Воронежцы в социальных сетях ответили заместителю руководителя городского управления транспорта Максиму Захарову, заявившему, что качественная работа общественного транспорта требует иного, более высокого тарифа.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

Чиновник выступил в прямом эфире в социальных сетях 21 мая. В частности, он заявил, что действующий тариф на проезд в Воронеже (21 рубль при оплате картой и 23 рубля при наличной оплате) не покрывает затраты перевозчиков и качества от них можно требовать при стоимости проезда на 15 рублей выше.

«По-другому обеспечить качественное выполнение работы нереально. Основные проблемы складываются как раз из экономической подосновы. Субсидирования нет, льготных перевозок нет, тариф примерно на 15 рублей ниже, чем тот, при котором всё должно работать», — заявил Захаров.

Об этом: Проезд в Воронеже должен стоить на 15 рублей больше — чиновник

Реакция горожан, которые уже не раз слышали от властей обещание наладить работу общественного транспорта при повышении тарифа, не заставила себя ждать. Пользователи высказали предположение, что для воронежцев экономически невыгодны сами чиновники.

«Я уверен что для нас, Максим Захаров экономически не выгоден!» — написал Евгений Ж.

«Смешно, ой как смешно… После того, как дорожает проезд, дорожает все на прилавках в магазинах… А что с зарплатами? Или хотя бы с условиями перевозки? Я был бы согласен платить по 50 рублей, но с хорошими условиями перевозки, кондиционер в автобусах, да и их езда по расписанию… Я думаю, что Максим Захаров экономически нам не выгоден…» — поддержал Максим Э.

Заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров

В комментариях пользователи призывают уволить чиновника, сделавшего такое заявление, а тариф оставить прежним.

«Цену оставить, но обязать в вечернее время с 20:00 до 00:00 определенное количество маршруток оставлять на линии… Кто не сможет/не захочет, пусть отказываются от маршрута… Они ж говорят о рыночном регулировании… Вот рынок и порешает — останутся те, кому выгодно и экономически обосновано», — отмечает один из пользователей.

«Пусть этот самый чиновник сделает зарплату, как свою среднюю, и заодно служебную машину сдаст», — предложил Максим С.

«Стоимость должна как-то коррелировать с качеством. Можно платить и по 40 рублей, но тогда сделайте все так же, как в Москве, с расписанием, кондиционерами и остановками», — написал Илья Н.

«Возможно, чиновник, который забыл, когда в последний раз ездил на маршрутке, думает, что внутри они выглядят так», — написал пользователь Регион Воронежский, приложив фото салона лимузина.

«Им и сейчас много… за такую езду им 15 рублей хватит», — считает Николай Г.

«Если пересадки бесплатные — то вполне неплохо. И если водители будут на зарплате», — согласился с чиновником Тимур З.

«То же самое было и перед прошлым подорожанием, ржавые корыта с водятлами как были, так и остались», — зло напомнил Irvin Van.

«70 рублей до работы тратить, если без пересадок, конечно, это плюс-минус 1500 на проезд в месяц, но наш прожиточный минимум — 9747 рублей. Представьте, от этих денег отнять 1500, а если еще и с пересадками, то ещё минус 1500, на что люди будут кушать? На 7 тысяч в месяц? Макарошки всегда по одной цене, ими только питаться? А студентам с стипухами в 500 рублей, 2500 рублей? Даже на проезд от общаги не хватит, вот это сказка», — возмущена Владислава К.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка. Воронеж

«То же самое почти говорили про предыдущий подъем, мол, 23 рубля — нормально», — напоминает Станислав С.

«Я солидарна. Вот когда будете работать водителем, тогда и узнаете, те, кто против. 35 рублей это норм. Я в другом сомневаюсь. Что всё будет как по часам», — написала чиновника Liisa Nordin

«Хорошо, поднимут проезд — поднимут план. И какой профит пассажирам и водителю в этом случае? Или вы хотите сказать, что в прежние разы повышения цен за проезд план (который вынь да положь) не поднимался для водителей? В 19-м году «они» сели-подумали-решили — надо поднимать цену проезда, а то не хватает средств для реализации планов. А теперь вдруг, через два года — надо еще поднять цену проезда, причем аж в 2 раза!» — написал Константин К.

«Я согласен. Только чтобы транспорт был чистым, ходил по расписанию, круглосуточно, обеспечивал время ожидания не более 10 минут, с заполнением согласно норматива, с кондиционированием. Оплата в режиме от точки до точки», — написал Alexander Shadow.

«Ну тогда и такси поднимайте цену, и зарплаты тысяч на 20 поднимайте, а то властям мало. Нам всем че делать? Платить никто не хочет большие деньги, а платить за хату, за такси, маршрутку и всякое прочее — ценник растет», — возмущён Санёк В.

«Если вы хотите повышать проезд, то хотя бы автобусы нормальные сделайте, а не ПАЗы и маленькие автобусы. Если и горожане будут довольны, то и водитель тоже, и тогда поднимайте. Ездят старики, вы думаете, у них большая пенсия? Ошибаетесь. Чтобы прожить на 10 тысяч, надо за квартиру заплатить, еду купить, чтобы на месяц хватило. А некоторые ещё и меньше 10 тыс. получают. Делайте на всех маршрутах автобусы большой вместительности. Люди экономят на всем», — напоминает чиновникам Сергей С.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка ПАЗ. Воронеж

«Чиновник даже не в курсе, что проезд у нас 23 рубля? Истинный слуга народа», — написала Наталья К.

«Почему именно на 15, а не на 17 или 35? Наверное, есть какие-то экономические обоснования, ну так представьте это публике, или это вдруг коммерческая тайна?» — спрашивает Константин К.

В комментариях воронежцы требуют от властей привести в порядок как сам транспорт, так и решить проблему с кадрами, напомнив, что водители маршруток за рулём нередко курят, говорят по телефону, устраивают «гонки» на дорогах.