Павел Дуров сильно «рискует» попасть в число философов или классиков нашего времени, чьи мысли, возможно, будут транслировать следующие поколения жителей планеты. Как пишет издание «Ведомости», предприниматель заявил, что каждый раз во время тестирования мессенджера на iPhone чувствует, что его отбрасывает в Средневековье, отметив, что дисплеи iPhone с частотой 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями 120 Гц современных телефонов Android, которые поддерживают более плавную анимацию. Более того, по словам основателя Telegram, которые приводит издание, владение iPhone делает из людей цифровых рабов: им разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет устанавливать через свой магазин приложений и использовать iCloud только для резервного копирования своих данных, а бизнес-модель Apple основана на продаже устаревшего оборудования по завышенным ценам.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет свобода

Как говорится, что есть, то есть: владельцы iPhone, поначалу проявившие высокий интерес к технологогической новинке, затем поддавшись моде, позже осознали, что при расставании с устройством могут быть утрачены все данные. В итоге поклонники этой продукции оказались автоматически привязанными к необходимости покупать следующие поколения iPhone. Ведь так проще и удобней: при смене устройства без проблем продолжить свою цифровую «жизнь» в новом аппарате. С этим не поспоришь. Удобно. Так мы все, кто владеет айфонами, стали их рабами, что позволяет их производителям и дальше реализовывать свою бизнес-модель. В общем, если этой частью личного мнения Дурова никого не удивить, то следующая его реплика о том, что крупные технологические компании часто предпочитают прибыль свободе, крайне примечательна. Стоит заметить, что такими словами предприниматель прокомментировал публикацию The New York Times о том, что Apple участвует в крупномасштабной слежке по указанию Китая.

TechCrunch Павел Дуров

В свою очередь, известный либеральный империалист Анатолий Чубайс, как он сам себя называет, нередко приводит в качестве позитивно сказавшихся на экономике страны реформ, проводимых представителями реформаторского сообщества 90-годов, в том числе появление телефонов, позволяющих совершать в дистанционном режиме невиданные раньше операции, имея в виду появление рыночных условий, открытие рынков. На проходившем в 2019 году форуме в Давосе, в ходе которого глобальные политики и представители бизнеса взволнованно обсуждали наметившиеся антиглобализационные настроения человечества, Чубайс сказал:

«Я оптимист. Я считаю, что человечество может обучаться, а сейчас начнется процесс обучения. Всё зло глобализации мы уже увидели, добро немножко как-то потерялось: ну есть в кармане айфон, ну и Бог с ним… Вот в ближайшее время мы начнем понимать последствия. Это один аргумент. С моей точки зрения, речь идет о кризисе (либерализма), а не о катастрофе… Второй пример совсем из другой жизни: вот про те же самые айфоны. Мы прекрасно понимаем с вами: можно любить IT-революцию, можно не любить, можно любить айпэд, можно не любить, но она необратима. На нашей с вами жизни за 20 лет полностью изменился наш не то что уровень коммуникаций, а наше психологическое ощущение интегральности мира. Сегодня, когда я могу взять телефон и отправить СМС куда-нибудь в Новую Зеландию и через две секунды получить ответ, ну, это абсолютно другое сознание».

А в недавнем интервью изданию «Коммерсантъ» господин Чубайс вновь, говоря об изменениях в экономике, отметил, что мы все «даже не видим, как отличается повседневная жизнь обыкновенного человека в России сегодня от жизни до реформ, как отличается любой деревенский магазин сегодня от магазина тогда…, но не только магазин, а сама возможность вызвать такси по телефону, отремонтировать все, куда хочешь поехать. Это все потому, что экономика выстроена так, что она работает на спрос, на человека. А на спрос она работает, потому что она рыночная, а не наоборот».

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Чубайс

Однако хотелось бы обратить внимание на то, что деревень как таковых в регионах страны почти не осталось, а численность населения неуклонно падает, да и как работает спрос «на» или «против» человека мы видели прямо сейчас на примере роста цен, наблюдаем и то, как бьют по рукам непослушную Россию за Крым, закрывая в том числе доступ к глобальным капиталам, и как работает сам глобальный капитал. Но, как говорится, после драки кулаками не машут. Заметим лишь, что проникновение в нашу жизнь технологических новшеств — это, действительно, как и отмечал Анатолий Борисович, необратимый процесс, и от реформ реформаторов из 90-х годов он вряд ли зависел. Это все равно, что рассуждать, что первично: курица или яйцо. В любой постсоветской стране и Китае, к экономическим реформам которых не имели прямого отношения российские реформаторы, народ так же, как и в России, пользуется этими самыми технологическими новшествами. При этом предопределяющим моментом данного отрезка истории для многих стран является то, кто сейчас лидирует на мировой арене технологий и на рынке их продаж. Лидерами в технологической сфере в один год не становятся, а значит, отставание страны — это результат былых реформ.

Но жить прошлым, не отпуская его, — это значит не двигаться вперед. Но и двигаясь вперед, не осознав в полной мере, что такое свобода и чем она всегда может быть ограничена, можно снова наступить на те же грабли. В том же интервью изданию «Коммерсантъ» Анатолий Чубайс заметил, что давно ответил на непростой для всех вопрос: «свобода или родина?» Врет или не врет, сказать сложно, так как у каждого своя правда, но напрямую так и не ответил. А свободна ли сегодняшняя Россия в принятии решений от международного сообщества? Свободны ли другие страны? Свободно ли, легко и непринужденно российский бизнес может проникнуть на международный рынок? Свобода одних всегда ограничена свободой других! В том и дело, что вопрос лишь в размере капиталов и объемах прибыли. И Павел Дуров довольно доходчиво, не увиливая от прямых формулировок, это объяснил.