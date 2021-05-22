Заявление американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска о том, что скоро в России и некоторых странах СНГ официально появится марка электромобилей Tesla, а также будет рассмотрена возможность строительства соответствующего завода на территории РФ, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 21 мая в социальной сети «ВКонтакте».

«Рыночная сцена в Константинополе», Иван Айвазовский, 1860

»Гражданам России бы просто покушать доширака! О каких «Теслах» речь? Метро для чего придумали?» — пишет Leo M.

Некоторые комментаторы оказались в недоумении от того, что премиальная марка электромобилей Tesla будет продаваться в России, которая испытывает не лучшее экономическое состояние в данный момент. Другие указали, что сверхдорогие автомобили имеют большую популярность среди зажиточного слоя граждан нашей страны.

«Пошли комментарии про хлебушек и дошик. Но разве БМВ, «Порше» и подобные авто за пять и более лямов не покупают в России? Откуда у них деньги — другой вопрос, но сомневаться, что «Тесла» не найдёт себе покупателей в России — глупо!» — считает Сергей К.

Heisenberg Media Илон Маск и его Тесламобиль

Часть людей отметила, что разговор о строительстве завода Tesla в России слишком преждевременный, ведь Маск зачастую делает громкие заявления, но затеи миллиардера не всегда приходят к буквальной реализации.

«Безусловно, это такие же прожекты, как строительство Илоном Маском гиперлупа. «Тесла» может продаваться исключительно при её субсидировании государством. Ну и, кроме того, у Маска ушло более семи лет, чтобы наладить производство электромобилей в США и более десяти лет для выхода на первую прибыль. Заниматься созданием производства в России ему явно некогда», — отметил Владимир Щ.

Большое количество комментариев было посвящено тому, что Российская Федерация крайне слабо подготовлена к появлению большого количества личного электротранспорта у жителей страны. Более того, суровый российский климат может просто не сочетаться с выдержкой электробатарей, используемых в Tesla.

Завод Тесла Варденклиф на Лонг-Айленде в 1904 году

«В России нет полноценной инфраструктуры под электромобили. В Европе эти розетки на каждом углу стоят и в каждом гараже проведены», — отметил Dmitry N.

«Инфраструктуры под них практически нет. От розетки дома её не зарядишь. Значит, в ближайшее время только в Москве и Питере, может быть, будут покупать единичные экземпляры. Литий-ионные аккумуляторы лихо деградируют на холоде, а климат у нас американскому не чета. Эту батарейку раз в год-два менять проблематично и дорого. Нерентабельная идея, выходит, в ближайшие лет десять-пятнадцать» — поделился своим мнением Анатолий Б.

Нашлись и те, которые заметили, что говорить о строительстве американского завода на территории России недальновидно, ведь между странами наблюдается ожесточённое противостояние с непонятным исходом.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль Тесла, Илон Маск

«А зачем в России завод «Тесла»? Ну, какое-то количество рабочих мест, конечно, он покроет, но в перспективе что? А если мы с Америкой вконец разругаемся? Что тогда? Всех людей работы лишить? Вы с кем бизнес собираетесь строить? С врагами?» — обращается Иван Е.

Напомним, 21 мая американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил во время выступления на российском марафоне «Новое знание», что скоро в России и некоторых странах СНГ официально появится марка электромобилей Tesla, а также будет рассмотрена возможность строительства соответствующего завода на территории РФ.