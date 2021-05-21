Действия украинского правительства и руководства НАК «Нафтогаз Украины» могут уже в мае текущего года оставить пять миллионов человек в 120 украинских городах без горячего водоснабжения, а бюджетные учреждения — без природного газа, заявил 20 мая мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

Сергей Бобров ИА Красная Весна Нет воды

Кроме того, по мнению Кличко, все население Украины с октября может остаться без централизованного отопления, так как с 20 мая прекращают действовать обязательства «Нафтогаза» о поставках предприятиям теплоснабжения природного газа по фиксированной цене.

Читайте также: Кличко заявил, что 120 городов Украины могут лишиться горячей воды

Заявление мэра украинской столицы обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Среди комментирующих были те, кто отметил, что лучше остаться без тепла, чем платить по ценам, которые установлены на Украине. Многие удивились словам о горячем водоснабжении, так как во многих городах, по их словам, централизованное горячее водоснабжение давно отсутствует. Иные отметили, что люди (в основном в селах) из-за цен на газ будут переходить на альтернативное (более доступное) отопление, например, печное.

Иван Шилов ИА REGNUM Нет газа

«Хорошие прогнозы на будущее, «обнадеживающие».! Хочется жить и радоваться, да, увы, — нечему!.. Цирк продолжается! Долго ещё…» — спросила Алла А.

«Уже и так без газа, скоро без света, ещё и без воды. Люди в сёлах копили на газ, чтобы избавиться от печного отопления, но пришлось с такими ценами возвращается обратно к дровам, теперь к свечкам? Ну, а вода — это вообще… Развитая страна идёт семимильными шагами обратно в каменный век», — отметила Виктория Д.

«Лучше бы без вас остались, толку больше было!» — пишет Александр П.

«Вы напишите для начала, сколько составляет добыча нашего природного газа в год, сколько потребление населением и предприятиями (которых уже нет). Почему раньше всего хватало?» — спросила Галина К.

«А что, в каких-то городах до сих пор существует центральное горячее водоснабжение? Лишнее доказательство тому, что власть и народ живут в параллельных мирах», — отметила Ольга К.

«Пять лет мы в Киеве живём без горячей воды, зато с квитанциями… И ничего…» — добавила Елена К.

«Именно поэтому нужно поднять все тарифы», — отметил Ваня М.

«Уже начинают нас подготавливать к следующей зиме. Ни на что не рассчитывайте. Государства просто не существует. Для нас нет никаких благ. Мы должны сами думать, как нам выжить», — написала Ольга И.

«Вам же всем и позор!!! Капиталисты, опустили людей «ниже плинтуса»!!! Вы и тут наживетесь, буржуйки будете «впаривать» по заоблачным ценам, своего не потеряете!!!» — пишет Светлана У.

«Я согласна без отопления, чем отдавать все заработанное. Буду ходить в теплой одежде», — написала Вероника З.

«Скоро на Украине ничего не будет с такими управленцами», — добавила Наталья Б.

«Это уже Европа или ещё нет?» — спросил Влад И.

«Хоть бы холодная [вода] была, в наших городах ещё при СССР была такая роскошь…» — отметила Валентина М.

«Одно интересно узнать, у них что, инстинкт самосохранения вообще отключен? Или они считают себя бессмертными???» — спрашивает Сергей М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

«Будем искать дрова, а скоро и света не будет, перейдем на керосинки, и проблема… А будет воздух по доступным ценам?» — задалась вопросом Валентина М.

«Нефтегаз» давно пора уничтожить, как прокладку, которая газ не добывает и не транспортирует, а только, завышая тарифы, собирает деньги с населения. И вообще, «Нефтегаз» — это не частная фирма, а государственная. Как она может не поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ? Ведь газ принадлежит народу Украины», — написал Никита Д.

«Это кого-то ещё удивляет? Ещё лет 10 власти галычан и с водой, и с канализацией, и с воздухом будут проблемы для тех, кто ещё отсюда не эвакуируется», — подытожил Владимир А.

Читайте также: Пранкеры Лексус и Вован обсудили с Зеленским «отставку» Кличко

Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли президента Украины Владимира Зеленского. Уточняется, что один из пранкеров дозвонился до Зеленского поздно вечером и, представившись мэром Киева Виталием Кличко, заявил, что из-за давления и унижений со стороны президента Украины хочет уйти в отставку.