Материал издания «Главред», согласно которому Украина, имевшая «огромную фору» перед другими странами для создания собственного газового хаба в виде подземных газохранилищ и крупнейшей ГТС, превращается в газовый тупик, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 23 мая в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Прикольные они всё-таки. Самостоятельно профукать все свои возможности, но так и не понять собственной глупости. С «Газпромом» не судиться надо было, а договариваться. Просто, на уровне бизнеса, не впрягая в вопрос политику. Но нынешние украинские управленцы не способны договариваться. В этом вся проблема», — считает Борис А.

Многие пользователи считают, что руководство Украины само виновато в складывающейся ситуации. Люди убеждены, что украинцы решили выбрать политические игры против России, забыв при этом о своих экономических интересах.

«Украина своей русофобией потеряла всё, что можно было потерять! Промышленность, ВПК и многое другое. ЕС реально очень цинична и черства, ей глубоко наплевать, что будет со страной. Украина, к сожалению, стала недееспособным государством, руководимым клоунами», — поделился своим мнением Troy R.

Некоторые комментаторы уверены, что украинским властям куда важнее удовлетворять желания Соединённых Штатов, нежели заботиться о своей стране и своём народе.

Russian.news.cn В Киеве. Украина

«Предупреждали неоднократно, но вы нас не слушали. Вам по нраву лучше слушалось то, о чём вам пели США и Европа. Так что всё закономерно!» — отметил Владимир Ш.

Ряд пользователей вынес предположение, что весь мир понял для себя, что собой представляет Украина, и каждый попросту решил использовать это государство в своих интересах.

«Никто не будет связываться со скачущими с кастрюлями на головах. Это просто очевидно. Украину развели, а Германия теперь и заработает, и свой вес увеличит. Польша — следующая», — указал Игорь М.

Киев. Украина. Фото с веб-камеры

Часть граждан напомнили украинскому населению, что вскоре надобность транзита российского газа через его территорию попросту отпадёт и ему придётся что-то делать с пустыми трубами на своей земле.

«Вышиванщики, покупайте болгарки и ножовки, трубы, которые скоро будут без газа, можно ещё распилить и выгодно продать», — напомнил Евгений Б.

Нашлись и те, кто предрёк Украине серьёзные народные волнения, когда российский газ перестанет двигаться по территории этой страны. Люди уверены, что Украинцы окажутся в экономическом и политическом тупике, выходом из которого станет преждевременная смена власти в государстве.

«Этот газовый тупик скоро станет просто тупиком. Осталось дождаться, когда «Северный поток — 2» будет достроен, и тогда вся Украина взвоет», — предполагает Евгений Ч.

Nord-stream2.com Газопровод «Северный поток — 2

Напомним, 22 мая издание «Главред» опубликовало материал, согласно которому Украина, имевшая «огромную фору» перед другими странами для создания собственного газового хаба в виде подземных газохранилищ и крупнейшей ГТС, превращается в газовый тупик.