей супругой Агатой

Идеологи внешней политики правящей польской партии мотивируют разворот Польши в сторону Турции намерением «противостоять России» и вспоминают сделанные в 2009 году прогнозы известного американского геополитика Джорджа Фридмана, который обещал приход Варшавы на смену Москве в Восточной Европе и Турции в Закавказье, Поволжье и Средней Азии. Но стоит ли этому верить? Известный польский востоковед Витольд Репетович полагает, что «тюркофильское лобби, имевшее сильное влияние на правительство, придумало польско-турецкий союз как противовес американо-германскому сближению», а «российский фактор» тут только в качестве прикрытия. Это первое. Второй побудительной причиной может являться желание Варшавы прорваться в Черноморский регион через Турцию как возможный опорный пункт китайского проекта «Один пояс, один путь», альтернативный российскому маршруту. Раньше ставка делалась на Украину, но она — партнер ненадежный и к тому же, как отмечает бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, рискует утратить выходы к Черному и Азовскому морям. Вопрос в том, что думают на этот счет в Анкаре. Некоторые турецкие эксперты в визите Дуды в Турцию сразу стали усматривать сложную многоходовую интригу. При этом они начали выводить за скобки обычное развитие торгово-экономического сотрудничество между двумя странами, акцентируя внимание на иных факторах.

Mil.gov.ua Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко

Турецкая газета Cumhuriyet, обращая внимание на то, что польский президент в начале года учредил собственный «карманный МИД» — Бюро международной политики, пишет: «Дуда поставил задачу вырваться из второго или третьего дивизиона мировой политики в первый, в котором числится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган». Издание обращает внимание на то, как «заметался» президент Польши, лишившись былой поддержки Вашингтона при президенте США Дональде Трампе. Вспоминается, как в первых числах февраля Дуда демонстративно не обратил внимания на предупреждение из-за океана и принял участие в саммите инициативы «17+1» (создан Пекином для развития связей с Центрально-Восточной Европой) в режиме видеоконференции, где впервые появился председатель КНР Си Цзиньпин. Сейчас, считают турецкие аналитики, польский президент наведывается в гости к Эрдогану со стремлением повысить свой политический вес. Желание понятно. Но как оно реализуется? Глава Бюро международной политики Кшиштоф Щерский анонсировал темы визита Дуды в Турцию. Он заявил, что на встрече «будут обсуждаться вопросы безопасности и сотрудничества в Североатлантическом альянсе», поскольку «позиции Польши и Турции в своих регионах очень важны для безопасности всего альянса».

А так ли это, если иметь в виду сугубо Турцию? Мы упоминали выше, как ранее Анкара выступала против плана НАТО по защите Польши и стран Прибалтики. В наши дни схемы учений альянса Defender Europe 2021 показали, что НАТО перенесло акцент в военном сдерживании России с западных рубежей нашей страны на юго-западный фланг — в Балканский регион. В то же время масштабы задействования в натовских мероприятиях Турции заметно снижаются, касательно Defender Europe 2021 можно сказать, что турки участвуют в этих учениях чисто формально. Щерский также отметил перспективное, с точки зрения Варшавы, направление сотрудничества в области безопасности по линиям Польша — Румыния — Турция и Польша — Украина — Турция. По его словам, «с нашей точки зрения, особенно важен вопрос безопасности в южной части восточного фланга НАТО, то есть в регионе Черного моря и восточной части Средиземного моря». Однако в этих треугольниках на позиции сильного оказывается лишь Анкара, для которой Польша, Румыния и Украина являются странами «второго дивизиона», и их карту она при определенных условиях может разыгрывать в своих интересах. Особенно в преддверии саммита НАТО в Брюсселе с участием президента США Джо Байдена. Эрдоган понимает, что Дуда там пожелает сам говорить от имени предполагаемых альянсов. Но у турецкого президента с голосом тоже все в порядке.

Adrian Grycuk Глава Бюро международной политики Кшиштоф Щерский

Ведь собственный потенциал в Черном море у Польши, Румынии и Украины мизерный. У них нет сильного флота, они практически лишены транспортной авиации, их разведка и возможность нанесения удара очень ограничены, даже несмотря на все инвестиции в последние годы. Они желают заручиться вниманием американцев, используя турок. Но без последних, точнее, если Байден не договорится об этом с Эрдоганом, все выстраиваемые коалиционные схемы проваливаются. К тому же нет признаков того, что администрация Байдена будет активно поддерживать проекты типа раскручиваемой Варшавой инициативы «Троеморье» внутри самого НАТО. Особенно те, которые давали бы Евросоюзу возможность взять на себя больше ответственности за свою оборону. А вот турецкая внешняя политика в последнее время привлекает внимание всего мира. Она играет в «высшем дивизионе» и «первым номером» от севера Африки до Закавказья, имея сложные отношения с ЕС, в частности, по Восточному Средиземноморью. При этом отношение самой Турции к Польше носит инструментальный характер и зависит от политический конъюнктуры, ведь Варшава играет на флангах, противопоставляет себя Берлину и Парижу и, кто знает, не добавит ли к ним еще и Вашингтон.

Так что Дуда в Анкаре может не только зондировать почву для создания тактического альянса между Турцией и Польшей, но и рассчитывать на нечто большее. Варшава желает, как раньше в своей истории, проскочить сразу через несколько клеток и стать дамкой. Причем на турецком направлении обойти заодно Москву. Однако использовать Эрдогана полякам будет крайне сложно. Это уже пытались делать украинцы, например, президент Украины Владимир Зеленский, который встречался с турецким коллегой в апреле сего года в Стамбуле, где, кстати, тоже обсуждались турецкие Bayraktar. Но спустя некоторое время Эрдоган позвонил Путину, и оба собеседника «вновь хорошо поняли друг друга». Так что Москва после визита Дуды в Турцию может ждать со стороны Анкары аналогичного жеста.