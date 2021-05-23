Заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел Украины Олега Николенко о том, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации», вызвало волну возмущения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 23 мая в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трансформация

«Ну и нафига озвучивать фантазии? Я вот думаю, чего это Россия такая добрая? После перекрытия канала она имела полное право перекрыть Днепр!» — считает Борис А.

Многие пользователи оказались в шоке от такой позиции украинского правительства. Люди убеждены, что Москве пора поставить Украине аналогичные условия, чтобы заставить Киев вернуть Крыму воду.

«Им тоже можно условие поставить. Хотите продолжать осуществлять транзит газа дальше в настоящем объёме? Тогда пускайте воду. Нет? Что же, режьте трубы на металлолом и в Польшу сдавайте», — предлагает Dmitry A.

Некоторые комментаторы убеждены, что Украина нарушает все имеющиеся в мире международные обязательства по обеспечению людей необходимыми средствами для существования, включая водные ресурсы.

Facebook Oleg Nikolenko Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко

«Вообще-то, существуют международные правила. Даже во время войны такие действия рассматриваются как нарушение. Израиль поставляет в Палестину воду, электричество и газ. И как бы они там ни молотились, никогда Израиль не прекращает поставку. Просто надо было в международный суд давно подать, когда только свет перекрыли. А так прошло. Значит, получается, что можно и воду перекрыть», — отметила Марфа В.

Часть людей считают, что деятельность руководства Украины является открытым проявлением фашизма. Граждане отметили, что никаких оправданий для киевских властей в данном вопросе быть просто не может.

«А ещё обижаются, когда их фашистами называют. Только и фашисты из них никчёмные. Ни на что не годные. Ни «плотину» толком построить не могут, ни залатать уже прорвавшуюся», — указала Елена Е.

Отдельные пользователи убеждены, что подобное отношение жители Крыма никогда не простят украинским властям и будут очень рады, если они прекратят своё прежнее существование.

Max Dawncat Вид на Крым

«Нацистский режим Украины лишний раз показал своё истинное лицо. Те, кто это раньше всех понял, решили отчалить из Украины. Украина распадалась, распадается и будет распадаться дальше, пока от неё не останется и кусочка незалежности», — поделился своим мнением Alina A.

Нашлись и те, у кого появились серьёзные вопросы к руководству России, которое почему-то не проявляет активных действий в сторону пресечения нарушений украинскими властями.

«Украина всё ещё не даёт людям положенную им воду, ведёт агрессивную политику и покушается на территориальную целостность России. Почему руководство нашей страны тихо сидит и даже голос боится подать?» — задаётся вопросом Иван Е.

NASA Фотоснимок Крыма со спутника

Напомним, пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в комментарии «Укринформу», что восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».