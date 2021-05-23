Заявление директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника о том, что президент Украины Владимир Зеленский обижается на Европу из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 23 мая в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Да, вот ведь какие нехорошие: не пожалели, не приласкали, денег не дали. А ведь все пятки вылизали Евросоюзу, а он не любит», — отметил Юра Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что основная причина нелюбви Европы к Украине заключается просто в том, что эта страна перестала работать, а занимается одним лишь попрошайничеством.

«Так Украина разучилась работать. Привыкла с протянутой рукой стоять. А подают мало. Вот и обижается», — указала Tatiana T

Facebook.com ruslan.bortnik.3 Руслан Бортник

Некоторые комментаторы предположили, что украинские проблемы уже попросту утомили европейских политиков. Поэтому, считают люди, в Европе отмахиваются от Украины, как от назойливой мухи.

«Украина со своими обидами уже у всех в печенках сидит! Вместо того чтобы искать пути разрешения конфликта, украинские власти специально затягивают его в надежде, что им под это опять дармовых денюх накидают. Но деньги, тем более европейские, дармовыми не бывают. В Европе тоже экономический кризис, чтобы раскидываться новыми миллиардными траншами на то, от чего никогда никаких дивидендов не получишь, кроме головной боли. Украине уже полученных в долг денег отдавать нечем, а она всё просит и просит новые», — заметила Olga L.

Часть граждан указали на то, что в Евросоюзе ждут, когда Украина окончательно развалится и от неё можно будет откусить кусок побольше.

Киев. Украина. Фото с веб-камеры

«ЕС давно уже понял, что Украина — это такая свадьба в Малиновке. Европа знает, что благодаря нацистскому режиму в Киеве Украина распадается. И Евросоюз, соответственно, будет извлекать из этого только выгоды для себя», — считает Alina A.

Ряд пользователей напомнили, что Украина оказалась в одиночестве на территории Европы потому, что никому в современном мире не нужен возрождаемый искусственно нацизм.

«Радикальных националистов нигде не уважают. Используют, это да, но потом на свалку. И в случае с Украиной это время пришло. Смысла уже нет, эта карта уже полностью разыграна», — поделился своим мнением Игорь М.

Нашлись и те, кто отметил, что, несмотря на все попытки, Украине так и не удалось стать настоящей частью большой европейской семьи.

Xinhuanet.com Киев. Украина

«Да всем плевать на комплексы Украины и её президента-клоуна. Украинские политики ведут себя так, будто Украина является частью Европы. А это не так. Вот представьте себе картину: вы жарите шашлыки на природе, вокруг семья и друзья — своя компания. А тут вдруг приходит какой-то бомж, грязный и вонючий, и недоволен тем, что его никто не пригласил. Не наливают и даже в палатку поспать не пускают», — написал Alex D.

Напомним, 22 мая директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил в эфире телеканала «Наш», что президент Украины Владимир Зеленский обижается на Европу из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией.