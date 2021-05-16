Лесные пожары в Тюменской области «подпалили» имидж губернатора Тюменской области Александра Моора как главы одного из самых успешных регионов в России. «Чёрную метку» выдала Генпрокуратура РФ заместителю тюменского губернатора Ларисе Теплоуховой. Скорую отставку прочат и начальнику Тюменского управления МЧС Артуру Хачатряну, который занимает должность пятый месяц. А рядовой сотрудник Авиалесоохраны рассказывает о системных проблемах ведомства — нехватке компетентных кадров, низкой зарплате и общей бестолковости.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Эксперты говорят, что в мае 2021 года в Тюменской области сошлись сразу несколько неблагоприятных природных факторов. Земля за зиму глубоко промёрзла и поэтому не насытилась влагой, когда сходил снег. Большой воды не было, как и дождей. Из-за сухой и ветреной погоды в условиях 30-градусной жары в полях и лесах малейшая искра приводит к пожару серьёзного масштаба. Сообщается, что огонь в регионе прошёл уже более 200 тысяч гектаров. С таким бедствием в Тюменской области не сталкивались уже более десяти лет.

Не по Сеньке фуражка?

На ликвидации природных пожаров в Тюменском районе сосредоточена большая группировка сил и средств лесопожарных формирований Тюменской авиабазы, парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», подразделений МЧС России и Минобороны, добровольных пожарных формирований, муниципальных пожарных охран, арендаторов лесных участков, используется техника дорожно-строительных служб и фермерских хозяйств. На помощь тюменским пожарным прибыли отряды из Югры, Ямала, Забайкалья, Хакасии, Курганской и Свердловской областей, а также Пермского края. Сообщается о полутора тысячах огнеборцев, задействованных в ликвидации бедствия. А переломить ситуацию не получается уже месяц.

На тушение лесных пожаров в Тюменской области дополнительно перебрасываются 197 авиапожарных и 3 летчика-наблюдателя ФБУ «Авиалесоохрана»

Общественные нервы на пределе. Сейчас самое время кинуть уставшим от смога над тюменскими городами и поселениями, потерявшим имущество в огне людям кого-нибудь на растерзание из «ответственных лиц». Таковых долго не искали. В местных СМИ появилась информация, что из-за непрекращающихся природных пожаров в регионе намерены отправить в отставку начальника ГУ МЧС по Тюменской области Артура Хачатряна. В пресс-службе ведомства данную информацию не подтверждают.

В социальных сетях данная информация вызвала недоумение. Артур Хачатрян недавно руководит региональным управлением МЧС, но уже снискал популярность у населения и уважение сотрудников.

«Почему не отправляют в отставку тех, кто охоту с первого мая разрешил?» — спрашивает участник группы «вИшиме.орг».

«Снимать нужно чиновников и заместителей, отвечающих за охрану лесов. При чём тут МЧС? Руководству области нужно было месяц назад принять те решения, которые приняты сейчас, а не надеяться на авось пронесёт», — пишут в группе «Тюмень | Регион — 72» в социальной сети «ВКонтакте».

Телеграм-канал «Незыгарь» отметил, что ситуация с природными пожарами в Тюменской области настолько тяжёлая, что в область руководить ликвидацией бедствия приехал замруководителя МЧС России Александр Чуприян.

«Российские леса горят каждый год. Но в этом году катастрофа в Тюменской области, на которую сейчас приходится более 90% всех возгораний в стране. Мало сомнений, что пожарный сезон не пересидит губернатор Александр Моор. Его провалы уже столь же очевидны, как и у Сергея Левченко в Иркутской области при наводнении в Тулуне», — рассуждает «Незыгарь».

Gtrkchita Цитата из видео Федеральные авиапожарные из Забайкалья и Бурятии переброшены на помощь в ликвидации лесных пожаров в Тюмень

Отмечается, что при прежнем губернаторе, ныне полпреде президента в Уральском федеральном округе Владимире Якушеве, который руководил Тюменской областью 13 лет, «подобных пожаров и близко не было».

«Не далее как в марте Моор докладывал Якушеву, что регион полностью готов к пожароопасному сезону: якобы и патрулей хватает, и техника закупается. Теперь за головотяпство придётся отвечать. Около Кремля говорят, что полпред Якушев крайне недоволен Моором», — резюмирует «Незыгарь».

Зато прибывшие для координации действий сил на пожаротушении упомянутый выше заместитель руководителя МЧС России Александр Чуприян и заместитель руководителя РослесхозаАлександр Агафонов благосклонно отнеслись к организации работы по ликвидации природных пожаров в регионе.

«Давайте без паники», — обратился 21 мая то ли к комментаторам в социальных сетях, то ли к журналистам Александр Агафонов.

И посыл его обращения к тюменцам был предельно ясен. Сперва пожары надо потушить, а потом определять по Сеньке ли фуражка. И с ним трудно не согласиться. К примеру, известный ишимский общественник в группе «вИшиме.орг» называет главу Тюменской области «бухгалтером в сатиновых нарукавниках», упирая на то, что человеку с экономическое образованием пожары неподвластны. По данной досужей логике в губернаторы лишь люди из лесоохраны годятся.

