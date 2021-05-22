Заявление исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором он подтвердил подлинность циркулирующего в соцсетях проекта документа по поводу делимитации границы, планирующегося к подписанию с Азербайджаном, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 мая в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Братья

«Отлично, наконец-то Армения очнулась от мифических сказок и возвращается в реальность. Теперь границы и территориальная целостность Азербайджана больше не смущает армянского премьера», — написал Ramiz R.

Многие пользователи пришли к выводу, что у Пашиняна попросту не осталось никакого иного выбора, как подписать делимитации границы и отказаться от претензий на спорные с Азербайджаном территории.

«А что, у него были другие варианты? Конечно же, он должен был подтвердить делимитацию. Как можно по соседству жить, не разделив границы?» — задаётся вопросом Huseyn A.

Некоторые комментаторы заявили о том, что считают фигуру Пашиняна наилучшей в политической верхушке Армении, ведь именно он ведёт свою страну к долгожданному миру с Азербайджаном. Люди считают, что те, кто выступает против него, хотят новой кровопролитной войны.

«Молодец, Пашинян! Единственный человек во всей Армении, у которого есть мозги и который хочет делать что-то хорошее для развития Армении. У других вместе мозгов просто пустая болванка», — поделился своим мнением Ramin H.

Primeminister.am Никол Пашинян на митинге на площади Республики, 1 марта 2021 года

Часть граждан убеждена, что реваншистские настроения в Армении поддерживать нельзя, ведь они могут привести лишь к очередным жертвам среди обеих сторон конфликта. Поэтому нужно такие вопросы решать только за столом переговоров.

«Не надо поддерживать реваншистов! Они разве мечтают ещё о тысячах могил своих детей? Нужно закончить всё миром раз и навсегда, чтобы потом не возвращаться вновь к болезненному вопросу», — считает Pakiza A.

Нашлись и те, кто задался вопросом: что делать с тысячами погибших в этой трагической войне? Люди считают, что виновные должны понести наказание, иначе жертва простых людей окажется попросту бессмысленной.

«Ну, что, армяне, как дела? Парни в Карабахе погибали, а теперь ваш премьер-министр пустил их жертвы по ветру. Ну, судя по всему, выбирают себе достойных. Жаль павших, они бы хотели жить, а не умирать за мутные игры армянской верхушки», — написал Евгений Ч.

Минобороны Армении Нагорный Карабах

Напомним, 20 мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил на внеочередном заседании парламента подлинность циркулирующего в соцсетях проекта документа по поводу делимитации границы, планирующийся к подписанию с Азербайджаном.