На вопросы ИА REGNUM к последнему звонку ответил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Мария Васильева, ЯСИА Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев 1 сентября 2020 года на открытии Международной арктической школы в городе Якутске

Владимир Станулевич: Чем современные выпускники сильнее выпускников Вашего поколения?

Айсен Николаев: Сегодня хорошо видно, что дети, относящиеся к цифровому поколению, — они другие. Это поколение, родившееся в информационном обществе. Представители нового поколения «связаны» между собой благодаря таким вещам, как интернет в целом.

Неограниченный доступ к информации придает им уверенности в своих взглядах. Ценят честность и откровенность. Материальные блага уходят больше на второй план, на первый — креативность, коммуникабельность.

Детей этого поколения отличает прежде всего максимальная приближенность к информации, с которой они умеют отлично работать. Они быстрее развиваются, чем дети этого возраста 10−15 лет назад.

Для них нет границ как территориальных, национальных, так и языковых. В мире интернета всё глобализовано. Наши дети смотрят фильмы и сериалы на оригинальных языках, общаются с иностранцами, как с друзьями, в курсе всех трендов в мире.

Подобный вопрос мы задавали себе, когда разрабатывали треки для нашего республиканского проекта «Мы — будущее России!». Тогда мы назвали наш трек «Время сильных». Что мы имеем ввиду, когда говорим о том, что настает время сильных? В настоящее время, когда речь идет о восстановлении после пандемии, времени, когда мы все приспосабливаемся к новому формату жизни, самое главное, о ком мы должны помнить — это наши дети. В Якутии дети уже показали свою силу, справились с дистанционным образованием, быстро перестроились на новый формат обучения. Подрастающее поколение не должно терять своего ориентира развития, и в этом наша задача — приложить совместные усилия для обеспечения их полноценного развития и становления осознанных граждан.

Мы — это наши традиции, наши жизненные ориентиры, принципы. Мы — это наша Родина. Сейчас у нас с вами есть замечательная возможность стать крепче, лучше, а нашим детям дать лучшее будущее. Необходимо вовремя заметить те возможности, которые нам предоставляет время.

Якупова Инна Айсен Николаев

Сейчас нам как никогда нужно быть сильными духом, проявить твердую волю, стремиться развиваться.

Владимир Станулевич: Что нынешних выпускников делает слабее выпускников Вашего поколения?

Айсен Николаев: Нельзя называть одно поколение лучше, другое хуже. Но у многих поколений есть свои определенные черты, которыми они обладают. Одни из положительных черт моего поколения — это сплоченность и патриотичность. Уверенность в светлом будущем нашей великой страны. Дети 70-х, 80-х — это пионеры, октябрята, те, кого учили, что труд — это норма. Что трудом можно заработать уважение близких, своё имя и развивать страну.

Владимир Станулевич: Что, по Вашему мнению, нынешние выпускники должны сделать для России?

Айсен Николаев: Успех каждого выпускника — это стабильность и процветание страны завтра. Выпускникам предстоит сыграть решающую роль в развитии страны, стать движущей силой прогресса. Для этого выпускники должны постоянно учиться и самосовершенствоваться, чтобы поддерживать устойчивый уровень развития страны и стремиться к новым высотам.

По моему мнению, нынешняя молодежь должна идти в ногу со временем. Овладевать новыми технологиями, развивать креативную экономику. Уметь развивать Якутию не только добычей полезных ископаемых, но и зарабатывать своим интеллектуальным трудом. Быть сильными духом, телом и разумом. Не бояться труда, перемен.

Наша задача — создать им все необходимые условия и воспитать подрастающее поколение таким образом, чтобы они могли и хотели развивать нашу республику, ведь совсем скоро они будут задавать вектор развития нашей Якутии и страны в целом.

Для этого и был в свое время запущен проект «Мы — будущее России!».