Aviales.ru C участием авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана» ликвидирован крупный лесной пожар в Юргинском районе Тюменской области

Телеграм-канал «Тюменская уМоора» предполагает скорую отставку директора ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» Анатолия Старостина и директора департамента лесного хозяйства Тюменской области Леонида Остроумова. А по информации «Гринпис», площадь, пройденная огнём в Тюменской области, вообще занижена.

«Больше всего федеральных проверяющих, в том числе человека из Администрации президента РФ, возмутил факт занижения объемов пожаров в Тюменской области», — заявляет телеграм-канал «Тюменская уМоора».

Так «Гринпис» или некий «аппаратчик» возмущены? Вы уж как-то определитесь, господа критики.

«Многие могут получить по шапке»

Конкретно и весомо заявил об ошибках в ликвидации тюменских лесных пожаров заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев. Надзорное ведомство выявило просчёты при обеспечении лесопожарных формирований техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров, недоукомплектование личного состава. Обнаружены недостатки при проведении противопожарных мероприятий, в том числе по оборудованию специальных минерализованных полос, устройству пожарных водоёмов и подъездов к ним, были выявлены грубые нарушения пожарной безопасности лесопользователями. Заместителю губернатора Тюменской области Ларисе Теплоуховой вынесли предостережение. Претензий к губернатору Александру Моору высказано не было.

Не хватает техники, сотрудников, мизерная зарплата. Об этом сообщил порталу 72.ru один из огнеборцев Авиалесоохраны на условиях анонимности. Мужчина приехал на помощь тюменским пожарным из соседнего региона. В десанте он трудится уже десять лет. Кадровый голод в системе он поясняет низкой оплатой труда. За десять лет его зарплата с 25−35 тыс. рублей снизилась до 20 тыс. рублей. Выручают командировки в другие регионы, когда оплата труда достигает 500 рублей за час.

Что касается сотрудников МЧС, то они не тушат леса, у них нет права туда заходить при пожарах. Эмчеэсовцы уполномочены сбивать огонь у дорог, ведущих в населённые пункты, поясняет огнеборец.

Меж тем у пожарных десантников из Авиалесоохраны нет элементарного обеспечения.

«Нам лично спецформу не выдают уже второй год, приходится покупать её за свой счёт», — подчеркнул пожарный десантник.

Респираторы, спальники, котелки, палатки, рюкзаки с оборудованием для тушения, противопожарные костюмы — всё это покупается на свои кровные. Мужчина отмечает, что только в его подразделении за десять лет в результате сокращений со 110 человек осталось только 30. Но пожаров за эти годы меньше не стало.

«Оптимизация, изменения в Лесном кодексе в середине нулевых… И поехало. Такое ощущение, что хотят сделать хорошо, но всё разваливают. Зачем — непонятно», — сетует огнеборец.

Также он отмечает, что в самой системе защиты лесов процветают коррупция, хищения, побратимство и кумовство, и ею зачастую управляют люди, её совсем не понимающие. В ликвидации тюменских пожаров «человек с земли» увидел ряд ошибок.

Aviales.ru Тушение лесных пожаров в Тюменской области

«Мне кажется, что в Тюменской области Авиалесоохрана не развита. При помощи авиации лесные пожары тушить легче и эффективнее. У вас, например, вспахивают и делают минполосы тракторы «Беларусь». Это же ерунда при таких масштабных пожарах! В других регионах это делают на бульдозерах. Разница колоссальная. Я у вас еще их не видел. Нужна мощная техника, чтобы остановить пожары, и правильная организация по их ликвидации», — отмечает специалист.

Кроме того, тюменские власти, на его взгляд, затянули с решением ввода режима ЧС. Его отряд прибыл в регион в первых числах мая, а режим ЧС введён в объятой огнём области только 11 мая.

«По моему опыту, за такое многие могут получить по шапке. В том числе и губернаторы. Сгорели сотни гектаров в области. Это огромный ущерб», — отметил огнеборец.

Шашлыки, окурки, пал, погодные условия, мусор, сухие грозы. Все эти причины природных пожаров имели место, считает специалист. Однако причиной пожаров могут быть и поджоги, так как появилось много частных лесопилок, а куб горелого леса стоит копейки, а негорелого — очень дорого.

Меж тем за сутки на 22 мая в Тюменской области, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Ярковском районе парашютисты-десантники, работники наземных лесных служб остановили распространение огня крупного лесного пожара площадью 11 тыс га. Благодаря победе над «ярковским очагом» площадь локализации действующих в регионе лесных пожаров достигла 90%, отмечают в ведомстве. С учётом «ярковского очага» сегодня в Тюменской области продолжаются работы по ликвидации 16 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем 19 235 га, в том числе остановлено распространение огня восьми пожаров на площади 17 917 га.