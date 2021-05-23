Заявление президента России Владимира Путина, в котором он пообещал жёстко ответить на любые посягательства на территорию страны и отметил, что страна выбьет зубы всем, кто попробует её где-то укусить, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 23 мая в социальной сети Facebook.

Жан Гранвиль. Пословицы. С волками жить — по волчьи выть. 1845

«Молодец! Прямо и точно сказано! Браво президент!» — написала Катерина К.

Многие пользователи заявили, что абсолютно солидарны с настроем российского президента и отметили, что России приходится разговаривать так, чтобы её начали уважать.

«Молодец! Ответил как подобает мужику, чтобы сразу поняли и слюни не распускали. Уважаю за смелость. Так мир устроен: боятся — значит, будут уважать», — считает Валерий К.

Некоторым риторика главы Российской Федерации показалась излишне вольной. Граждане считают, что такие словосочетания, как «выбитые зубы», не должны находиться в лексиконе президента нашего государства.

«Всем известна фраза: «Слова ни мальчика, но мужа». Сегодня, похоже, что «кое-кто у нас порой» впадает в своё «дворовое детство»!» — написал Геннадий Л.

Часть пользователей уверены, что внешний мир сам заставляет представителей России разговаривать на «повышенных» тонах и давать понять, что, в случае чего, ответ последует самый жёсткий.

Иллюстрация из книги. Сказки Киплинга Р. Д. Маугли. Вторая книга джунглей. Рыжие собаки

«С волками жить — по-волчьи выть! Язык дипломатии они не понимают, что уж говорить про внешнее окружение. Тут из внутреннего хватает желающих «американских пирожков» отведать, видимо», — предполагает Светлана А.

Ряд пользователей пришли к выводу, что слова Путина звучат как вынужденная мера. Это необходимо, чтобы отвадить злопыхателей от опасных попыток посягнуть на нашу территориальную целостность.

«Про печенегов забыл упомянуть, а так, это тот редкий случай, когда с Путиным грех не согласиться!» — поделился своим мнением Павел Н.

Нашлись и те, кто отметил, что речь президента России может идти также и о землях, которые находятся в сфере интересов нашей страны. Люди убеждены, что вскоре все бывшие российские территории вновь вернутся на Родину.

«Президент уже начал возвращать русские земли: Крым, Донбасс, не за горами Одесса, Харьков и прочая вся «незалэжная» Украина. Это неизбежно. Америка уже сейчас не может её удерживать в своих зубах, «хватка» ослабевает. Европа тоже «цинично» Украину игнорирует. Ещё год-два, и братья ваши побегут к Путину с мольбами возвратиться под башни Кремля. Украина потеряла связь с реальностью, живёт в националистическом угаре, но и это пройдет!» — считает Сара Г.

Напомним, 21 мая президент России Владимир Путин сделал заявление, в котором он пообещал жёстко ответить на любые посягательства на территорию страны и отметил, что страна выбьет зубы всем, кто попробует её где-то укусить.