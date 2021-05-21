Вашингтон резко охладил самомнение польской элиты о себе как о «важном» и «стратегическом» партнере США. Хотя сделал он это ненамеренно, когда администрация президента США Джо Байдена дала понять, что притормаживает противодействие реализации международного проекта «Северный поток — 2» в контексте изменений американского внешнеполитического курса на германском и российском направлениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки кое-что прояснила на этот счет, когда ответила на вопрос корреспондента Polskie Radio об отношениях Байдена и президента Польши Анджея Дуды. Варшава нервничает из-за того, что до сих пор между двумя лидерами не состоялось даже телефонного разговора. Некоторые польские политики и эксперты полагают, что это произошло по причине запоздалого поздравления Байдена с победой на президентских выборах со стороны Дуды. Однако Псаки развеяла такие подозрения, отметив, что «наши отношения будут касаться областей, в которых наши общие интересы пересекаются и где возможно сотрудничество». Также она подчеркнула, что «в отличие от предыдущего президента Байден не воспринимает эти отношения лично». Но где сегодня пересекаются интересы Варшавы и Вашингтона и точно ли они не зависят от персоналий?

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер публично заявил, что позиция нынешней администрации США по «Северному потоку — 2» определенно «не является позитивной с точки зрения безопасности, поскольку мы прекрасно знаем, что это не только бизнес-проект, а в основном геополитический проект». В свою очередь, директор правительственного Польского института международных дел (PISM) Славомир Дембский отмечает следующее: «Сигналы об ограничении санкций США в отношении «Северного потока — 2» являются частью новой перезагрузки как с Германией, так и с авторитарной Россией. Предыдущая перезагрузка отношений с Россией, инициированная администрацией Барака Обамы, привела к катастрофе в Европе. Сегодня часто одни и те же люди, не обращая внимания на этот опыт, снова заявляют, что они будут строить «мир» в мире с Россией». Это говорит о том, что в Варшаве все-таки тайно ностальгируют по временам, когда в Белом доме сидел Дональд Трамп, и считают Демократическую партию США ненадежным партнером для Польши, надеясь на будущее возвращение ко власти американских республиканцев.

45-й президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда

Хотя, по большому счету, а что такого важного для Варшавы сделал Трамп и его однопартийцы? «Америка рассматривает нашу страну как важного союзника в борьбе с Россией, во времена реальной опасности, например, после того как русские оккупировали Крым, она была готова значительно усилить свое военное присутствие в Польше, — замечает польская газета Rzeczpospolita. — Но в других ситуациях сотрудничество с нами будет подчинено более важным геостратегическим интересам, и никакие декларации верности Варшавы этого не изменят. Политическая окраска американских властей на это не влияет. В ответ на решение Байдена сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заговорил о «катастрофе», даже о «предательстве интересов Америки». Но если бы он был в Белом доме, то, вероятно, сделал бы то, что сделал Байден. Так получилось, что именно демократические, а не республиканские президенты внесли наибольший вклад в укрепление безопасности нашей страны: Билл Клинтон — посредством расширения НАТО, Обама — благодаря резкому увеличению численности американских войск США в Польше. Трамп ничего подобного не сделал».

Но Трамп сделал другое: он обозначил долгосрочный тренд американской внешней политики на противостояние с Пекином, которое займет десятилетия. Для Варшавы это означает, что польско-американский диалог станет зависимым и производным не от американо-российских и американо-германских отношений, а от тактики и стратегии США в конфликте с Китаем. Соответственно, это будет мотивировать действия Вашингтона в регионе, окружающем Польшу. Если Пекин начнет предпринимать более активные действия в Центрально-Восточной Европе (или польском «Троеморье»), если Берлин продвинется еще дальше на пути кооперации с китайскими проектами, американцы могут начать политически накачивать Варшаву, выдвигая ее в качестве острия альтернативных решений. Не случайно Псаки уточнила, что для Байдена «важно партнерство не только с Польшей, а со всей Восточной Европой» и «особенно это важно с точки зрения безопасности», а «президент США уже принимал участие в саммите «Бухарестской девятки», соорганизатором которого выступает Польша». Последнее, кстати, говорит о том, что Варшаву могут также привлечь к противодействию китайскому проникновению в Европу со стороны Черного моря и Украины.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Вопрос в том, станет ли новый американский внешнеполитический курс поводом для Польши задуматься о пересмотре ее отношений с Россией и Германией, или она по-прежнему будет плыть в фарватере Вашингтона, ограничиваясь только им. Хотя часто принято считать, что США «не дают» и «не дадут» что-либо серьезное сделать Варшаве, все-таки сейчас ход за ней.