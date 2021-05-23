Марш трансгендеров и дружественных к ним людей, который прошёл в центре Киева, породил жаркую дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к данному событию 22 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Ян Миль. Карнавал в Риме. 1645

"На Украине есть противники европейских ценностей? Чтобы попасть туда, нужно их ценности любить!» — считает Serega T.

Многие комментаторы считают, что Украина активно движется в сторону буквальной евроинтеграции и к принятию настоящих европейских ценностей. Люди не понимают, почему тогда высказывают своё неприятие по этому поводу украинские националисты, которые должны были бы радоваться марширующим трансгендерам по центру Киева.

«Они же двигаются потихоньку в Европу. А в Европу, как известно, можно попасть только через задний свой проход», — пишет пользователь под псевдонимом «Not Perfect».

Некоторые пользователи в принципе не понимают, зачем трансгендерам и другим извращенцам прилюдно заявлять о своих сексуальных предпочтениях. Граждане считают, что это сугубо личное дело каждого гражданина и не нужно выносить это на всеобщее обозрение.

«Ничего не имею против, но искренне не понимаю, зачем нужны эти марши? Это так важно, объявить на весь мир, с кем вы предпочитаете заниматься сексом?» — задаётся вопросом Ольга И.

Пауль Питер Рубенс. Жизнь Святого Игнатия Лойолы. Черти мучают Игнатия ночью

Часть пользователей указала на то, что подобные шествия являются сигналом к тому, что украинский народ достиг дна и не способен уже противостоять разного рода деструктивным тенденциям в обществе.

«Украинцы окончательно потеряли свою страну, к сожалению. Дешёвый секс-туризм, расцвела детская порнография. Не страна, а кучка сброда, ей Богу!» — написала Ая К.

Ряд пользователей убеждены, что западные кураторы создают различные организации людей с нетрадиционной ориентацией на Украине, чтобы лучше контролировать как верхушку этой страны, используя активистов в публичных акциях, так и для контроля популяции людей на этой территории.

«Однополые отношения продвигают как «гуманную» альтернативу принудительным методам сокращения рождаемости. В 60-х годах, когда о росте численности населения стали говорить как о серьёзной угрозе, американскими демографами были сформулированы методы сокращения рождаемости, среди которых числилось «поощрение роста гомосексуализма». Это, конечно, не основной, а один из методов сокращения рождаемости, наряду с абортами. ЛГБТ-идеология, эксплуатирующая идею «прав человека», также доказала себя эффективным тараном традиционных семейных ценностей, которые способствуют деторождению. Кроме того, несчастных гомосексуалистов используют как дешёвую оппозицию, которая всегда будет против мнения большинства», — поделился своим мнением Иван К.

Генрих Семирадский. Блудный сын

Нашлись и те, кто призвал руководство страны скорее спасать Украину от окончательного уничтожения. Люди убеждены, что украинские власти попросту не справились со своими обязанностями и не уберегли население от разложения.

«Наша окраина ведётся на европетушачьи ценности. Пора этих дураков забирать обратно к себе. Ни черта они не состоялись как суверенная страна», — отметил пользователь под псевдонимом «Братуха Честный-Прямолинейный».

Напомним, 22 мая на телеканале «Украина 24» состоялась трансляция того, как в центре Киева проходил марш трансгендеров и дружественных к ним людей.