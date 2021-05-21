Школы Разумного неожиданно закрыли двери для всех посетителей. В школьных чатах учителя попросили родителей обязательно прийти за своими детьми. Встревоженные взрослые в мессенджерах гадали, что же произошло, школьников буквально передавали из рук в руки на входе в здания. В чатах детских садов тоже попросили забрать детей в строго определённое время. В местном паблике спустя несколько часов появилась первая информация — полиция проводила учения.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Уважаемые подписчики, насчёт сегодняшней ситуации с закрытием учебных заведений посёлка и человека с якобы автоматом: не переживайте. Проходили учения. Условный преступник оперативно задержан. Мы с самого начала на телефоне с полицией были, как поступил сигнал. Попросили не поднимать панику, поэтому не размещали тревожные сообщения от подписчиков. Полиция сработала оперативно, так что беспокоиться не о чем», — успокоил пользователей администратор сообщества «Разумное on-line».

Подписчики разразились гневом.

«В любом случае так с людьми нельзя поступать, родители себе места не находили с первых сообщений о закрытии школ, а вы знали и молчали…» — пишет Сергей В.

Дарья Анатонова ИА REGNUM В классе

«Идиоты. У меня больше нет других слов. Странные учения, я чуть с ума не сошла, когда мне начали звонить ребёнок взволнованный со школы и учителя с просьбой забрать детей. Я их пока с разных школ собрала, потом за младшей в сад, калитка закрыта, никого не пускают. У меня давление шарахнуло. Разве так проводят учения? Мы с мужем неслись с работы, нарушая ПДД. Я просто в шоке», — категорична Тина С.

«Странные учения, конечно, родители с работ за детьми приезжали», — поддерживает Ваня Н.

«Великолепные учения, людей трясёт от стресса и запах валерианы по посёлку стоит. Просто браво», — иронизирует Анатолий.

В целом жители не против учений силовиков, их возмущает отсутствие официальной информации, ведь из эмоций и слухов как раз и может начаться паника.

«Хочется, чтобы теперь те люди, которые придумали всё это, вышли и посмотрели всем родителям в глаза. И объяснили, чем они руководствовались, не предупреждая, в связи с последними событиями, такое творить. Сколько людей сегодня они чуть не довели до сердечного приступа. Паника, которую они навели. Бессовестные!» — возмущена Мидори.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ученики в классе

Свой комментарий о «суете» в посёлке оставил телеграм-канал «Жесть Белгород»:

«Как нам сообщили, женщине показался странным молодой человек на улице, она обратилась к полицейским, и понеслось. Человека проверили, ничего опасного у него не было».

21 мая в школах Белгородской области проходят праздники «Последнего звонка». После того как напряжение спало, разуменские выпускники четвёртых, девятых и одиннадцатых классов вышли в школьные дворы на торжественные линейки.