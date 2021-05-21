И вновь новость, которая не может не ужасать. Опять ученик напал на педагога. Сколько такой дряни уже случалось в разных городах?

Иван Шилов ИА REGNUM Инфернальный оскал

На этот раз жуть произошла в Березниках. Десятиклассник пришёл в школу, вытащил ножи и стал убивать учительницу. Просто сказал «здравствуйте» и начал бить лезвиями. Нападавшего остановил охранник, прибежавший на подмогу, когда его позвали другие ученики. Остановить своего сверстника они то ли не смогли, то ли не пожелали.

В этой новости пугает прежде всего регулярность: она — звено в цепи аналогичных событий. И я сейчас не только о совсем недавно случившейся бойне в Казани. Ведь были ещё и Пермь, и Бурятия, и Ивантеевка, и Подмосковье, и Благовещенск, и, самое адское, Керчь — по России, на самом деле, произошли десятки подобных случаев. Не обо всех знаем. И я говорю о беспределе в школах на протяжение четырёх лет — говорю как о главной угрозе нашему государству, нашему народу. Именно так. Они страшнее, чем любые санкции.

Потому что наши дети хотят убивать наших детей. И убивают. Как им угодно.

После трагедий говорится много слов, но многие из них, как правило, отнюдь не на пользу — наоборот, во вред. Ведь называются имена убийц — и так им создаётся паблисити. А реального противодействия нет. Не считать же таковым заборы вокруг школ? Более того, ситуация становится всё хуже.

Kzn.ru Стрельба в школе №175 в Казани

После трагедии в Керчи у меня выходил текст «Культ маньяков» — о том, что у керченского выродка появились обожатели. После Казани случилось аналогичное — только хуже. Для начала гнусные люди принялись плодить фейковые страницы с именем и фамилией убийцы. Только за один день их заблокировали несколько сотен. Но самое жуткое, когда в социальных сетях малолетки признаются в симпатиях к нелюдю, ища тому оправдания. И маленькие девочки в тик-токе называют его крашем и красавчиком. Вот оно — дно, за которым геенна огненная; или она уже здесь?

Собственно, трагедия в Казани, как детонатор, активировала страшное. Подростки начали массово хвастаться и грозиться друг другу, что будут резать и стрелять в школах. Кто-то попытался перейти от слов к действию. Потом твердил, что он пошутил. Но, так или иначе, демонов выпустили наружу.

И это не сгущение красок, отнюдь. Тут в целом опасно другое — преуменьшение проблемы, которая по факту колоссальна. Хватит обманываться — это не исключения, не выверты; это банальность и системность зла. И она будет лишь нарастать. А вместе с тем хватит жалеть выродков — важно понять: они же дети пришли убивать, и больше им ничего не нужно. Об этом я писал текст пару лет назад — «Они же дети прикончат Россию». И стало только хуже.

Медиа давно канонизировали маньяков и серийных убийц. Сколько фильмов о них снято? Или недавно Ксения Собчак радостно вытащила в эфир скопинского нелюдя, державшего в подвале и насиловавшего двух девочек. И дико, что люди, как истинные идиоты, ухитряются искать маньякам и сволочам оправдания. Прекрасно помню, что когда писал курсовую работу, то находил сотни комментариев в поддержку Чикатило («санитар планеты» и прочее).

Есть и ещё одно, крайне важное: то, что легализует в мозгах нападающих и убийц их преступления. В моём романе «Книга Греха», изданном десять лет назад, герой говорит: «Миллионы людей считают себя жертвами. Жертвами политики, экологии, экономики, порчи, неважно чего — важно быть жертвой. Те, кто в кинотеатре, не просто жертвы: они считают себя избранными, и их тщеславие порождает действие. Каждый из них болен. Каждый хочет сделать больным весь мир».

Речь идёт о секте распространяющих вирус. Но, конечно, это лишь аллюзия — и только. Главный вирус — тот, что сидит в сознании людей. И он живуч в школьных убийцах. Обратите внимание, с каким напором оправдывают — ключевое слово — казанского выродка. Мол, он стал кем-то вроде защитника тех, кто подвергался буллингу в школе. Но! Травле, нападкам в школах подвергались многие и во все времена. Однако лишь единицы из них шли мстить.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Дух же современности в том, что так называемые жертвы разрешили себе всё — для них важны только они, а жизни других людей, наоборот, ничего не значат. Они боги для себя (как и кричал нелюдь в Казани: «Я бог!») — ведь есть лишь они и никто больше. И им можно вершить якобы правосудие. Но вместе с тем они настолько трусливы, что намеренно в качестве жертв выбирают слабых. Удивительно, конечно, но всё это я описывал в «Книге Греха» десять лет назад. Неслучайны там слова Сергея Шаргунова на обложке: «Эта книга предвещает большие социальные потрясения. Не говорите потом, что ничего не знали».

Это, собственно, детальный разбор в контексте проклятого вопроса «кто виноват». А теперь к другому проклятому — «что делать». В своих статьях (в том числе и в ИА REGNUM), передачах я подробно анализирую это. Если очень коротко, то необходимо: создание матрицы не по типу «ты или я», а по типу «ты и я»; возрождение образования, которое не должно подаваться как услуга; психологическая помощь в стране, которая будет нормально функционировать; демонстрация в широком доступе не злодеев, а подлинных героев; возвращение от либерально-рыночной идеологии к идеологии коллективной; построение внятного гражданского общества; чистка и контроль социальных сетей; полное лишение убийц публичности — но! Главное и ключевое — это воспитание человека. Без него всё остальное — пусто. Воспитание на всех уровнях!

Если же говорить о самом простом, а сказать надо, то хватит уже заигрываний с выродками. Для тех, кто нападает на учителей, для тех, кто устраивает стрельбу и резню в школах, — самое суровое наказание. Только так. Вот сейчас этому ученику из Березников дадут покушение на убийства — ну, отсидит он лет пять в лучшем случае. А должен сидеть он пожизненно. Потому что его уже ничто не исправит. И от таких, как он, и тем более от таких, как казанский нелюдь, мы должны защищаться. Иных вариантов нет. Защищаться и признавать тот факт, что очень многие дети и подростки (есть соблазн сказать — поколения) упущены нами и потому несут смертельную угрозу. Если не осознать этого, то мы рискуем утратить в будущем всё. В буквальном смысле — всё. Долго ещё станем ждать?