Решение полиции по поручению прокуратуры Чукотки начать проверку после публикации в соцсетях фото, на котором мужчина стоит на фоне множества убитых на охоте гусей, из которых выложена надпись «Чукотка 2021», вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 22 мая в социальной сети Facebook.

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«Этого охотника очень злит, что у его жены прекрасный любовник, но гуси-то в чем виноваты?» — задаётся вопросом Гоги Н.

Многие пользователи оказались в шоке от опубликованного снимка. Люди считают, что не только количество умерщвлённой дичи внушает ужас, но и то, что с их тушками поступили так кощунственно.

«А он сожрать-то их сможет не подавившись? Ну ладно, если на пропитание, то два или три, ну может пять, но от такого количества его разве не разорвёт?» — возмущается Михаил Ч.

Некоторые комментаторы не понимают, зачем убивать столько пернатых. Граждане сделали вывод, что подобный способ охоты говорит лишь о садистских наклонностях подобных охотников, ведь убивают они не ради пропитания, а ради удовольствия.

«Вот зачем ему столько? Он их что, за раз съест? Отрываться на животных — это просто гнусно. Когда уже у нас наконец-то появятся реальные законы, защищающие животных?» — написала Евгения К.

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Часть граждан указала, что данный охотник явно был не один и правоохранителям необходимо искать целую группу жестоких убийц птиц на Чукотке.

«Неужто вы думаете, что он один столько настрелял? Там по любому несколько охотников было, просто один решил похвастаться, за что сейчас может и получить свою уголовную «награду», — отметил Алексей С.

Ряд пользователей вынес предположение, что данный охотник, который был запечатлён на снимке, судя по всему, не боится быть пойманным, а значит, имеет способы повлиять на расследование.

«Да отмажется он. Окажется чиновником или местным бизнесменом, а может, просто «уважаемым» человеком, которого нельзя обидеть. Быть может, найдётся ещё и лазейка в законе. Скажут, что с ними был коренной житель и что коренному населению разрешено добывать столько дичи», — предположил Алексей Г.

Нашлись и те, кто не видит способа прекратить жестокие убийства множества животных руками человека. Люди считают, что смерть братьев наших меньших не должна становиться источником удовольствий для людей.

«Жалко гусей. Вылупились, росли, летали, стремились выжить и дать потомство, чтобы по итогу быть убитыми ради забавы. Пусто пусть ему будет», — пишет Tamara K.

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Напомним, 21 мая на сайте прокуратуры Чукотского автономного округа появилась информация, что полиция по поручению прокурора Чукотки начала проверку после публикации в соцсетях фото, на котором мужчина стоит на фоне множества убитых на охоте гусей, из которых выложена надпись «Чукотка 2021». Данного гражданина подозревают в незаконной охоте.