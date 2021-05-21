Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь подтвердила информацию о том, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Это действительно так. В свое время я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла!.. Мне важно было донести свою историю, видение и переживания от того, что происходит со мной, [остальными подозреваемыми] Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко», — написала Дугарь.

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Первый независимый» и «112 Украина», а также — на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Часть комментирующих сочли признание Зеленского своеобразным давлением на суд. Иные спросили, почему Зеленский не общается с матерью писателя Олеся Бузины, убитого в 2015 году.

«Я так понимаю, что все нацики у него в друзьях ходят!!! Вот бы его дедушка «порадовался» бы за внука!!!» — написал Александр Г.

Читайте также: СМИ узнали о прошлом деда избранного президента Украины Зеленского

«А сиплый не хочет услышать «историю видения и переживания» от мамы [убитого украинского писателя] Олеся Бузины?» — задался вопросом Дима К.

«Он со всеми обвиняемыми в убийстве переписывается или только с особенными?» — спросил ХЕРСОНЕЦ.

«Он знает своё будущее!!! И пытается заранее подружиться с контингентом…» — отметил Григорий М.

(сс) Lystopad Место убийства журналиста Павла Шеремета

«Где это видано, чтобы подозреваемые в убийстве общались с президентом в чатах, он… [«больной»] на всю голову, еще и афиширует это», — пишет Nora.

«С таким «государем» вернёмся к границам 1938 года… Дедушка Ленин начал губернии собирать, да не на тех напал…» — иронизирует Елена М.

«Убийцам прощения, а нормальным — обвинения», — отметила Тамара.

«О как интересно… У него миссия — всю шваль освободить от ответственности?» — задается вопросом Daxik R.

«Я понял! Нужно вальнуть публичное лицо, чтобы Зе[ленский] добавил тебя в ватсап. Пенсионеры — на охоту!» — шутит Vladislav Odessa.

«Представители одной интеллектуальной лиги. Высшее должностное лицо в положительной коннотации рассказывает о постоянном контакте с подозреваемой в тяжком преступлении. Прекрасный месседж «независимому» украинскому суду», — написала Inna P.

«Сказал же президент, если б он знал, кто убийца, поступил бы даже не по закону, чтобы его наказать. Вот из таких ручейков и собирается река», — пишет Марина.

«Дугарь переписывается, Стерненко созванивается… Чикатило не в то время родился…» — не без иронии отметил Сергей Щ.

«Заберите у него (Зеленского — О. П.) диплом юриста!» — призвала Оля П.

Horim Место убийства журналиста Олеся Бузины. Киев

«Это просто лютый п****, чтоб подозреваемый в убийстве с президентом переписывался, а тот еще и публично перед кучей журналистов этим хвастался. Более явное давление на суд и представить сложно», — добавил Станислав М.

«В какой ещё стране такое возможно, а если бы она в СИЗО сидела, он бы чё, напильник ей передал…» — задумался Vovan N.

Читайте также: Зеленский показал переписку в своём телефоне оппозиционному журналисту

Напомним, 20 мая в ходе своей пресс-конференции, отвечая на вопрос о расследовании дела об убийстве журналиста Шеремета, Зеленский сообщил прессе, что он переписывается с одной из подозреваемых по этому делу, Яной Дугарь.