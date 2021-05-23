Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно, вызвало жаркую дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 22 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Mil.ru Знания и Вооруженные силы РФ. Выступление Сергея Шойгу в рамках форума «Новое Знание»

"Наше руководство автопром-то нормальный создать не может! О каких роботах вообще речь?!» — возмущается Константин Г.

Многие комментаторы отметили, что боевые роботы в России созданы были уже достаточно давно, но учёные всё время бились над тем, чтобы вложить в их сознание достойный искусственный интеллект.

«Дак создали их уже давно. Работа всё это время велась над их интеллектом. Сейчас вроде как на вооружение уже поставили какие-то образцы», — делится информацией Армани Ц.

Некоторые пользователи выразили своё сомнение в интеллектуальности этого самого искусственного интеллекта в боевых роботах РФ. Люди уверены, что речь идёт о не самом сильном уме, который не способен заменить реального человека на поле боя.

«И на кой чёрт кидаться словами? Ладно, ещё поверить в то, что созданы боевые машины, способные воевать без участия человека, но зачем эта волшебная фраза «с искусственным интеллектом»? Боевая машина с ИИ — это когда она не просто хитрит, а делает это на основе обдуманного решения, а не заложенного алгоритма действий!» — отметил Андрей П.

Mil.ru Знания и Вооруженные Силы РФ. Выступление Сергея Шойгу в рамках форума «Новое Знание»

Часть людей выразила уверенность, что в голове у российских боевых роботов находится ненастоящий искусственный интеллект, а лишь программа с изначально заготовленным планом действий.

«Американцы, Китайцы, Японцы, Европейцы говорят, что искусственный интеллект появится не раньше 2050 года. Россия, которая не может сделать смартфон из своих комплектующих, создаёт боевого робота с якобы искусственным интеллектом. Действительно, чего заморачиваться со всякими там игрушками, нужно переступить через это и сразу в искусственный интеллект!» — указал Кенни А.

Ряд пользователей отметили, что люди ждут слишком многого от того искусственного интеллекта, которым на данный момент располагает человечество. Люди просто насмотрелись фантастических фильмов, считают комментаторы.

«Думаю, что Шойгу врать не станет, это однозначно, просто у людей представление об искусственном интеллекте ушло недостаточно далеко от каких-нибудь фантастических голливудских картин. Реальная жизнь, как это часто оказывается, выглядит более приземлено», — заметил Олег Е.

Нашлись и те, кто предрёк будущему человечеству судьбу людей из фильма «Терминатор» в случае, если разработка искусственного интеллекта в военных целях будет продолжаться.

Mil.ru Роботизация

«Сценарий Терминатора может стать пророческим. При всех плюсах, железяка теперь будет решать, жить человеку или нет. Вот это, лично для меня, настоящая дикость!» — поделился своим мнением Сергей Б.

Напомним, 21 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на марафоне «Новое знание», что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно.